"రాఖీ స్పెషల్" మైసూర్ పాక్ గుల్లగా రావాలంటే ఇలా చేయండి - స్వీట్ షాప్ స్టైల్​లో మృదువుగా ఉంటుంది! - MYSORE PAK

కరకరలాడే మైసూర్ పాక్ - ఈజీ, టేస్టీగా, పర్ఫెక్ట్ గా ఇలా చేసుకోండి

Published : August 8, 2025 at 3:41 PM IST

MYSORE PAK RECIPE IN TELUGU : స్వీట్ షాప్​లో మైసూర్ పాక్ గుల్లగా, మృదువుగా ఉంటుంది. పక్కా కొలతల్లో ట్రై చేస్తే ఇంట్లో కూడా ఈజీగా ఇలాగే చేసుకోవచ్చు. స్వీట్ షాప్ స్టైల్లో గుల్లగా రావాలంటే అన్ని కొలతలు పక్కాగా ఉండాలి. తయారీ సమయంలో సన్నటి మంటపైనే పదార్థాలను కలుపుకోవాలి. బేకరీల్లో అమ్మే మైసూర్ పాక్ మాదిరిగానే రాఖీ పండుగ వేళ ఇంట్లో కూడా ఈజీగా చేసుకునే ఈ విధానాన్ని ఫాలో చేసి మీరు కూడా కుటుంబ సభ్యుల నోరు తీపి చేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • శనగ పిండి - కప్పు
  • పంచదార - 2 కప్పులు
  • బేకింగ్ సోడా - పావు టీ స్పూన్
  • నూనె- 1 కప్పు
  • నెయ్యి- 1 కప్పు
ఇలా చేయండి :

  • పంచదార కరిగిన తర్వాత 3 నిమిషాల్లో తీగ పాకం తయారవుతుంది
  • మైసూర్ పాక్ తయారీలో ప్రాసెస్, పిండి, పంచదార కొలతలు ముఖ్యం.
  • మీరు ఒక కప్పు శనగ పిండి తీసుకుంటే 2 కప్పుల పంచదార చొప్పున తీసుకోవాలి. అదే విధంగా పూర్తిగా నెయ్యి, పూర్తిగా నూనె కాకుండా సగం సగం తీసుకుని కలుపుకుంటే వేసుకుంటే రుచి బాగుంటుంది. మీరు పూర్తిగా నూనె లేదా నెయ్యి అయినా వాడుకోవచ్చు.
  • పంచదార పూర్తిగా పాకం కాకుండా కాస్త తీగ పాకం వచ్చే వరకు మరిగించాలి. మరో వైపు పిండి కలిపేందుకు ఎక్కువ సమయం పడుతుంది కాబట్టి తక్కువ మంటపై వేయించాలి. లో ఫ్లేమ్​లో వేయించడం వల్ల మంచి రంగు వస్తుంది.
తయారీ విధానం :

  • ముందుగా ఒక మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి శనగపిండి జల్లించుకుని తీసుకోవాలి. అందులో పావు టీ స్పూన్ బేకింగ్​ పౌడర్ వేసుకుని కలుపుకోవాలి.
  • ఇపుడు మరో కడాయిలో 2 కప్పుల పంచదార తీసుకోవాలి. అదే కప్పుతో ముప్పావు కప్పు నీళ్లు పోసుకుని మరిగించుకోవాలి. ఈ లోగా మరో స్టవ్​లో నూనె, నెయ్యి పోసుకుని సన్నటి మంటపై మరిగించుకోవాలి. ఈ లోగా పంచదార తీగ పాకం రాగానే మంట తగ్గించి శనగ పిండిని కొద్ది కొద్దిగా వేసుకుంటూ బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • కొద్ది కొద్దిగా మొత్తం వేసుకుని ఉండలు కట్టకుండా ఏ మాత్రం గ్యాప్ లేకుండా కంటిన్యూగా కలుపుతూ ఉండాలి.
  • పక్కన మరో కడాయి పెట్టుకుని నూనె పోసుకోవాలి.
  • ఓ వైపు నూనె కాగుతుండగానే పిండిని కలుపుతూ గరిటెతో వేడి వేడి నూనె పోస్తూ కలపాలి. ఇలా కలడపం వల్ల బబుల్స్ వస్తాయి. మైసూర్ పాక్ గుల్లగా వస్తుంది. ఇదే సమయంలో ఫుడ్ కలర్​తో పాటు ఫ్లేవర్ కోసం యాలకుల పొడి వేసుకుని కలపాలి.
  • ఓ వైపు శనగపిండిని మరిగిస్తూనే ప్రతీ రెండు, మూడు నిమిషాలకోసారి వేడి వేడి నూనె పోస్తూ కలుపుతూనే ఉండాలి. నూనె ఒకేసారి పోసుకోవడం వల్ల ఎలాంటి ఉపయోగం ఉండదు. నూనె పోస్తున్నపుడు వచ్చే బబుల్స్ వల్ల మైసూర్ పాక్ గుల్లగా వస్తుంది. పాకం దగ్గరపడిన తర్వాత రంగు మారే వరకు అలాగే వదిలేయకుండా నూనె లేదా నెయ్యి గ్రీస్ చేసి పెట్టుకున్న గిన్నెలోకి వేసుకుని పది నిమిషాల తర్వాత కత్తితో గాట్లు పెట్టుకోవాలి.
  • అర గంట లేదా ఆ తర్వాత టర్న్ చేసుకుంటే రాఖీ స్పెషల్ స్వీట్ షాప్ స్టైల్ మైసూర్ పాక్ రెడీగా ఉంటుంది.

