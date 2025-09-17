ETV Bharat / offbeat

కమ్మని "స్వీట్ కార్న్ - మునక్కాయ" కర్రీ - సరికొత్త రుచిని ఎంజాయ్ చేస్తారు!

మునక్కాయలతో ఎన్నడూ ట్రై చేయని రెసిపీ - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది!

Munakkaya Sweet Corn Curry Recipe
Munakkaya Sweet Corn Curry (ETV Abhiruchi)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 17, 2025 at 4:57 PM IST

Munakkaya Sweet Corn Curry Recipe in Telugu : మనలో చాలా మంది మునక్కాయలను ఎంతో ఇష్టంగా తింటుంటారు. ఈ క్రమంలోనే ఎక్కువ మంది మునక్కాయలతో సాంబార్, పప్పు, పచ్చడి వంటివి ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటారు. అలాగే, మరికొందరు టమాటాలతో కలిపి కర్రీ వండుతుంటారు. ఎప్పుడూ మునక్కాయలతో రొటీన్ రెసిపీలు కాకుండా ఈసారి వెరైటీగా ట్రై చేయండి. అదే, టేస్టీ అండ్ హెల్దీ "మునక్కాయ స్వీట్ కార్న్ కర్రీ". కొబ్బరిపాలతో కలిపి చేసుకునే ఇది మంచి రుచికరంగా ఉంటుంది. ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది. దీన్ని చాలా తక్కువ టైమ్​లో సులభంగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. పైగా, ప్రస్తుతం మార్కెట్​లో మొక్కజొన్నలు విరివిగా దొరుకుతున్నాయి. మరి, లేట్ చేయకుండా సరికొత్త రుచినిచ్చే ఈ కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Munakkaya Sweet Corn Curry
Munakkaya Sweet Corn Curry Ingredients (ETV Abhiruchi)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మునక్కాయలు - మూడ్నాలుగు
  • స్వీట్ కార్న్ గింజలు - ఒక కప్పు
  • ఉల్లిపాయలు - రెండు(చిన్న సైజ్​వి)
  • ఎండుమిర్చి - మూడు
  • ఆవాలు - ఒక చెంచా
  • శనగపప్పు - ఒక టేబుల్​స్పూన్
  • సన్నని పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు - మూడు టేబుల్​స్పూన్లు
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10 నుంచి 12
  • ఆవాలు - ఒక చెంచా
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • పచ్చిమిర్చి - మూడ్నాలుగు
  • పసుపు - కొద్దిగా
  • కొబ్బరి పాలు - ఒక కప్పు

Munakkaya Sweet Corn Curry
Sweet Corn (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం తాజా మునక్కాయలను పైన చెక్కు తీసుకుని మీకు కావాల్సిన సైజులో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే, ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చిలను సన్నగా తరుక్కోవాలి.
  • ఫ్రెష్ మొక్కజొన్న పొత్తుల నుంచి ఒక కప్పు పరిమాణంలో గింజలను ఒలుచుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
Munakkaya Sweet Corn Curry
Munakkayalu (ETV Abhiruchi)
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టుకుని మూడు చెంచాల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ఆవాలు, శనగపప్పు, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కరివేపాకు, ఎండుమిర్చి తుంపలు వేసుకుని కాసేపు వేయించాలి.

Munakkaya Sweet Corn Curry
Garlic (Getty Images)
  • అవి వేగిన తర్వాత సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి కాస్త రంగు మారేంత వరకు వేయించాలి.
  • ఆ తర్వాత సన్నని పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు, ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న మునక్కాయ ముక్కలు, వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి తరుగు వేసుకుని ఒకసారి బాగా కలిపి అన్నింటినీ కాసేపు మగ్గనివ్వాలి.
  • ఇక్కడ పచ్చిమిర్చి, ఎండుమిర్చి యాడ్ చేసుకున్నాం. అదే, ఒకవేళ కర్రీ కాస్త స్పైసీగా కావాలనుకునేవారు ఈ స్టేజ్​లో కొద్దిగా ఎండుకారాన్ని వేసుకోవచ్చు.
Munakkaya Sweet Corn Curry
Spices (Getty Images)
  • అనంతరం ఆ మిశ్రమంలో పసుపు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకొని కలుపుకోవాలి.
  • ఆపై స్వీట్ కార్న్ గింజలు యాడ్ చేసి అంతా బాగా కలిసేలా కలపాలి. ఆ తర్వాత మునక్కాయలు ఉడకడానికి తగినన్ని నీళ్లు పోసి కలిపి మూతపెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ కుక్ చేసుకోవాలి.
Munakkaya Sweet Corn Curry
Coconut Milk (Getty Images)
  • మునక్కాయ ముక్కలు 80% వరకు ఉడికాయనుకున్నాక చివర్లో కొబ్బరిపాలను యాడ్ చేసుకుని కలిపి మరో మూడ్నాలుగు నిమిషాల పాటు మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉడికించుకోవాలి.
  • ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దింపి సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "మునక్కాయ స్వీట్ కార్న్" కర్రీ రెడీ అవుతుంది!

