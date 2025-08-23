MUTTON CURRY RECIPE : రంజాన్ లాంటి ముస్లింల పండుగల్లో మటన్, చికెన్ నాన్ వెజ్ కర్రీల్లో ఆలుగడ్డ వేసి చేస్తుంటారు. ఆ కర్రీస్ ఎంతో రుచిగా ఎక్కువ మంది వడ్డించుకునేలా ఉంటాయి. గ్రేవీ చాలా కమ్మగా అన్నం ఎక్కువ కలిసేలా ఉంటుంది. అన్నం, చపాతీల్లోకి తిన్నా కొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. సరిగ్గా అలాంటి టేస్ట్ కావాలనుకుంటే ఇలా ట్రై చేయండి.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- మటన్ - అర కేజీ
- ఉల్లిగడ్డలు - 2 మీడియం సైజు
- ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ - పావు కప్పు
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 2.5 టీ స్పూన్లు
- టమోటాలు - 2 చిన్నవి
- బంగాళాదుంపలు - 4
- పచ్చిమిర్చి - 2
- పెరుగు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- జీలకర్ర - 1/2 టీస్పూన్
- యాలకులు - 3
- లవంగాలు - 4
- దాల్చిన చెక్క - 1 ఇంచు
- నల్ల యాలకులు - 1
- నల్ల మిరియాలు - 1
- నల్ల మిరియాలు - 10
- తాజా బిర్యానీ ఆకులు -2
- పసుపు - 1/2 టీస్పూన్
- కారం - 1.5 టీ స్పూన్
- ధనియాల పొడి - 2.5 టీ స్పూన్లు
- గరం మసాలా - 1/2 టీ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- నూనె- 4 టేబుల్ స్పూన్లు
తయారీ విధానం :
- ఒక మీడియం సైజు ఉల్లిపాయను ముక్కలుగా కోసి గోల్డెన్ కలర వచ్చే వరకు వేయించాలి. ఆ తర్వాత నూనె ఇంకిపోయిన తర్వాత మిక్సీలో వేసి గ్రైండ్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. అదే విధంగా మరో రెండు ఉల్లిపాయలను సన్నగా, పొడవుగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఇపుడు టమోటాలు సన్నగా ముక్కలు కోసుకుని బంగాళాదుంపలను తొక్క తీసి నాలుగు ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అవి రంగు మారకుండా ఒక గిన్నె నీటిలో ఉప్పవేసి ఉంచాలి.
- ఇపుడు పొయ్యి మీద కడాయి పెట్టుకుని నూనె వేడెక్కగానే మసాలా దినుసులు వేయాలి. సన్నటి మంటపై వేయించిన తర్వాత 2 నిమిషాలకు ఉల్లిపాయ ముక్కలు కూడా వేసి వేయించాలి. మీడియం మంట మీద 5-6 నిమిషాల పాటు మెత్తగా మారే వరకు వేయించాలి. మటన్ వేసి కలిపి మీడియం ఫ్లేమ్లో 2 నిమిషాలు ఉడికించాలి. తాజాగా నూరి పెట్టుకున్న అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి బాగా కలిపి మూత పెట్టి 5-6 నిమిషాల పాటు వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత మూత తీసి రుచికి సరిపడా పసుపు, ఉప్పు, కారం, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి వేసి బాగా కలిపి మూత పెట్టి 12 నిమిషాలు ఉడికించాలి. ఇప్పుడు టమోటా ముక్కలు వేసి బాగా కలిపి మెత్తగా ఉడికే వరకు అంటే దాదాపు మరో 7నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి. టమోటాలు ఉడికించుకున్న తర్వాత గడ్డ పెరుగు, వేయించిన ఉల్లిపాయలు, పచ్చి మిర్చి చీలికలు వేసి బాగా కలిపి నూనె విడిపోయే వరకు 5 నిమిషాల పాటు మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత ఆలుగడ్డ ముక్కలు వేసి ఒక నిమిషం పాటు వేయించి పావు లీటర్ నీళ్లు, అర టీ స్పూన్ గరం మసాలా వేసి కలిపి కుక్కర్లోకి వేసుకోవాలి. కుక్కర్ మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో 3 విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉడికించాలి. మొదటి విజిల్ హై ఫ్లేమ్లో ఆ తర్వాత మీడియం ప్లేమ్లో పెట్టి 2 విజిల్స్ ఇస్తే చాలు. చివరగా కొత్తిమీర చల్లుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే అన్నంలోకి వేడి వేడిగా ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది.
