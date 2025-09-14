ETV Bharat / offbeat

మసాలాల్లేకుండా "మటన్ కీమా కాలిఫ్లవర్" - టేస్ట్​కు ఫిదా అయిపోతారు!

వెజ్, నాన్​వెజ్ కాంబో - కమ్మగా, కారంగా ఎంతో టేస్టీ!

mutton_keema
September 14, 2025

MUTTON KEEMA : నాన్​వెజ్ అనగానే ఘాటైన మసాలాలు గుర్తొస్తుంటాయి. కానీ, ఎలాంటి మసాలాలు వాడకుండా తయారు చేసే మటన్ కీమా ఎపుడైనా ట్రై చేశారా? ఇలా చేసే మటన్ కీమా ఫ్రై ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. అయితే, ఎపుడైనా కాలీఫ్లవర్ తో కలిపి ట్రై చేయండి! ఈ వెజ్, నాన్​వెజ్ కాంబో ఆవకాయ పచ్చడి మాదిరిగానే ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది.

mutton_keema

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • కాలీ ఫ్లవర్ - 300గ్రాములు
  • మటన్ - 300 గ్రాములు
  • నూనె - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
  • పసుపు - 1 స్పూన్
  • ఉప్పు - 1.5 స్పూన్లు
  • కారం - 3 స్పూన్లు
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • ఉల్లిపాయలు - 2 మీడియం సైజు
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • పచ్చిమిర్చి - 3
mutton_keema

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా మటన్ కీమాలోకి కాలీ ఫ్లవర్ రెడీ చేసుకోవాలి. స్టవ్ పై పాత్ర పెట్టుకుని నీళ్లు పోసుకుని వేడెక్కగానే కొద్ది కొద్దిగా పసుపు, ఉప్పు, కారం వేసి కలపాలి. వేడి వేడి నీళ్లలో కట్ చేసి పెట్టుకున్న కాలీ ఫ్లవర్ ముక్కలు వేసుకుని కలిపి ఉడికించాలి.
  • ఇలా ఉడికించడం వల్ల కాలీ ఫ్లవర్​లో కంటికి కనిపించని పురుగులు, క్రిములు నశిస్తాయి.
  • ముూడునాలుగు నిమిషాలు ఉడికించుకుని నీళ్లు వంపేసి కాలీ ఫ్లవర్ ముక్కలు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
mutton_keema
  • ఇపుడు కర్రీ వండడానికి కడాయిలో 4 టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేసుకుని 2 మీడియం సైజు ఉల్లిపాయలు సన్నగా తరిగి వేసుకోవాలి. రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని ఫ్రై చేస్తుంటే ఉల్లిపాయలు త్వరగా వేగుతాయి.
  • ఉల్లిపాయలు వేగుతున్నపుడే పసుపు, మటన్ కీమా వేసి 2 నిమిషాలు హై ఫ్లేమ్​లో వేయించాలి. ఆ తర్వాత 2 టేబుల్ స్పూన్ల అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుని 4నిమిషాలు వేయించి కొద్దిగా పసుపు, కారం, పచ్చిమిర్చి చీలికలు వేసుకుని కలపాలి.
mutton_keema
  • ఇపుడు ఉడికించిన కాలీ ఫ్లవర్ ముక్కలు వేసుకుని మూతపెట్టి సిమ్​లో 3 నిమిషాలు ఉడికిస్తే చాలు! కాలీ ఫ్లవర్​లోని నీళ్లు దిగుతాయి.
  • బాగా కలిపి మరో సారి మూతపెట్టి 25 నిమిషాల పాటు మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించుకుంటే చాలు! ఎంతో రుచి కరమైన మటన్ కీమా కాలీ ఫ్లవర్ కర్రీ రెడీగా ఉంటుంది. ఇది చపాతీ, రైస్​లో ఎంతో బాగుంటుంది.
  • మసాలాలు ఏవీ లేకుండా ఇలా సింపుల్​గా చేసుకోవచ్చు. లేదా మసాలాలతో పాటు టమోటాలు సన్నగా తరిగి వేసుకున్నా మరో రకమైన రుచిని ఆస్వాదించవచ్చు.

