"మటన్ కర్రీ" ఎప్పుడూ ఒకేలా తిని బోర్ కొట్టిందా? - ఇలా వెరైటీగా చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ ఫుల్ ఖుష్!

-దాబా స్టైల్​లో నోరూరించే 'మటన్ కర్రీ' - ఇంట్లోనే ఈజీగా చేసుకోండిలా!

Dhaba Style Mutton Curry Recipe
Dhaba Style Mutton Curry Recipe (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 14, 2025 at 1:16 PM IST

3 Min Read
Dhaba Style Mutton Curry Recipe : మాంసాహార ప్రియులకు ఆదివారం వచ్చిందంటే చాలు ఇంట్లో నాన్​వెజ్ ఘుమఘుమలు ఉండాల్సిందే. ఈ క్రమంలోనే చికెన్, మటన్, చేప వంటి వాటిల్లో ఏదో ఒకటి తెచ్చుకుని సండేను ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు. అందులోనూ కొంతమంది మటన్​ను ఎక్కువగా ఇష్టపడుతుంటారు. అయితే, ప్రతి సండే ఒకే రకమైన పద్ధతిలో మటన్ కర్రీ తినాలన్నా బోరింగ్​గా ఉంటుంది. అందుకే, మీకోసం ఒక స్పెషల్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, నోరూరించే దాబా స్టైల్ "మటన్ కర్రీ". ఈ పద్ధతిలో చేశారంటే ముక్క మెత్తగా ఉడకడమే కాకుండా మంచి రుచికరంగా ఉంటుంది. మొదటిసారి చేసేవారైనా సింపుల్​గా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఘాటు ఘాటుగా ఘుమాయించే ఈ రెసిపీ అన్నంతో పాటు చపాతీ, రోటీ, పులావ్, బగారా రైస్ వంటి వాటిల్లోకి కిర్రాక్​గా ఉంటుంది. మరి, ఈ ఘుమఘుమలాడే దాబా స్టైల్​ మటన్ కర్రీని ఇంట్లోనే ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Dhaba Style Mutton Curry Recipe
మటన్ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

మ్యారినేషన్‌ కోసం :

  • అరకిలో - మటన్
  • నాలుగు చెంచాలు - పెరుగు
  • పావు చెంచా - ఉప్పు
  • చెంచా - కారం
  • అర చెంచా - పసుపు
Dhaba Style Mutton Curry Recipe
టమాటాలు (Getty Images)

కర్రీ కోసం :

  • అరకప్పు - టమాటా ముక్కలు
  • అరకప్పు - ఉల్లిపాయ తరుగు
  • ఒక టేబుల్​స్పూన్ - పచ్చిమిర్చి తరుగు
  • మూడు చెంచాలు - నూనె
  • ఒక చెంచా - ధనియాల పొడి
  • కారం, ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • ఒక చెంచా - జీలకర్ర
  • ఒక చెంచా - గరంమసాలా
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - ఒక చెంచా
  • ఒక చెంచా - జీలకర్ర పొడి
  • అర చెంచా - పసుపు
  • ఒకటిన్నర చెంచా - వెల్లుల్లి తరుగు
  • నాలుగు రెబ్బలు - కరివేపాకు
  • రెండు - ఎండుమిర్చి
  • చారెడు - కొత్తిమీర తరుగు

Dhaba Style Mutton Curry Recipe
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా మటన్​ను మ్యారినేట్ చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం ఒక గిన్నెలో మటన్ తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి, వాటర్ వడకట్టాలి.
  • ఆపై అందులో పెరుగు, కారం, పసుపు, ఉప్పు వేసి మటన్ ముక్కలకు పట్టేలా బాగా కలిపి అరగంట పాటు పక్కనుంచాలి.
  • ఆలోపు రెసిపీలోకి అవసరమైన పరిమాణంలో ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి తరుగు, టమాటా ముక్కలను కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి. అలాగే, వెల్లుల్లి, కొత్తిమీర తరుగును ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి.
Dhaba Style Mutton Curry Recipe
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • ఇప్పుడు కుక్కర్ గిన్నె తీసుకుని అందులో మ్యారినేట్ చేసి అరగంటపాటు పక్కనుంచిన మటన్ మిశ్రమం, అది ఉడకడానికి తగినన్ని నీళ్లు, రుచికి తగినంత కారం, ఉప్పు, పసుపు వేసుకోవాలి.
  • అలాగే, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి, గరంమసాలా వేసి ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా కలిపి మూతపెట్టి మటన్ మెత్తగా ఉడికే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కర్రీ కోసం అందుకు అనుగుణంగా ఉండే పాన్ పెట్టుకుని నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ వేడయ్యాక జీలకర్ర, వెల్లుల్లి తరుగు, ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు కాసేపు వేయించాలి.

Dhaba Style Mutton Curry Recipe
మసాలా దినుసులు (Getty Images)
  • ఆపై ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ తరుగు జత చేసి ఆనియన్స్ గోధుమ రంగులోకి వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
  • ఆవిధంగా వేయించాక టమాటా ముక్కలు యాడ్ చేసి అవి మెత్తగా అయ్యే వరకూ మగ్గించాలి.
  • తర్వాత ఆ మిశ్రమంలో మసాలాతో మెత్తగా ఉడికించిన మటన్ మిశ్రమాన్ని యాడ్ చేసి ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా కలపాలి.
  • ఆపై లో ఫ్లేమ్​లో అందులో నుంచి ఆయిల్ తేలే వరకు పావు గంట పాటు ఉడికించాలి. ఆవిధంగా ఉడికించిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం పాన్​ను దింపి కొత్తిమీర తరుగుతో గార్నిష్ చేసుకోండి. అంతే, దాబా స్టైల్​లో ఘుమఘుమలాడే "మటన్ కర్రీ" మీ ముందు ఉంటుంది!
Dhaba Style Mutton Curry Recipe
పెరుగు (Getty Images)

