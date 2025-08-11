Munta Masala Recipe in Telugu : ముంత మసాలా రుచి ఎంత బాగుంటుంతో అది తిన్నపుడు బాగా అర్థమవుతుంది. ఒక్కో ప్లేవర్ పంటికి తగులుతుంటే వచ్చే ఫీల్ మాటల్లో చెప్పలేం. బొరుగులు, ఉల్లిపాయలు, సన్నటి టమోటా ముక్కలు తియ్యగా, పుల్లగా అనిపిస్తుంటే నాలుకకు తగిలే ఎండు కారం నోట్లో నీళ్లూరిస్తుంది. పచ్చి కొత్తిమీర తరుగు నోటికి సువాసన అందిస్తుంది. అందుకే ముంత మసాలా ఎంతో ఫేమస్ స్ట్రీట్ ఫుడ్గా మారింది. ఎంతో రుచికరమైన ముంత మసాలా ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇపుడు తెలుసుకుందాం.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- బొరుగులు - 150 గ్రాములు
- ఫ్రై కార్న్ - 100 గ్రాములు
- పల్లీలు - 1 కప్పు
- ఉల్లిపాయ - 1
- పచ్చిమిర్చి - 2
- టమోటా - 1
- ఎండు కారం - 2 స్పూన్లు
- ధనియాల పొడి - అర స్పూన్
- జీలకర్ర పొడి - పావు టీ స్పూన్
- ఉప్పు - కొద్దిగా
- చాట్ మసాలా - రుచికి సరిపడా
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- నిమ్మకాయ - 1
ఇలా చేయండి :
తయారీ విధానం :
- ముందుగా పొయ్యిపై కడాయి పెట్టుకుని బొరుగులు సన్నటి మంటపై వేయించాలి. కరకరలాడే వరకు చెమ్మలేకుండా కాస్త వేయించాలి. మంట ఎక్కువైతే మాడిపోయే అవకాశం ఉంది. వేయించిన బొరుగులను పక్కకు తీసుకోవాలి.
- ఇపుడు అదే కడాయిలో నూనె వేసుకుని వేడెక్కగానే కార్న్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. చేతితో పట్టుకోగానే కరకరలాడుతూ ఉండేలా ఫ్రై చేయాలి. ఇపుడు కార్న్ మరో గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- ఇపుడు మిగిలిన నూనెలో 1 కప్పు పల్లీలు వేయించుకోవాలి. సన్నటి మంటపై వేయించాలి. సన్నటి మంటలో వేయించడం వల్ల లోపలి వరకు ఫ్రై అవుతాయి. ఆ తర్వాత ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కకు పెట్టుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని బొరుగులు, కార్న్ కలుపుకోవాలి. రెండూ కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేసి ఆ తర్వాత ఓ ఉల్లిపాయ సన్నగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత పచ్చిమిర్చి, 1.5 టేబుల్ స్పూన్ల ఎండు కారం, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి, ఉప్పు, చాట్ మసాలా వేసుకున్నాక ఫ్రై చేసుకున్న వేరు శనగ పప్పులు వేసుకోవాలి.
- చివరగా కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని ఓ నిమ్మకాయ పిండుకుని అన్నింటినీ చక్కగా కలుపుకోవాలి.
- చేతితో కలిపితే అన్నీ చక్కగా పట్టుకుంటాయి. మీకు ఆ విధంగా నచ్చకపోత ఓ గిన్నెలో వేసుకుని మూత పెట్టి కలుపుకోవాలి.