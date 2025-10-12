ETV Bharat / offbeat

కుక్కర్​లో ఈజీగా చేసుకునే "తలకాయ పులుసు" - ఇలా చేస్తే నీచు వాసన లేకుండా కమ్మగా ఉంటుంది!

తలకార కర్రీని ఇలా చేసి చూడండి - ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు!

Meka Talakaya Curry
Meka Talakaya Curry (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 12, 2025 at 11:18 AM IST

2 Min Read
Mutton Head Pulusu Curry : చాలా మంది నాన్​వెజ్ ఐటమ్స్​ను ఇష్టపడతారు! ఇక మటన్ ప్రియులైతే తలకాయ కూరంటే ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. కానీ చాలా మందికి ఈ రెసిపీని సరిగ్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవడం రాదు! అందుకే అలాంటి వారు ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిని ఫాలో అవుతూ ఓసారి ఇలా తలకాయ పులుసు చేశారంటే సూపర్​గా వస్తుంది. అంతే కాకుండా దీనిని సింపుల్​గా కుక్కర్​లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే మీ కర్రీ టేస్ట్​కి ఫిదా అవ్వాల్సిందే! అంత అద్భుతంగా ఉంటుంది. పులుసు కూడా మంచి రుచికరంగా వస్తుంది. మరి ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?

"చికెన్ లాంటి చేప ముక్క" - నీచు వాసన లేకుండా చాలా బాగుంటుంది!

Meka Talakaya Curry
చింతపండు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • తలకాయ మాంసం - కేజీన్నర
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • ఉల్లిపాయలు - 3
  • ఆయిల్ - 1 కప్పు
  • దాల్చినచెక్క - కొద్దిగా
  • లవంగాలు - 4
  • యాలకులు - 3
  • బిర్యానీ ఆకు - 2
  • పసుపు - అర టేబుల్ స్పూన్
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పెరుగు - అర కప్పు
  • కారం - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ధనియాల పొడి - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • చింతపండు - 30 గ్రాములు
  • కరివేపాకు - కొంచెం
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
Meka Talakaya Curry
పెరుగు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ చేయడానికి ముందుగా గిన్నెలో కేజీన్నర తలకాయ మాంసాన్ని శుభ్రంగా కడిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి. అదేవిధంగా మరో గిన్నెలో 30 గ్రాముల చింతపండు, సరిపడా నీళ్లు పోసి నానబెట్టాలి.
  • ఇంకోవైపు పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిపాయలను సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్​లో ఒక కప్పు ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత కొద్దిగా దాల్చిన చెక్క, నాలుగు లవంగాలు, మూడు యాలకులు, రెండు బిర్యానీ ఆకులు వేసి వేగనివ్వాలి.
  • ఆ తర్వాత ఇందులోనే కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి వేసి ఫ్రై చేయాలి. అనంతరం తరిగి ఉంచిన ఉల్లిపాయలను వేసి దోరగా వేయించాలి.
Meka Talakaya Curry
మసాలా దినుసులు (Getty Images)
  • ఉల్లిపాయలు వేగిన తర్వాత కొద్దిగా కరివేపాకు వేసుకోవాలి. అనంతరం కడిగి పెట్టుకున్న తలకాయ ముక్కలను వేసి రెండు నిమిషాల పాటు బాగా కలపాలి.
  • ఇందులో అర టేబుల్ స్పూన్ పసుపు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి కలుపుతూ రెండు నిమిషాల పాటు మగ్గనివ్వాలి.
  • అదేవిధంగా రుచికి సరిపడా ఉప్పు, అర కప్పు పెరుగు వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. అలాగే రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కారం వేసి ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
Meka Talakaya Curry
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత చింతపండు రసం పోసి ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి. ఈ క్రమంలోనే పులుసుకు సరిపడా నీళ్లు పోసి మూతపెట్టి ఐదు విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉంచాలి.
  • ఐదు విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత పులుసును మరో మూడు నిమిషాల పాటు ఉడికంచాలి. చివరగా ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
Meka Talakaya Curry
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • ఇక అంతే ఘుమఘుమలాడే తలకాయ పులుసు మీ ముందుంటుంది!
  • వేడివేడి అన్నం, రోటీ, చపాతీ, పరోటాలోకి తలకాయ పులుసు సూపర్ కాంబినేషన్.
  • ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!

నోరూరించే "క్యారెట్ సగ్గుబియ్యం పాయసం" - ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!

"సండే సూపర్ స్నాక్ రెసిపీ" - స్పైసీ, క్రంచీ "సోయా పకోడీలు"

