చిక్కటి "మటన్ గ్రేవీ కర్రీ" - ముక్క జ్యూసీగా, సాఫ్ట్​గా రావాలంటే ఇలా కుక్ చేయండి! - SIMPLE MUTTON GRAVY CURRY

నాన్​ప్రియులకు ఎంతో ఇష్టమైన మటన్ కూర - ఓసారి ఈ పద్ధతిలో చేయండి రుచి అద్దిరిపోతుంది!

Mutton Gravy Curry in Telugu
Mutton Gravy Curry in Telugu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 9, 2025 at 3:44 PM IST

Mutton Gravy Curry in Telugu : ​నాన్​వెజ్​ కర్రీలకు మంచి రుచి రావడం వెనుక మసాలా దినుసులు ప్రధాన కారణం. ఇవి వేయడంతో కర్రీ స్పైసీగా అన్నం, చపాతీల్లోకి ఘుమఘుమలాడుతుంది. అయితే, ఇప్పుడు మనం చిక్కగా మటన్ గ్రేవీ కర్రీ ఎలా చేయాలో తెలుసుకుందాం. మటన్ కూర చిక్కగా ఉండడానికి ఎండుకొబ్బరి కాల్చిన తర్వాత కొన్ని మసాలా దినుసులు వేసి పేస్ట్​ చేయండి. ఈ ఎండుకొబ్బరి పేస్ట్​ వేయడంతో కర్రీ రుచి అద్భుతంగా ఉంటుంది.

Mutton
Mutton (getty images)

మటన్ గ్రేవీ కర్రీ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు

  • అర కేజీ - మటన్
  • ఆయిల్ - సరిపడా
  • కరివేపాకు - 2
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • చిన్న కాల్చిన -ఎండుకొబ్బరి ముక్క
  • యాలకులు - 5
  • లవంగాలు - 5
  • రుచికి సరిపడా - ఉప్పు, కారం
  • అర టీ స్పూన్ - పసుపు
  • టీ స్పూన్ - అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్
  • టేబుల్​స్పూన్​ - ధనియాల పొడి
  • సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర, పుదీనా తరుగు - కొద్దిగా
ఉల్లిపాయలు
ఉల్లిపాయలు (getty images)

మటన్ గ్రేవీ కర్రీ తయారీ విధానం

  • ముందుగా గిన్నెలోకి అర కేజీ మటన్ తీసుకొని రెండుమూడుసార్లు శుభ్రంగా కడిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి. అలాగే రెసిపీలోకి కావాల్సిన ఆనియన్స్​ చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోండి.
  • అలాగే స్టవ్ ఆన్​ చేసి చిన్న ఎండుకొబ్బరి ముక్క కాసేపు కాల్చుకోవాలి. ఆపై చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడగండి.
  • తర్వాత మిక్సీ గిన్నెలోకి కాల్చిన ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు, యాలకులు, లవంగాలు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
ఎండుకొబ్బరి
ఎండుకొబ్బరి (ETV Bharat)
  • ఇప్పుడు స్టవ్​ ఆన్ చేసి కర్రీ చేయడం కోసం కడాయి పెట్టండి. ఇందులో మటన్ కర్రీకి సరిపడా ఆయిల్ వేసి వేడి చేయండి. నూనె బాగా వేడయ్యాక కరివేపాకు, ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి వేయించండి.
  • ఆనియన్స్​ లేత గులాబీ రంగులోకి మారిన తర్వాత ఇందులోకి మటన్ వేసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఫ్రై చేయండి.
  • మధ్యలో ఒకసారి కొద్దిగా ఉప్పు వేసి కలిపి మూత పెట్టి 5 నిమిషాలు మగ్గించుకోవాలి. అనంతరం ఇందులో అర టీ స్పూన్ పసుపు, టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, రుచికి సరిపడా కారం, టేబుల్​స్పూన్​ ధనియాల పొడి వేసి అంతా కలిసేలా కలపండి. మరో రెండు నిమిషాలు మీడియం ఫ్లేమ్​లోనే ఉడికించుకోవాలి.
లవంగాలు
లవంగాలు (getty images)
  • తర్వాత ఇందులో గ్రేవీకి సరిపడా వేడి నీళ్లు వేసి కలపండి. ఇక్కడ మనం మటన్ ఉడికించడం కోసం వేడి నీళ్లు ఉపయోగిస్తే కర్రీ త్వరగా రెడీ అవుతుంది.
  • ఇందులోనే గ్రైండ్ చేసిన ఎండుకొబ్బరి పొడి వేసి మిక్స్ చేయండి. అలాగే కొద్దిగా పుదీనా తరుగు, ఉప్పు వేసి కలపండి.
  • ఇప్పుడు కడాయిపై మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో మటన్​ మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి.
  • మటన్ మెత్తగా ఉడకడానికి సుమారు 25-30 నిమిషాల సమయం పడుతుంది. అంత వరకు 5 నిమిషాలకోసారి మధ్యమధ్యలో కలుపూతూ ఉడికించుకోవాలి.
పుదీనా
పుదీనా (getty images)
  • మటన్ ముక్కలు సాఫ్ట్​గా ఉడికించిన తర్వాత కూరలో కొద్దిగా సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర వేసి బాగా కలపండి
  • అంతే ఇలా సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన మటన్ గ్రేవీ కర్రీ మీ ముందుంటుంది. వేడివేడి బగారా రైస్ చపాతీల్లోకి చిక్కటి మటన్ గ్రేవీ కర్రీ సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది.

