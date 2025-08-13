ETV Bharat / offbeat

అటుకులతో "మురుకులు" - ఇలా చేస్తే గుల్లగా, క్రిస్పీగా! - నూనె కూడా పీల్చవు! - TASTY MURUKULU WITH ATUKULU

శనగపిండితో పని లేకుండా కరకరలాడే 'జంతికలు' - కృష్ణాష్టమి రోజు నైవేద్యంగానూ సమర్పించవచ్చు!

Tasty Murukulu with Atukulu
Murukulu with Atukulu Recipe (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 13, 2025 at 10:51 AM IST

2 Min Read

Tasty Murukulu with Atukulu : పిల్లలకు స్నాక్స్​గా అందించడానికి, ఇంట్లో తినడానికి ఏం లేనప్పుడు మెజార్టీ పీపుల్ పిండి వంటకాల్లో ఒక్కటైన మురుకులను ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. అయితే, నార్మల్​గా 'జంతికలు' చేయడానికి ఎక్కువ మంది శనగపిండి యూజ్ చేస్తుంటారు. అలాకాకుండా ఓసారి బియ్యప్పిండి, అటుకులతో కలిపి మురుకులు తయారు చేసుకోండి. గుల్లగా, క్రిస్పీగా రావడమే కాకుండా మంచి రుచికరంగానూ ఉంటాయి. ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. అలాగే, ఈ మురుకుల తయారీకి ఎక్కువ పదార్థాలు అవసరం లేదు. ఇంట్లో ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్స్​తోనే తక్కువ టైమ్​లో ఎవరైనా సింపుల్​గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. అంతేకాదు, ఇవి ఆయిల్​ను కూడా తక్కువగానే పీల్చుకుంటాయి! పైగా ఆగస్టు 16, శనివారం నాడు కృష్ణాష్టమి వస్తుండడంతో కన్నయ్యకు ఇష్టమైన అటుకులతో చేసిన వీటిని నైవేద్యంగానూ సమర్పించవచ్చు. మరి, కరకరలాడే ఈ అటుకుల మురుకులకు అవసరమైన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

Tasty Murukulu with Atukulu
Rice Flour (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • రెండు కప్పులు - బియ్యప్పిండి
  • ఒక కప్పు - అటుకులు
  • అర కప్పు - పుట్నాల పప్పు
  • ఒక చెంచా - జీలకర్ర
  • ఒక చెంచా - కారం(తగినంత)
  • రెండు టేబుల్​స్పూన్లు - బటర్
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు
  • వేయించడానికి సరిపడా - నూనె

తక్కువ నూనెతో ఎక్కువ రుచినిచ్చే "చిట్టి పునుగులు" - కూల్ వెదర్​లో హాట్​ హాట్​గా భలే ఉంటాయి!

Tasty Murukulu with Atukulu
Atukulu (Getty Images)

అటుకులతో మురకుల తయారీ విధానం :

  • సింపుల్ అండ్ టేస్టీ ఈ మురుకుల ప్రిపరేషన్ కోసం ముందుగా మిక్సీ జార్​లో అటుకులను తీసుకొని పౌడర్​లా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత దాన్ని జల్లించుకుని ఒక మిక్సింగ్ బౌల్​లో వేసుకోవాలి. ఆపై అదే మిక్సీ జార్​లో పుట్నాలపప్పుని మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకొని దాన్ని జల్లించిన అటుకుల పొడిలో వేసుకోవాలి.
Tasty Murukulu with Atukulu
Putnalu (Getty Images)
  • అనంతరం అందులో బియ్యప్పిండి, జీలకర్ర, రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం, బటర్ వేసుకొని ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఆపై ఆ మిశ్రమంలో అవసరం మేరకు తగినన్ని నీళ్లను యాడ్ చేసుకుంటూ మురుకులకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీలో పిండిని చక్కగా కలుపుకొని పక్కనుంచాలి.

పెసరపప్పుతో "మురుకులు" - నూనె పీల్చకుండా గుల్లగా - శనగపిండితో పనేలేదు!

