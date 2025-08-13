Tasty Murukulu with Atukulu : పిల్లలకు స్నాక్స్గా అందించడానికి, ఇంట్లో తినడానికి ఏం లేనప్పుడు మెజార్టీ పీపుల్ పిండి వంటకాల్లో ఒక్కటైన మురుకులను ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. అయితే, నార్మల్గా 'జంతికలు' చేయడానికి ఎక్కువ మంది శనగపిండి యూజ్ చేస్తుంటారు. అలాకాకుండా ఓసారి బియ్యప్పిండి, అటుకులతో కలిపి మురుకులు తయారు చేసుకోండి. గుల్లగా, క్రిస్పీగా రావడమే కాకుండా మంచి రుచికరంగానూ ఉంటాయి. ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. అలాగే, ఈ మురుకుల తయారీకి ఎక్కువ పదార్థాలు అవసరం లేదు. ఇంట్లో ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్స్తోనే తక్కువ టైమ్లో ఎవరైనా సింపుల్గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. అంతేకాదు, ఇవి ఆయిల్ను కూడా తక్కువగానే పీల్చుకుంటాయి! పైగా ఆగస్టు 16, శనివారం నాడు కృష్ణాష్టమి వస్తుండడంతో కన్నయ్యకు ఇష్టమైన అటుకులతో చేసిన వీటిని నైవేద్యంగానూ సమర్పించవచ్చు. మరి, కరకరలాడే ఈ అటుకుల మురుకులకు అవసరమైన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- రెండు కప్పులు - బియ్యప్పిండి
- ఒక కప్పు - అటుకులు
- అర కప్పు - పుట్నాల పప్పు
- ఒక చెంచా - జీలకర్ర
- ఒక చెంచా - కారం(తగినంత)
- రెండు టేబుల్స్పూన్లు - బటర్
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
- వేయించడానికి సరిపడా - నూనె
అటుకులతో మురకుల తయారీ విధానం :
- సింపుల్ అండ్ టేస్టీ ఈ మురుకుల ప్రిపరేషన్ కోసం ముందుగా మిక్సీ జార్లో అటుకులను తీసుకొని పౌడర్లా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత దాన్ని జల్లించుకుని ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లో వేసుకోవాలి. ఆపై అదే మిక్సీ జార్లో పుట్నాలపప్పుని మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకొని దాన్ని జల్లించిన అటుకుల పొడిలో వేసుకోవాలి.
- అనంతరం అందులో బియ్యప్పిండి, జీలకర్ర, రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం, బటర్ వేసుకొని ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆపై ఆ మిశ్రమంలో అవసరం మేరకు తగినన్ని నీళ్లను యాడ్ చేసుకుంటూ మురుకులకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీలో పిండిని చక్కగా కలుపుకొని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టుకొని వేయించడానికి సరిపడా ఆయిల్ వేసుకొని హీట్ చేసుకోవాలి.
- నూనె కాగే లోపు మురుకుల గొట్టం తీసుకొని అందులో స్టార్ షేప్(నక్షత్రాకారం) ఉన్న బిళ్లను సెట్ చేసుకొని లోపలి భాగాన కొద్దిగా నూనెను రాసుకోవాలి.
- తర్వాత ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న అటుకుల పిండి మిశ్రమాన్ని తగినంత తీసుకుని మురుకుల గొట్టంలో పెట్టి క్లోజ్ చేసుకోవాలి.
- నూనె కాగిన తర్వాత మంటను కాస్త తగ్గించి పిండిని మురుకుల గొట్టంతో నేరుగా కాగుతున్న ఆయిల్లో జంతికల షేప్లో వత్తుకోవాలి.
- కడాయిలో వేయించడానికి సరిపడా వత్తుకున్న తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి రెండు వైపులా మంచి కలర్ వచ్చే వరకు వేయించి ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఇలా పిండి మొత్తాన్ని మురుకుల్లా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి.
- అవి కాస్త చల్లారిన తర్వాత గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, అటుకులతో ఎంతో రుచికరంగా ఉండే కరకరలాడే "మురుకులు" మీ ముందు ఉంటాయి!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఇలా మురుకులను ట్రై చేయండి. సరికొత్త టేస్ట్తో భలే కమ్మగా ఉంటాయి!
