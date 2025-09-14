మైదా లేకుండా "మైసూర్ బోండా" - అప్పటికప్పుడు ఇంట్లోనే ఈజీగా ఇలా చేసుకోవచ్చు!
బియ్యం పిండితో బోండాలు - క్రంచీగా, గుల్లగా రావాలంటే ఈ టిప్స్ ట్రై చేయండి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 14, 2025 at 1:15 PM IST
MYSORE BONDA RECIPE : బయట ఏదైనా స్నాక్ తినాలనిపిస్తే పునుగులు, మైసూర్ బోండాలు ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తాయి. కానీ, మైదాతో తయారు చేయడం వల్ల అతిగా తింటే ఆరోగ్య పరంగా ఇబ్బందులు వస్తాయి. అందుకే మైదా లేకుండా బియ్యం పిండి, పెరుగుతో ఇంట్లోనే ఈజీగా అప్పటికప్పుడు బోండాలు ఇలా చేసుకోవచ్చు. ఇవి ఎంతో రుచిగా, క్రంచీగా, లోపల గుల్ల గుల్లగా వస్తాయి. ఓ సారి ఇలాంటి బియ్యం పిండి మైసూర్ బోండాలు ఇక్కడ చెప్పిన విధంగా ట్రై చేసి చూడండి.
తమిళనాడు స్పెషల్ "కుష్బూ ఇడ్లీ" - తెల్లగా, సాఫ్ట్గా, స్పాంజీలా ఉంటుంది!
కావల్సిన పదార్థాలు :
- బియ్యం - 1 కప్పు
- గోధుమ పిండి - పావు కప్పు
- పెరుగు - అర కప్పు
- అల్లం తరుగు - 1 టీ స్పూన్
- ఉల్లిపాయ ముక్కలు - మీడియం సైజు
- పచ్చిమిర్చి - 2
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
- బొంబాయి రవ్వ - 1 టేబుల్ స్పూన్
- నూనె - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
- వంట సోడా - చిటికెడు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లోకి 1 కప్పు బియ్యం, పావు కప్పు గోధుమ పిండి, అర కప్పు పెరుగు వేసి బాగా కలుపుకోవాలి. ఆతర్వాత పెరుగు గిన్నెలోనే కొన్ని నీళ్లు పోసుకుని కొద్ది కొద్దిగా పిండిలో పోసుకుంటూ విస్కర్తో కలుపుకోవాలి.
- పిండి మిశ్రమం ఉండలు లేకుండా బాగా బీట్ చేస్తూ కలపాలి. విస్కర్తో వేగంగా కలపడం వల్ల ఉండలు లేకుండా క్రీమీగా వచ్చే వరకు కలుపుకొని 10 నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- పిండి బాగా కలిపిన తర్వాత మరో సారి బాగా కలుపుకొని 1 టీ స్పూన్ అల్లం తరుగుతో పాటు మీడియం సైజు ఉల్లిపాయ ముక్కలు సన్నగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి.
- తర్వాత పచ్చిమిర్చి సన్నగా కట్ చేసుకుని వేసుకోవాలి.
- సన్నగా కట్ చేసుకున్న కరివేపాకు, కొత్తిమీర వేసుకుని రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలపాలి.
- ఆ తర్వాత 1 టీ స్పూన్ జీలకర్ర కూడా వేసుకుని ఇపుడు చేతి వేళ్లతో బాగా కలిపి పక్కన పెట్టాలి.
- చివరగా 1 టేబుల్ స్పూన్ బొంబాయి రవ్వ వేసుకుని కలపాలి. ఈ బొంబాయి రవ్వ నానబెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. పిండితో తడికి బాగా మెత్తబడుతుంది.
- ఇపుడు పొయ్యిపై కడాయి పెట్టుకుని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి హై ఫ్లేమ్లో వేడి చేయాలి.
- నూనె వేడెక్కగానే పిండిలో కొద్దిగా వంట సోడా వేసుకుని కలపాలి. అదే విధంగా వేడి వేడి నూనె కూడా 1 టేబుల్ స్పూన్ వరకు పిండిలో వేసుకుని కలపాలి.
- ఇపుడు కొద్ది కొద్దిగా పిండిని చేతుల్లోకి తీసుకుని నూనెలో వేసి కాల్చుకోవాలి.
- నూనెలో వేసిన వెంటనే గరిటె పెట్టకుండా 1 నిమిషం తర్వాత కదిపి టర్న్ చేసుకోవాలి.
- పైన గరిటెతో తిప్పడం వల్ల బోండాలు గుండ్రటి షేప్ వస్తాయి.
- అప్పటికప్పుడు చేసుకునే ఈ బోండాలు ఎంతో రుచిగా, క్రంచీగా, గుల్లగా వస్తాయి.
బియ్యప్పిండితో "క్రంచీ అండ్ టేస్టీ చిప్స్" - ఇంట్లోనే అప్పటికప్పుడు ఇలా చేసుకోవచ్చు!
మసాలాల్లేకుండా "మటన్ కీమా కాలిఫ్లవర్" - టేస్ట్కు ఫిదా అయిపోతారు!