Tasty Murukulu with Atukulu
Jeera (Getty Images)
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టుకొని వేయించడానికి సరిపడా ఆయిల్ వేసుకొని హీట్ చేసుకోవాలి.
  • నూనె కాగే లోపు మురుకుల గొట్టం తీసుకొని అందులో స్టార్ షేప్(నక్షత్రాకారం) ఉన్న బిళ్లను సెట్ చేసుకొని లోపలి భాగాన కొద్దిగా నూనెను రాసుకోవాలి.
  • తర్వాత ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న అటుకుల పిండి మిశ్రమాన్ని తగినంత తీసుకుని మురుకుల గొట్టంలో పెట్టి క్లోజ్​ చేసుకోవాలి.
  • నూనె​ కాగిన తర్వాత మంటను కాస్త తగ్గించి పిండిని మురుకుల గొట్టంతో నేరుగా కాగుతున్న ఆయిల్​లో జంతికల షేప్​లో వత్తుకోవాలి.
Tasty Murukulu with Atukulu
Spices (Getty Images)
  • కడాయిలో వేయించడానికి సరిపడా వత్తుకున్న తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి రెండు వైపులా మంచి కలర్​ వచ్చే వరకు వేయించి ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. ఇలా పిండి మొత్తాన్ని మురుకుల్లా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి.
  • అవి కాస్త చల్లారిన తర్వాత గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్​ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, అటుకులతో ఎంతో రుచికరంగా ఉండే కరకరలాడే "మురుకులు" మీ ముందు ఉంటాయి!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఇలా మురుకులను ట్రై చేయండి. సరికొత్త టేస్ట్​తో భలే కమ్మగా ఉంటాయి!
Tasty Murukulu with Atukulu
Butter (Getty Images)

చల్లని వేళ నోరూరించే "మిర్చీ బజ్జీలు" - నూనె పీల్చకుండా పనీర్ స్టఫింగ్​తో అద్దిరిపోయే టేస్ట్!

Tasty Murukulu with Atukulu : పిల్లలకు స్నాక్స్​గా అందించడానికి, ఇంట్లో తినడానికి ఏం లేనప్పుడు మెజార్టీ పీపుల్ పిండి వంటకాల్లో ఒక్కటైన మురుకులను ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. అయితే, నార్మల్​గా 'జంతికలు' చేయడానికి ఎక్కువ మంది శనగపిండి యూజ్ చేస్తుంటారు. అలాకాకుండా ఓసారి బియ్యప్పిండి, అటుకులతో కలిపి మురుకులు తయారు చేసుకోండి. గుల్లగా, క్రిస్పీగా రావడమే కాకుండా మంచి రుచికరంగానూ ఉంటాయి. ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. అలాగే, ఈ మురుకుల తయారీకి ఎక్కువ పదార్థాలు అవసరం లేదు. ఇంట్లో ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్స్​తోనే తక్కువ టైమ్​లో ఎవరైనా సింపుల్​గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. అంతేకాదు, ఇవి ఆయిల్​ను కూడా తక్కువగానే పీల్చుకుంటాయి! పైగా ఆగస్టు 16, శనివారం నాడు కృష్ణాష్టమి వస్తుండడంతో కన్నయ్యకు ఇష్టమైన అటుకులతో చేసిన వీటిని నైవేద్యంగానూ సమర్పించవచ్చు. మరి, కరకరలాడే ఈ అటుకుల మురుకులకు అవసరమైన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

Tasty Murukulu with Atukulu
Rice Flour (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • రెండు కప్పులు - బియ్యప్పిండి
  • ఒక కప్పు - అటుకులు
  • అర కప్పు - పుట్నాల పప్పు
  • ఒక చెంచా - జీలకర్ర
  • ఒక చెంచా - కారం(తగినంత)
  • రెండు టేబుల్​స్పూన్లు - బటర్
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు
  • వేయించడానికి సరిపడా - నూనె

తక్కువ నూనెతో ఎక్కువ రుచినిచ్చే "చిట్టి పునుగులు" - కూల్ వెదర్​లో హాట్​ హాట్​గా భలే ఉంటాయి!

