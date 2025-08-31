ETV Bharat / offbeat

మటన్ లేకుండానే "నాన్​ వెజ్​ ఫ్లేవర్"! - అద్దిరిపోయే ఈ రెసిపీ తెలుసా? - MUTTON FLAVOR CURRY

- టమాటా, పెరుగుతోనే సూపర్ కర్రీ - మటన్ సూప్ టేస్ట్ ఎంజాయ్ చేస్తారు

Mutton Flavor Veg Curry
Mutton Flavor Veg Curry (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 31, 2025 at 9:44 AM IST

2 Min Read

Mutton Flavor Veg Curry : నాన్ వెజ్ ప్రియుల్లో చాలా మందికి మటన్ ఫేవరెట్ ఐటమ్​గా ఉంటుంది. అయితే ప్రతిసారీ మటన్ తినడం సాధ్యం కాదు. కేజీ వెయ్యి రూపాయలు ఖర్చు చేసి నిత్యం కొనుగోలు చేయడం కుదరదు. అందుకే మీకోసం ఓ సూపర్ రెసిపీని పరిచయం చేస్తున్నాం. ఈ కర్రీని కేవలం టమాటా, ఆనియన్స్, ఇంకా పెరుగుతో.. ఇంట్లోని మసాలా పదార్థాలతో తయారు చేసుకోవచ్చు. అద్దిరిపోయే నాన్ వెజ్ ఫ్లేవర్ ఇస్తుందీ రెసిపీ. మరి, దీన్ని ఎలా తయారు చేయాలి? ఇందుకోసం కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఒక ఉల్లిపాయ
  • 2 టమాటాలు
  • కప్పు పెరుగు
  • టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు
  • అర స్పూన్ జీలకర్ర
  • పావు స్పూన్ మిరియాలు
  • 3 లవంగాలు
  • 1 ఇలాచీ
  • ఇంచు దాల్చిన చెక్క
  • కాస్త జాపత్రి
  • 3 పచ్చి మిర్చీ
  • 1 స్పూన్ నువ్వులు
  • ఐదారు వెల్లుల్లి
  • చిన్న అల్లం ముక్క
  • 1 స్పూన్ కారం
  • కొత్తిమీర సగం కట్ట
  • పుదీనా 10 ఆకులు
  • 2 టమాటాలు
  • 10 వెల్లుల్లి రెబ్బలు
  • పావు స్పూన్ పసుపు
  • తగినంత ఉప్పు

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా మిక్సీ జార్​ తీసుకొని అందులో టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు, అర స్పూన్ జీలకర్ర, పావు స్పూన్ మిరియాలు, 3 లవంగాలు, 1 ఇలాచీ, ఇంచు దాల్చిన చెక్క, కాస్త జాపత్రి, 3 పచ్చి మిర్చీ, 1 స్పూన్ నువ్వులు, ఐదారు వెల్లుల్లి, చిన్న అల్లం ముక్క, 1 స్పూన్ కారం, అర కట్ట కొత్తిమీర కాడలతో సహా వేసుకోవాలి, పుదీనా 10 ఆకులు వేసుకోవాలి. కాసిన్ని నీళ్లు పోసుకొని మిక్సీ పట్టి పేస్టులా తయారు చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • తర్వాత 2 టమాటాలు తీసుకొని కట్ చేసుకొని, వాటిని మిక్సీ జార్ లో వేసుకొని ప్యూరీలాగా గ్రైండ్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టౌ పైన పాన్ పెట్టి 6 టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి
  • 10 వెల్లుల్లి రెబ్బలను పొట్టు తీసుకొని చాలా సన్నని ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి
  • ఆ వెల్లుల్లి దోరగా వేగిన తర్వాత 1 స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసుకొని వేయించుకోవాలి. ఒక నిమిషం సేపు ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది
  • తర్వాత ఉల్లిపాయను చాలా సన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. వెల్లుల్లి ముక్కల మాదిరిగానే కట్ చేసుకొని అందులో వేసుకోవాలి. ఉల్లిపాయలు రంగు మారేంత వరకు ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత, ముందుగా మిక్సీ పట్టుకున్న పేస్టును ఇందులో వేసుకోవాలి
  • మీడియం ఫ్లేమ్ లో ఉంచుకొని కలుపుతూ కుక్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ పైకి తేలేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి
  • తర్వాత ఓసారి కలుపుకొని, ఇప్పుడు మిక్సీ పట్టుకున్న టమాటా ప్యూరీని ఇందులో యాడ్ చేసుకొని కలుపుకోవాలి.
  • అందులో పావు స్పూన్ పసుపు కూడా వేసుకొని మరోసారి బాగా మిక్స్ చేసుకొని, ఆయిల్ పైకి తేలేంత వరకు ఉడకనివ్వాలి
  • ఇప్పుడు అందులో కప్పు పెరుగు వేసుకోవాలి. అయితే పెరుగును గడ్డలుగా వేయకూడదు. చక్కగా గిలకొట్టి క్రీమీగా తయారు చేసుకొని వేసుకోవాలి. తగినంత ఉప్పు కూడా వేసుకొని పూర్తిగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు కూడా ఆయిల్ పైకి తేలేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి
  • ఆ విధంగా కుక్ చేసుకున్న తర్వాత ఓసారి కలుపుకొని, తగినన్ని నీళ్లు పోసుకొని, అవన్నీ ఆవిరయ్యేంత వరకు ఉడకనివ్వాలి.
  • కర్రీ మొత్తం దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత స్టౌ ఆఫ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
  • అద్దిరిపోయే రెసిపీ సిద్ధమైపోతుంది. ఇది మటన్ ఫ్లేవర్​ తో ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.