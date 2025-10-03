హైదరాబాదీ స్టైల్ "మటన్ మరాగ్" - ఒక్కసారి ఇలా చేస్తే టేస్ట్కు ఫిదా!
మటన్తో ఓసారి కొత్తగా ఇలా ట్రై చేయండి - ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 3, 2025 at 12:14 PM IST
Hyderabadi Mutton Marag : చాలా మంది ఇండ్లలో మటన్తో గ్రేవీ లేదా ఫ్రై చేస్తుంటారు. ఇవి ఎప్పుడు తిన్నా బోర్ కొడుతుంది. అందుకే ఇవాళ కొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే హైదరాబాదీ స్టైల్ మటన్ మరాగ్. దీనిని ఇంట్లోనే సులభంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా చేస్తే డిఫరెంట్ టేస్ట్తో పాటు స్పైసీగానూ ఉంటుంది. పిల్లలు, పెద్దలు ఇష్టంగా తింటారు. మరీ దీని తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మటన్ - అర కిలో
- జీడిపప్పు (కాజు) - 10
- బాదం - 15
- పిస్తా పప్పు - 15
- ఖర్బూజ గింజలు - ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - ఏడు
- ఉల్లిపాయ - ఒకటి
- పెరుగు - అర కప్పు
- ఫ్రెష్ క్రీమ్ - పావు కప్పు
- కుంకుమపువ్వు - చిటికెడు
- చాట్ మసాలా - ముప్పావు టీ స్పూన్
- గరం మసాలా - అర టీ స్పూన్
- ఆయిల్ - మూడు టేబుల్ స్పూన్లు
- దాల్చిన చెక్క - కొద్దిగా
- లవంగాలు - ఐదు
- నాగకేసరాలు (తోక మిరియాలు) - ముప్పావు టీ స్పూన్
- యాలకులు - నాలుగు
- మిరియాలు - అర టీ స్పూన్
- షాజీరా - అర టీ స్పూన్
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - ఒక టేబుల్ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- నెయ్యి - పావు కప్పు
- కొత్తిమీర - కొంచెం
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీని చేసేందుకు ముందుగా ఓ కప్పులో 10 జీడిపప్పు పలుకులు, 15 బాదం, 15 పిస్తా పప్పు, ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ల ఖర్బూజ గింజలు వేయాలి. ఇందులో వేడి నీళ్లు పోసి గంటసేపు నానబెట్టాలి.
- ఇంకోవైపు మిక్సీజార్లో కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిపాయ ముక్కలను వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అనంతరం వాటిని ప్లేట్లోకి తీసుకొని పక్కన ఉంచాలి.
- ఇప్పుడు ఇదే మిక్సీజార్లో నానబెట్టిన డ్రైఫ్రూట్స్తో పాటు అర కప్పు పెరుగు వేసి తగినన్ని నీళ్లు పోస్తూ మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం పెరుగు డ్రైఫ్రూట్స్ మిశ్రమాన్ని గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఇందులో పావు కప్పు ఫ్రెష్ క్రీమ్, చిటికెడు కుంకుమపువ్వు, ముప్పావు టీ స్పూన్ చాట్మసాలా, అర టీ స్పూన్ గరంమసాలా వేసి బాగా కలిపి పక్కన ఉంచాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్లో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత కొద్దిగా దాల్చినచెక్క, ఐదు లవంగాలు, ముప్పావు టీ స్పూన్ నాగ కేసరాలు (తోక మిరియాలు) యాడ్ చేయాలి. అదేవిధంగా నాలుగు యాలకులు, అర టీ స్పూన్ మిరియాలు, అర టీ స్పూన్ షాజీర వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత ఉల్లిపచ్చిమిర్చి పేస్టును వేసి పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు బాగా కలగాలి. ముఖ్యంగా అడుగు పట్టకుండా చూసుకోవాలి.
- అనంతరం అర కిలో మటన్ వేసి మంటను హై ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఐదు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేయాలి. అదేవిధంగా ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ , రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి ఏడు నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి.
- అవన్నీ వేగిన తర్వాత 750 మిల్లిలీటర్ల వేడినీళ్లు పోయాలి. అనంతరం కుక్కర్పై మూతపెట్టి ఎనిమిది విజిల్స్ వచ్చేవరకు మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచాలి.
- విజిల్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక కప్పు నీళ్లు, డ్రైఫూట్స్ పేస్టును యాడ్ చేయాలి. ఇంకో అర కప్పు నీళ్లు పోసి 15 నిమిషాల పాటు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి కలుపుతూ ఉడికించాలి.
- చివరన పావు కప్పు నెయ్యి వేసి కలుపుతూ మరగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత కొద్దిగా కొత్తిమీర తరగు యాడ్ చేయాలి.
- ఇక అంతే వేడివేడి టేస్టీటేస్టీ మటన్ మరాగ్ రెడీ అయినట్లే.
- మటన్ మరాగ్ని నాన్లో ముంచి తిన్నారంటే టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది.