Tasty Murukulu with Atukulu
Atukulu (Getty Images)

అటుకులతో మురకుల తయారీ విధానం :

  • సింపుల్ అండ్ టేస్టీ ఈ మురుకుల ప్రిపరేషన్ కోసం ముందుగా మిక్సీ జార్​లో అటుకులను తీసుకొని పౌడర్​లా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత దాన్ని జల్లించుకుని ఒక మిక్సింగ్ బౌల్​లో వేసుకోవాలి. ఆపై అదే మిక్సీ జార్​లో పుట్నాలపప్పుని మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకొని దాన్ని జల్లించిన అటుకుల పొడిలో వేసుకోవాలి.
Tasty Murukulu with Atukulu
Putnalu (Getty Images)
  • అనంతరం అందులో బియ్యప్పిండి, జీలకర్ర, రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం, బటర్ వేసుకొని ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఆపై ఆ మిశ్రమంలో అవసరం మేరకు తగినన్ని నీళ్లను యాడ్ చేసుకుంటూ మురుకులకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీలో పిండిని చక్కగా కలుపుకొని పక్కనుంచాలి.

పెసరపప్పుతో "మురుకులు" - నూనె పీల్చకుండా గుల్లగా - శనగపిండితో పనేలేదు!

Tasty Murukulu with Atukulu
Jeera (Getty Images)
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టుకొని వేయించడానికి సరిపడా ఆయిల్ వేసుకొని హీట్ చేసుకోవాలి.
  • నూనె కాగే లోపు మురుకుల గొట్టం తీసుకొని అందులో స్టార్ షేప్(నక్షత్రాకారం) ఉన్న బిళ్లను సెట్ చేసుకొని లోపలి భాగాన కొద్దిగా నూనెను రాసుకోవాలి.
  • తర్వాత ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న అటుకుల పిండి మిశ్రమాన్ని తగినంత తీసుకుని మురుకుల గొట్టంలో పెట్టి క్లోజ్​ చేసుకోవాలి.
  • నూనె​ కాగిన తర్వాత మంటను కాస్త తగ్గించి పిండిని మురుకుల గొట్టంతో నేరుగా కాగుతున్న ఆయిల్​లో జంతికల షేప్​లో వత్తుకోవాలి.
Tasty Murukulu with Atukulu
Spices (Getty Images)
  • కడాయిలో వేయించడానికి సరిపడా వత్తుకున్న తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి రెండు వైపులా మంచి కలర్​ వచ్చే వరకు వేయించి ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. ఇలా పిండి మొత్తాన్ని మురుకుల్లా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి.
  • అవి కాస్త చల్లారిన తర్వాత గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్​ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, అటుకులతో ఎంతో రుచికరంగా ఉండే కరకరలాడే "మురుకులు" మీ ముందు ఉంటాయి!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఇలా మురుకులను ట్రై చేయండి. సరికొత్త టేస్ట్​తో భలే కమ్మగా ఉంటాయి!
Tasty Murukulu with Atukulu
Butter (Getty Images)

చల్లని వేళ నోరూరించే "మిర్చీ బజ్జీలు" - నూనె పీల్చకుండా పనీర్ స్టఫింగ్​తో అద్దిరిపోయే టేస్ట్!

For All Latest Updates

TAGGED:

EASY MURUKULA RECIPECRISPY ATUKULA MURUKULUPOHA MURUKULU RECIPE IN TELUGUఅటుకులతో కరకరలాడే మురుకులుTASTY MURUKULU WITH ATUKULU

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

పొలానికి మందులు పిచికారీ చేస్తున్నారా? - రైతన్నలూ ఈ జాగ్రత్తలు మరవకండి

మధురమైన జ్ఞాపకాలు ఈ 'రెజిన్​ ఆర్ట్​'లో దాచుకుంటే - జీవితాంతం మీ వెంటే!

ములుగుకు కొత్త అందాలు - సందర్శకులను కట్టిపడేస్తున్న లక్నవరం సరస్సు, బొగత జలపాతాలు

శనగలతో అద్దిరిపోయే "చాట్" - బఠాణీతో చేసే దానికంటే ​కమ్మగా ఉంటుంది!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.