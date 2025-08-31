Mutton Flavor Veg Curry : నాన్ వెజ్ ప్రియుల్లో చాలా మందికి మటన్ ఫేవరెట్ ఐటమ్గా ఉంటుంది. అయితే ప్రతిసారీ మటన్ తినడం సాధ్యం కాదు. కేజీ వెయ్యి రూపాయలు ఖర్చు చేసి నిత్యం కొనుగోలు చేయడం కుదరదు. అందుకే మీకోసం ఓ సూపర్ రెసిపీని పరిచయం చేస్తున్నాం. ఈ కర్రీని కేవలం టమాటా, ఆనియన్స్, ఇంకా పెరుగుతో.. ఇంట్లోని మసాలా పదార్థాలతో తయారు చేసుకోవచ్చు. అద్దిరిపోయే నాన్ వెజ్ ఫ్లేవర్ ఇస్తుందీ రెసిపీ. మరి, దీన్ని ఎలా తయారు చేయాలి? ఇందుకోసం కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఒక ఉల్లిపాయ
- 2 టమాటాలు
- కప్పు పెరుగు
- టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు
- అర స్పూన్ జీలకర్ర
- పావు స్పూన్ మిరియాలు
- 3 లవంగాలు
- 1 ఇలాచీ
- ఇంచు దాల్చిన చెక్క
- కాస్త జాపత్రి
- 3 పచ్చి మిర్చీ
- 1 స్పూన్ నువ్వులు
- ఐదారు వెల్లుల్లి
- చిన్న అల్లం ముక్క
- 1 స్పూన్ కారం
- కొత్తిమీర సగం కట్ట
- పుదీనా 10 ఆకులు
- 10 వెల్లుల్లి రెబ్బలు
- పావు స్పూన్ పసుపు
- తగినంత ఉప్పు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు, అర స్పూన్ జీలకర్ర, పావు స్పూన్ మిరియాలు, 3 లవంగాలు, 1 ఇలాచీ, ఇంచు దాల్చిన చెక్క, కాస్త జాపత్రి, 3 పచ్చి మిర్చీ, 1 స్పూన్ నువ్వులు, ఐదారు వెల్లుల్లి, చిన్న అల్లం ముక్క, 1 స్పూన్ కారం, అర కట్ట కొత్తిమీర కాడలతో సహా వేసుకోవాలి, పుదీనా 10 ఆకులు వేసుకోవాలి. కాసిన్ని నీళ్లు పోసుకొని మిక్సీ పట్టి పేస్టులా తయారు చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- తర్వాత 2 టమాటాలు తీసుకొని కట్ చేసుకొని, వాటిని మిక్సీ జార్ లో వేసుకొని ప్యూరీలాగా గ్రైండ్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టౌ పైన పాన్ పెట్టి 6 టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి
- 10 వెల్లుల్లి రెబ్బలను పొట్టు తీసుకొని చాలా సన్నని ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి
- ఆ వెల్లుల్లి దోరగా వేగిన తర్వాత 1 స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసుకొని వేయించుకోవాలి. ఒక నిమిషం సేపు ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది
- తర్వాత ఉల్లిపాయను చాలా సన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. వెల్లుల్లి ముక్కల మాదిరిగానే కట్ చేసుకొని అందులో వేసుకోవాలి. ఉల్లిపాయలు రంగు మారేంత వరకు ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత, ముందుగా మిక్సీ పట్టుకున్న పేస్టును ఇందులో వేసుకోవాలి
- మీడియం ఫ్లేమ్ లో ఉంచుకొని కలుపుతూ కుక్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ పైకి తేలేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి
- తర్వాత ఓసారి కలుపుకొని, ఇప్పుడు మిక్సీ పట్టుకున్న టమాటా ప్యూరీని ఇందులో యాడ్ చేసుకొని కలుపుకోవాలి.
- అందులో పావు స్పూన్ పసుపు కూడా వేసుకొని మరోసారి బాగా మిక్స్ చేసుకొని, ఆయిల్ పైకి తేలేంత వరకు ఉడకనివ్వాలి
- ఇప్పుడు అందులో కప్పు పెరుగు వేసుకోవాలి. అయితే పెరుగును గడ్డలుగా వేయకూడదు. చక్కగా గిలకొట్టి క్రీమీగా తయారు చేసుకొని వేసుకోవాలి. తగినంత ఉప్పు కూడా వేసుకొని పూర్తిగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు కూడా ఆయిల్ పైకి తేలేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి
- ఆ విధంగా కుక్ చేసుకున్న తర్వాత ఓసారి కలుపుకొని, తగినన్ని నీళ్లు పోసుకొని, అవన్నీ ఆవిరయ్యేంత వరకు ఉడకనివ్వాలి.
- కర్రీ మొత్తం దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత స్టౌ ఆఫ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
- అద్దిరిపోయే రెసిపీ సిద్ధమైపోతుంది. ఇది మటన్ ఫ్లేవర్ తో ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి.