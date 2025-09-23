అన్నపూర్ణాదేవికి ఇష్టమైన "అల్లం గారెలు" - ఇలా చేస్తే నూనె పీల్చకుండా, మంచి రుచికరంగా!
-నవరాత్రి స్పెషల్ "ప్రసాదం" రెసిపీ - రుచికరంగా చేసి అమ్మవారికి సమర్పించండిలా!
Published : September 23, 2025 at 2:35 PM IST
Navratri 3rd Day Prasadam Recipe : 'దేవీ శరన్నవరాత్రులు' అంగరంగ వైభవంగా కొనసాగుతున్నాయి. తొమ్మిది రోజులు అమ్మవారు రోజుకో అలంకారంలో భక్తులకు దర్శనమిస్తారు. అందులో భాగంగానే మూడో రోజు బుధవారం అమ్మవారు 'అన్నపూర్ణాదేవి' రూపంలో దర్శనమివ్వనున్నారు. ఈ క్రమంలోనే మూడో రోజు అమ్మవారికి ఇష్టమైన ప్రసాదాలు ప్రిపేర్ చేసి నివేదిస్తుంటారు. అలాంటి వాటిల్లో ఒకటి "అల్లం గారెలు". అయితే, చాలా మంది వీటిని ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు కానీ పర్ఫెక్ట్గా కుదరవు. అందుకే, మీకోసం నవరాత్రుల వేళ సింపుల్గా, రుచికరంగా చేసుకునేలా అల్లం గారెల రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. ఈ రెసిపీని నవరాత్రుల టైమ్లోనే కాకుండా నార్మల్ డేస్లో కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. మరి, అన్నపూర్ణాదేవి మెచ్చే అల్లం గారెలను ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ :
- రెండు కప్పులు - మినపప్పు
- నాలుగైదు - పచ్చిమిర్చి
- రెండు అంగుళాల ముక్క - అల్లం
- రెండు రెమ్మలు - కరివేపాకు
- కొద్దిగా - కొత్తిమీర
- రుచికి సరిపడా - ఉప్పు
- నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు - అటుకుల పొడి
- కొద్దిగా - వంట సోడా
- వేయించడానికి తగినంత - నూనె
బియ్యంతో "పొంగలి" రొటీన్ - వెరైటీగా ఈ 'ప్రసాదాన్ని' ట్రై చేయండి! - రుచి అద్భుతం!
తయారీ విధానం :
- ఈ ప్రసాదం రెసిపీ తయారీకి ముందుగా మినపప్పును నానబెట్టుకోవాలి. అయితే, మీరు అల్లంగారెలు అమ్మవారికి ఉదయాన్నే సమర్పించాలనుకుంటే ముందు రోజు నైట్ ఒక గిన్నెలో మినపప్పును తీసుకుని ఒకసారి కడిగి ఆపై తగినన్ని నీళ్లు పోసి నానబెట్టాలి.
- మార్నింగ్ బాగా నానిన మినపప్పును ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి.
- తర్వాత దానిని మిక్సీలో లేదా గ్రైండర్లో వేసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. పిండిని రుబ్బుకునేటప్పుడు వాటర్ వేయకుండా చూసుకోవాలి. ఒకవేళ అంతగా గట్టిగా అనిపిస్తే మధ్యలో కొన్ని నీళ్లు చల్లి పిండిని సిద్ధం చేసుకోవాలి.
- అనంతరం పిండిని ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి. ఆపై మూడ్నాలుగు నిమిషాల పాటు ఒక డైరక్షన్లో పిండిని బాగా కలపాలి. తర్వాత గిన్నెపై మూత ఉంచి పది నిమిషాలు పక్కనుంచాలి.
- ఆ గ్యాప్లో రెసిపీలోకి కావాల్సిన అల్లాన్ని పొట్టు తీసుకుని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా తరుక్కోవాలి. అలాగే, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, కరివేపాకులను శుభ్రంగా కడిగి సన్నగా తురిమి పక్కనుంచాలి.
- పది నిమిషాల తర్వాత పక్కనుంచిన పిండిని తీసుకుని మరోసారి కలిపి అందులో కొద్దిగా ఉప్పు, ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని అల్లం ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, కరివేపాకు తరుగు వేసుకుని ఒకసారి ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఒకవేళ మీరు కావాలనుకుంటే ఈ స్టేజ్లో కొద్దిగా జీలకర్ర కూడా యాడ్ చేసి కలుపుకోవచ్చు. అనంతరం కొద్దిగా వంట సోడా, అటుకుల పొడి కూడా వేసుకుని మరోసారి పిండిని బాగా కలిపి పక్కనుంచాలి.
అమ్మవారికి ఇష్టమైన "కదంబం" ప్రసాదం - అప్పటికప్పుడు రెడీ చేసుకోవచ్చు!
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి తగినంత ఆయిల్ పోసి హీట్ చేసుకోవాలి. నూనె వేడయ్యాక చేతులకు కొద్దిగా నీటిని అద్దుకుని ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ గారెలు లేదా వడల్లా వత్తుకుని కాగుతున్న నూనెలో నెమ్మదిగా వేయాలి.
- పాన్లో వేయించడానికి సరిపడా గారెలను వేసుకున్నాక వెంటనే టర్న్ చేయకుండా కాసేపు కాలనిచ్చి ఆపై అటు ఇటు తిప్పేస్తూ రెండు వైపులా మంచి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
- నూనెలో నురగలు తగ్గి మంచిగా వేగాయనుకున్నాక ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. అంతే, అమ్మవారికి ఇష్టమైన "అల్లం గారెలు" నైవేద్యం రెసిపీ రెడీ అవుతుంది!
చిట్కాలు :
- ఈ రెసిపీ కోసం మీరు పొట్టు మినపప్పు వాడుతున్నట్లయితే అటుకుల పొడి వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదని గుర్తుంచుకోవాలి.
- ఆయిల్ వేడయ్యాక మాత్రమే గారెలు వత్తుకుని వేసుకోవాలి. లేదంటే అవి నూనెలో తేలకుండా అడుగున అంటుకుంటాయి. అలాగే, సరిగ్గా వేగవని గుర్తుంచుకోవాలి.
- అలాగే, గారెలను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి వేయించుకోవాలి. అప్పుడే అవి లోపలి వరకు చక్కగా కాలి మంచి రుచికరంగా వస్తాయి.
నవరాత్రి స్పెషల్ : అమ్మవారికి ఎంతో ఇష్టమైన "పూర్ణం బూరెలు, చక్కెర పొంగలి" - ఈజీగా చేసుకోండిలా!