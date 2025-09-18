నవరాత్రి స్పెషల్ : అమ్మవారికి ఇష్టమైన "కదంబం" ప్రసాదం - అప్పటికప్పుడు రెడీ చేసుకోవచ్చు!
- ఉల్లి, వెల్లుల్లి లేకుండా రుచికరమైన ప్రసాదం - ఇలా చేస్తే చల్లారినా గట్టిపడదు!
Published : September 18, 2025 at 4:57 PM IST
Navratri 2025 Prasadam Recipe : దసరా వచ్చేస్తోంది. అందులో భాగంగానే ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ 22 నుంచి దేవీ శరన్నవరాత్రులు ప్రారంభంకానున్నాయి. ఆశ్వయుజ శుద్ధ పాడ్యమి నుంచి దశమి వరకు ఈ పది రోజుల పాటు అమ్మవారిని ఒక్కో రోజు ఒక్కో అవతారంలో పూజిస్తారు. దుర్గామాతను భక్తిశ్రద్ధలతో ఆరాధించడమే కాకుండా నవ నైవేద్యాలను ప్రసాదంగా నివేదిస్తుంటారు. అందుకే, మీకోసం నవరాత్రుల వేళ అమ్మవారికి తప్పకుండా సమర్పించే నైవేద్యాలలో ఒకటైన "కదంబం ప్రసాదం" రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. ఇలా చేశారంటే ఈ రెసిపీ సూపర్ టేస్టీగా ఉండి చల్లారినా కూడా గట్టి పడకుండా ఉంటుంది. ఇంటిల్లిపాదీకి బాగా నచ్చుతుంది. ఉల్లి, వెల్లుల్లి వేయకుండా అప్పటికప్పుడు సింపుల్గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, గుడిలో పెట్టే కమ్మని ఈ సాంబార్ రైస్ని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
బతుకమ్మ స్పెషల్ : "సత్తుపిండి" నైవేద్యం - నిమిషాల్లోనే ఈజీగా చేసుకోండి!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- రైస్ - రెండు కప్పులు(400 గ్రాములు)
- పెసరపప్పు - ఒక కప్పు
- కందిపప్పు - ఒక కప్పు
- చింతపండు - 60గ్రాములు
- తీపి గుమ్మడి ముక్కలు - ఒక కప్పు
- క్యారెట్లు - 3
- బెండకాయలు - నాలుగైదు
- టమాటాలు - రెండు
- దోసకాయ - ఒకటి
- ఆలుగడ్డలు - రెండు
- పచ్చిఅరటికాయ - ఒకటి
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- పసుపు - అరటీస్పూన్
- ఉప్పు - ఒక టీస్పూన్
- కారం - నాలుగు టీస్పూన్లు
- సాంబార్ మసాలా పొడి - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- బెల్లం తరుగు - రెండు టీస్పూన్లు
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ఈ ప్రసాదం రెసిపీ కోసం ముందుగా కుక్కర్ గిన్నెలో బియ్యం, పెసరపప్పు, కందిపప్పులను తీసుకొని ఆ మిశ్రమాన్ని ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి.
- తర్వాత అందులో ఎనిమిది కప్పుల మంచి నీళ్లు పోసి పది నుంచి పదిహేను నిమిషాల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
- అలాగే, ఒక చిన్న గిన్నెలో చింతపండును తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి ఆపై తగినన్ని నీళ్లు పోసి నానబెట్టుకోవాలి.
