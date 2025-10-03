ETV Bharat / offbeat

హైదరాబాదీ స్టైల్ "మటన్ మరాగ్" - ఒక్కసారి ఇలా చేస్తే టేస్ట్​కు ఫిదా!

మటన్​తో ఓసారి కొత్తగా ఇలా ట్రై చేయండి - ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!

Hyderabadi Mutton Marag
Hyderabadi Mutton Marag (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 3, 2025 at 12:14 PM IST

3 Min Read
Hyderabadi Mutton Marag : చాలా మంది ఇండ్లలో మటన్​తో గ్రేవీ లేదా ఫ్రై చేస్తుంటారు. ఇవి ఎప్పుడు తిన్నా బోర్ కొడుతుంది. అందుకే ఇవాళ కొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే హైదరాబాదీ స్టైల్ మటన్ మరాగ్. దీనిని ఇంట్లోనే సులభంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా చేస్తే డిఫరెంట్ టేస్ట్​తో పాటు స్పైసీగానూ ఉంటుంది. పిల్లలు, పెద్దలు ఇష్టంగా తింటారు. మరీ దీని తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?

Hyderabadi Mutton Marag
మటన్ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మటన్ - అర కిలో
  • జీడిపప్పు (కాజు) - 10
  • బాదం - 15
  • పిస్తా పప్పు - 15
  • ఖర్బూజ గింజలు - ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - ఏడు
  • ఉల్లిపాయ - ఒకటి
  • పెరుగు - అర కప్పు
  • ఫ్రెష్​ క్రీమ్ - పావు కప్పు
  • కుంకుమపువ్వు - చిటికెడు
  • చాట్ మసాలా - ముప్పావు టీ స్పూన్
  • గరం మసాలా - అర టీ స్పూన్
  • ఆయిల్ - మూడు టేబుల్ స్పూన్లు
  • దాల్చిన చెక్క - కొద్దిగా
  • లవంగాలు - ఐదు
  • నాగకేసరాలు (తోక మిరియాలు) - ముప్పావు టీ స్పూన్
  • యాలకులు - నాలుగు
  • మిరియాలు - అర టీ స్పూన్
  • షాజీరా - అర టీ స్పూన్
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - ఒక టేబుల్ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • నెయ్యి - పావు కప్పు
  • కొత్తిమీర - కొంచెం
Hyderabadi Mutton Marag
మసాలా దినుసులు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీని చేసేందుకు ముందుగా ఓ కప్పులో 10 జీడిపప్పు పలుకులు, 15 బాదం, 15 పిస్తా పప్పు, ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ల ఖర్బూజ గింజలు వేయాలి. ఇందులో వేడి నీళ్లు పోసి గంటసేపు నానబెట్టాలి.
  • ఇంకోవైపు మిక్సీజార్​లో కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిపాయ ముక్కలను వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అనంతరం వాటిని ప్లేట్​లోకి తీసుకొని పక్కన ఉంచాలి.
Hyderabadi Mutton Marag
డ్రైఫ్రూట్స్ (Getty Images)
  • ఇప్పుడు ఇదే మిక్సీజార్​లో నానబెట్టిన డ్రైఫ్రూట్స్​తో పాటు అర కప్పు పెరుగు వేసి తగినన్ని నీళ్లు పోస్తూ మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం పెరుగు డ్రైఫ్రూట్స్ మిశ్రమాన్ని గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఇందులో పావు కప్పు ఫ్రెష్ క్రీమ్, చిటికెడు కుంకుమపువ్వు, ముప్పావు టీ స్పూన్ చాట్​మసాలా, అర టీ స్పూన్ గరంమసాలా వేసి బాగా కలిపి పక్కన ఉంచాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్​లో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత కొద్దిగా దాల్చినచెక్క, ఐదు లవంగాలు, ముప్పావు టీ స్పూన్​ నాగ కేసరాలు (తోక మిరియాలు) యాడ్ చేయాలి. అదేవిధంగా నాలుగు యాలకులు, అర టీ స్పూన్ మిరియాలు, అర టీ స్పూన్ షాజీర వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
Hyderabadi Mutton Marag
నూనె (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత ఉల్లిపచ్చిమిర్చి పేస్టును వేసి పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు బాగా కలగాలి. ముఖ్యంగా అడుగు పట్టకుండా చూసుకోవాలి.
  • అనంతరం అర కిలో మటన్ వేసి మంటను హై ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఐదు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేయాలి. అదేవిధంగా ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ , రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి ఏడు నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి.
  • అవన్నీ వేగిన తర్వాత 750 మిల్లిలీటర్ల వేడినీళ్లు పోయాలి. అనంతరం కుక్కర్​పై మూతపెట్టి ఎనిమిది విజిల్స్ వచ్చేవరకు మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచాలి.
Hyderabadi Mutton Marag
నెయ్యి (Getty Images)
  • విజిల్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక కప్పు నీళ్లు, డ్రైఫూట్స్ పేస్టును యాడ్ చేయాలి. ఇంకో అర కప్పు నీళ్లు పోసి 15 నిమిషాల పాటు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి కలుపుతూ ఉడికించాలి.
  • చివరన పావు కప్పు నెయ్యి వేసి కలుపుతూ మరగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత కొద్దిగా కొత్తిమీర తరగు యాడ్ చేయాలి.
  • ఇక అంతే వేడివేడి టేస్టీటేస్టీ మటన్ మరాగ్ రెడీ అయినట్లే.
  • మటన్ మరాగ్​ని నాన్​లో ముంచి తిన్నారంటే టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది.

