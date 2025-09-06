ETV Bharat / offbeat

"మరమరాలతో క్రిస్పీ వడలు" - పిండిరుబ్బే పని లేకుండానే అప్పటికప్పుడు ఇలా చేసుకోవచ్చు!

కమ్మని "మరమరాల వడలు" - ఇలా చేశారంటే టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!

Murmura Vada Making
Murmura Vada Making (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 6, 2025 at 12:32 PM IST

3 Min Read

Murmura Vada Making : మార్నింగ్ బ్రేక్ ఫాస్ట్​లోకి ఉప్మా, దోస, బొండా, పోహా, పూరీ, వడ తయారు చేస్తుంటారు. అయితే, కొన్ని ప్రాంతాల్లో గారెలను వడలని, వడలను గారెలుగానూ పిలుస్తుంటారు. పేరేదైనా వీటిని తయారు చేసేందుకు బియ్యప్పిండి లేదా మినపిండి వాడతారు. కానీ అవేమి అవసరం లేకుండా కూడా కేవలం మరమరాలతో కమ్మగా, కరకరలాడే వడలు ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. పైన క్రిస్పీగా, లోపల సాఫ్ట్​గా ఉండి ఎంతో రుచికరంగా ఉంటాయి!

ఆయిల్ కూడా తక్కువగానే పీల్చుకుంటాయి! కేవలం 10 నిమిషాల్లో ప్రిపేర్​ అయ్యే ఈ రెసిపీని ఇంటిల్లిపాదీ చాలా ఇష్టంగా తింటారు. పైగా కొత్తగా ఉందని రెండుమూడు వడలను ఎక్కువగానే లాగించేస్తారు. పిండి పులియబెట్టే పని లేకుండా అప్పటికప్పుడు తక్కువ పదార్థాలతో చాలా ఈజీగా వీటిని రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి దీనికి అవసరమైన పదార్థాలేంటి? ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Murmura Vada Making
మురమరాలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మరమరాలు - మూడు కప్పులు
  • బొంబాయి రవ్వ - ఒక కప్పు
  • పెరుగు - ముప్పావు కప్పు
  • ఉల్లిపాయ - ఒకటి
  • అల్లం - కొద్దిగా
  • పచ్చిమిర్చి - నాలుగు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • వంటసోడా - పావు టీ స్పూన్
  • జీలకర్ర - పావు టీ స్పూన్
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
Murmura Vada Making
పచ్చిమిర్చి (ETV Bharat)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకోని మూడు కప్పుల మరామరాలు వేయాలి. ఇప్పుడు నిండుగా నీళ్లు పోసి వాటిని కడగాలి. ఆ తర్వాత మరామరాల్లోని నీటిని పిండేసి ఓ గిన్నెలో వేసి పక్కన ఉంచాలి.
  • మరోవైపు మిక్సీజార్ తీసుకొని ఒక కప్పు బొంబాయి రవ్వ వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అనంతరం పొడిని ఓ బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు అదే మిక్సీజార్​లోకి కడిగి పెట్టుకున్న మరమరాలను వేయాలి. అదేవిధంగా ముప్పావు కప్పు పెరుగు కొద్దిగా నీళ్లు పోసి గ్రైండ్ చేయాలి. మరమరాల పేస్ట్​ను ఓ గిన్నెలో తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Murmura Vada Making
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు రవ్వ పొడిలో మరమరాల పిండిని వేసి బాగా కలపాలి. ఈ క్రమంలోనే సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కొద్దిగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న అల్లం ముక్కలు, నాలుగు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కొంచెం కొత్తిమీర యాడ్ చేయాలి. అదేవిధంగా రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పావు టీ స్పూన్ వంటసోడా, పావు టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి మిక్స్ చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత చేతిని తడి చేసి పిండిని కొద్దిగా తీసుకొని రౌండ్ షేప్​లో చేసి మధ్యలో రంధ్రం పెట్టి వడలా చేయాలి. ఆ విధంగా పిండి మొత్తాన్ని ఆ విధంగానే చేసుకోవాలి.
Murmura Vada Making
రవ్వ (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె బాగా వేడైన తర్వాత తయారు చేసుకున్న వడలను వేసి ఒక నిమిషం పాటు ఉంచాలి. మంటను హై ఫ్లేమ్​లో ఉంచి గోల్డెన్ షేప్ వచ్చే వరకూ అటూఇటూ టర్న్ చేయాలి.
  • వడలు వేగడానికి ఐదు నిమిషాలు పడుతుంది. మంటను మీడియం టూ హై ఫ్లేమ్ అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ వాటిని ఫ్రై చేసుకోవాలి.
Murmura Vada Making
నూనె (Getty Images)
  • ఇక వేడివేడి మరమరాల వడలు తయారైనట్లే. ఇవి మినప వడల్లాగానే పొంగుతాయి.
  • అనంతరం వీటిని ప్లేట్​లోకి తీసుకొని పల్లీచట్నీతో తిన్నారంటే టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది.
  • పప్పు రుబ్బే పని లేకుండానే సింపుల్ అండ్ టేస్టీ మరమరాల వడలను మీరూ ఓసారి ట్రై చేయండి.