- పావుగంట అనంతరం కుక్కర్ గిన్నెను మూతపెట్టి స్టవ్ మీద ఉంచి నాలుగు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
- అది ఉడికేలోపు రెసిపీలోకి అవసరమైన తీపి గుమ్మడి ముక్కలను రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి. అలాగే, క్యారెట్స్, టమాటాలు, ఆలుగడ్డలు, బెండకాయలను శుభ్రంగా కడిగి మీడియం సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అరటికాయ, దోసకాయను చెక్కు తీసుకుని ముక్కలుగా తరిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అన్నం మిశ్రమం మంచిగా ఉడికిందనుకున్నాక కుక్కర్లోని ప్రెషర్ మొత్తం పోయాక మూత తీసి గరిటెతో అంతా ఒకసారి కింది నుంచి పైకి కలియతిప్పుతూ కలిపి పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు నానబెట్టుకున్న చింతపండు నుంచి వాటర్ యాడ్ చేసుకుని అర లీటర్ పరిమాణంలో రసాన్ని తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
దసరా పండక్కి కరకరలాడే "జంతికలు" - శనగపిండి లేకుండానే సూపర్ టేస్ట్
- అనంతరం కదంబం ప్రసాదం ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనుకునే గిన్నెను తీసుకుని అందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న తీపి గుమ్మడి, బెండకాయ, టమాటా, ఆలూ, క్యారెట్, దోసకాయ, అరటికాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత అందులో ఎనిమిది కప్పుల వాటర్ పోసుకుని కరివేపాకు, పసుపు, ఉప్పు వేసుకుని ఒకసారి కలిపి స్టవ్ మీద ఉంచి ఉడికించుకోవాలి.
- ఇలా ఉడికించుకునే క్రమంలో మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ కూరగాయ ముక్కలన్నీ మెత్తగా ఉడికే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
- అవన్నీ మెత్తగా ఉడికాయనుకున్నాక అందులో అర లీటర్ చింతపండు రసం, నాలుగు టీస్పూన్ల కారం వేసుకుని కలిపి మరో రెండు మూడు నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి.
- ఆ మిశ్రమం ఉడకడం స్టార్ట్ అయినప్పుడు అందులో ముందుగా ఉడికించి పక్కన పెట్టుకున్న అన్నం పప్పుల మిశ్రమాన్ని యాడ్ చేసుకుని అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అంతా కలిసేలా చక్కగా కలిపిన తర్వాత రుచికి తగినంత ఉప్పు, సాంబార్ మసాలా పౌడర్, బెల్లం తురుము వేసుకుని మరోసారి మిశ్రమం అంతా కలిసేలా బాగా కలపాలి.
- ఆ తర్వాత స్టవ్ను లో ఫ్లేమ్లో మూడ్నాలుగు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకుని చివర్లో కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి దింపి పక్కనుంచాలి. అనంతరం అందులోకి తాలింపును రెడీ చేసుకోవాలి.
తాలింపు కోసం :
- నూనె - నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు
- జీలకర్ర - రెండు టీస్పూన్లు
- ఆవాలు - రెండు టీస్పూన్లు
- ఇంగువ - అరటీస్పూన్
- ఎండుమిర్చి - ఆరేడు
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- ఇందుకోసం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టుకుని నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత జీలకర్ర, ఆవాలు, ఇంగువ, ఎండుమిర్చి తుంపలు, కరివేపాకు వేసుకుని పోపును బాగా వేయించాలి.
- తాలింపు మంచిగా వేగాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దాన్ని ముందుగా రెడీ చేసుకున్న మిశ్రమంలో వేసి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, మంచి ఫ్లేవర్తో ఘుమఘుమలాడే "కదంబం ప్రసాదం" రెసిపీ రెడీ అవుతుంది!
చిట్కాలు :
- ఇక్కడ బియ్యం తీసుకున్న కప్పునే పప్పులు, వాటర్ తీసుకోవడానికి యూజ్ చేయాలి.
- మీరు ఈ రెసీపిలో పైన చెప్పిన వెజ్జీస్ మాత్రమే కాకుండా మీకు అందుబాటులో ఉంటే మునక్కాయ, సొరకాయ, పచ్చిబఠాణీ వంటివి కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
- అలాగే, ఈ ప్రసాదం తయారీలో కారం వద్దనుకుంటే దాని ప్లేస్లో మిరియాల పొడిని అయినా తీసుకోవచ్చు.
కమ్మని "స్వీట్ కార్న్ - మునక్కాయ" కర్రీ - సరికొత్త రుచిని ఎంజాయ్ చేస్తారు!