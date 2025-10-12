కుక్కర్లో ఈజీగా చేసుకునే "తలకాయ పులుసు" - ఇలా చేస్తే నీచు వాసన లేకుండా కమ్మగా ఉంటుంది!
Mutton Head Pulusu Curry : చాలా మంది నాన్వెజ్ ఐటమ్స్ను ఇష్టపడతారు! ఇక మటన్ ప్రియులైతే తలకాయ కూరంటే ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. కానీ చాలా మందికి ఈ రెసిపీని సరిగ్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవడం రాదు! అందుకే అలాంటి వారు ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిని ఫాలో అవుతూ ఓసారి ఇలా తలకాయ పులుసు చేశారంటే సూపర్గా వస్తుంది. అంతే కాకుండా దీనిని సింపుల్గా కుక్కర్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే మీ కర్రీ టేస్ట్కి ఫిదా అవ్వాల్సిందే! అంత అద్భుతంగా ఉంటుంది. పులుసు కూడా మంచి రుచికరంగా వస్తుంది. మరి ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- తలకాయ మాంసం - కేజీన్నర
- పచ్చిమిర్చి - 3
- ఉల్లిపాయలు - 3
- ఆయిల్ - 1 కప్పు
- దాల్చినచెక్క - కొద్దిగా
- లవంగాలు - 4
- యాలకులు - 3
- బిర్యానీ ఆకు - 2
- పసుపు - అర టేబుల్ స్పూన్
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పెరుగు - అర కప్పు
- కారం - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ధనియాల పొడి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- చింతపండు - 30 గ్రాములు
- కరివేపాకు - కొంచెం
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ చేయడానికి ముందుగా గిన్నెలో కేజీన్నర తలకాయ మాంసాన్ని శుభ్రంగా కడిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి. అదేవిధంగా మరో గిన్నెలో 30 గ్రాముల చింతపండు, సరిపడా నీళ్లు పోసి నానబెట్టాలి.
- ఇంకోవైపు పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిపాయలను సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్లో ఒక కప్పు ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత కొద్దిగా దాల్చిన చెక్క, నాలుగు లవంగాలు, మూడు యాలకులు, రెండు బిర్యానీ ఆకులు వేసి వేగనివ్వాలి.
- ఆ తర్వాత ఇందులోనే కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి వేసి ఫ్రై చేయాలి. అనంతరం తరిగి ఉంచిన ఉల్లిపాయలను వేసి దోరగా వేయించాలి.
- ఉల్లిపాయలు వేగిన తర్వాత కొద్దిగా కరివేపాకు వేసుకోవాలి. అనంతరం కడిగి పెట్టుకున్న తలకాయ ముక్కలను వేసి రెండు నిమిషాల పాటు బాగా కలపాలి.
- ఇందులో అర టేబుల్ స్పూన్ పసుపు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి కలుపుతూ రెండు నిమిషాల పాటు మగ్గనివ్వాలి.
- అదేవిధంగా రుచికి సరిపడా ఉప్పు, అర కప్పు పెరుగు వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. అలాగే రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కారం వేసి ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- ఆ తర్వాత చింతపండు రసం పోసి ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి. ఈ క్రమంలోనే పులుసుకు సరిపడా నీళ్లు పోసి మూతపెట్టి ఐదు విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉంచాలి.
- ఐదు విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత పులుసును మరో మూడు నిమిషాల పాటు ఉడికంచాలి. చివరగా ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఇక అంతే ఘుమఘుమలాడే తలకాయ పులుసు మీ ముందుంటుంది!
- వేడివేడి అన్నం, రోటీ, చపాతీ, పరోటాలోకి తలకాయ పులుసు సూపర్ కాంబినేషన్.
- ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!
