"మటన్ కర్రీ" జ్యూసీగా రావాలంటే ఇలా చేయండి! - చిక్కటి గ్రేవీతో ఎంతో బాగుంటుంది!
టేస్టీ మటన్ కర్రీ - ఇలా చేస్తే అద్భుతం!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 13, 2025 at 11:01 AM IST
Mutton Curry Making : చాలా మంది మటన్, చికెన్, చేపలతో చేసిన వంటకాలను ఇష్టపడుతుంటారు. ఇక నాన్వెజ్ ప్రియులు మటన్ పేరు చెబితే నోట్లో నీళ్లూరుతాయి. కానీ మటన్ కర్రీ చేయాలంటే కొద్దిగా టైమ్ టేకింగ్ ప్రాసెస్. కొందరూ ఎన్నిసార్లు చేసి కూర నీచు వాసన వస్తుంది. అలా కాకుండా ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో మటన్ కర్రీ చేశారంటే టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది. అంతేకాక ఘాటుఘాటుగా కమ్మకమ్మగా ఉంటుంది. దీనితో రెండు ముద్దలు ఎక్కువగానే లాగించేస్తారు.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మటన్ - ఒక కేజీ
- నూనె - పావు కప్పు
- బిరియానీ ఆకు - ఒకటి
- జాపత్రి - కొద్దిగా
- పచ్చిమిర్చి - పది
- పుదీనా - కొద్దిగా
- ఉల్లిపాయలు - మూడు
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - రెండు టేబుల్ స్పూన్లు
- పసుపు - అర టీ స్పూన్
- ధనియాలు - మూడు టేబుల్ స్పూన్లు
- జీలకర్ర - ఒక టీ స్పూన్
- మిరియాలు - ఒక టీ స్పూన్
- లవంగాలు - పది
- యాలకులు - పది
- దాల్చిన చెక్క - కొద్దిగా
- గసగసాలు - రెండు టేబుల్ స్పూన్లు
- ఎండు కొబ్బరి - కొద్దిగా
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా ఒక కేజీ మటన్ను తీసుకొని శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ మీద కుక్కర్ పెట్టుకొని పావు కప్పు నూనె వేయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత ఒక బిరియానీ ఆకు, కొద్దిగా జాపత్రి, కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలను యాడ్ చేయాలి. అదేవిధంగా సన్నగా తరిగిన గుప్పెడు పుదీనాను వేసి ఒక నిమిషం పాటు బాగా కలపాలి.
- ఆ తర్వాత ఇందులో సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలను వేయాలి. ఆనియన్స్ గోల్డెన్ కలర్లో వచ్చే వరకూ ఫ్రై చేయాలి.
- ఈ క్రమంలోనే రెండు టేబుల్ స్పూన్ల అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, అర టీ స్పూన్ పసుపు యాడ్ చేసి ఒక నిమిషం పాటు వేగనివ్వాలి.
- అవన్నీ చక్కగా వేగిన తర్వాత కడిగి పెట్టుకున్న మటన్ వేయాలి. మంటను హై ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఆరు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ ఉండాలి.
- ఆ తర్వాత కుక్కర్పై మూతపెట్టి మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఉడికించాలి.
- ఇంకోవైపు మసాలా కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టుకొని మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ధనియాలు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఒక టీ స్పూన్ మిరియాలు యాడ్ చేయాలి. ఇందులోనే పది లవంగాలు, కొద్దిగా దాల్చిన చెక్క, పది యాలకులు వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి మూడు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేయాలి. అనంతరం వీటిని ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకొని చల్లారనివ్వాలి.
- ఇదే పాన్లో కర్రీకి మంచి గ్రేవీ రావడం కోసం కొద్దిగా ఎండు కొబ్బరి ముక్కలు వేసి రెండు నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి. అదేవిధంగా రెండు టేబుల్ స్పూన్ల గసగసాలు వేసి ఒక నిమిషం పాటు ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్నాత వాటిని ఓ ప్లేట్ తీసుకొని పక్కన ఉంచాలి.
- తొలుత వేయించిన మసాలా దినుసులను మిక్సీజార్లో వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇందులోనే ఫ్రై చేసిన కొబ్బరిముక్కలు, గసగసాలు కొద్దిగా నీళ్లు పోసి మెత్తగా మిక్సీ పట్టాలి.
- మటన్లో నీళ్లన్నీ ఆవిరయ్యే వరకు మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉండాలి. ఆ తర్వాత ఇందులో వేసిన బిర్యానీ ఆకు, జాపత్రి ఆకు తీసేయాలి.
- ఆ తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు, మూడు టేబుల్ స్పూన్ల కారం వేసుకోవాలి. ఇందులోనే కొద్దిగా పండిన టమోటా గుజ్జు వేసి ఒక నిమిషం పాటు కలపాలి.
- అనంతరం మటన్లో గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న మసాలా పేస్ట్ వేసి మూడు నిమిషాల పాటు బాగా మిక్స్ చేయాలి. అదేవిధంగా కూర ఉడకడం కోసం సరిపడినన్నీ వేడి నీళ్లు పోసి మూడు విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉడికించాలి. ఒకవేళ మటన్ ముక్కలు మెత్తగా కాకుంటే మరో రెండు లేదా మూడు విజిల్స్ పెట్టుకోవాలి.
- విజిల్స్ అయిపోయాక చూస్తే ఇక వేడివేడి మటన్ కర్రీ రెడీ అయినట్లే.
