Munakkaya Onion Curry in Telugu : పప్పుచారు, సాంబార్ వంటి రెసిపీల్లో మునక్కాయలు ఉంటేనే మరింత రుచి. అలానే మునక్కాయలు టమోటాలతో కమ్మగా కర్రీ కూడా చేస్తుంటారు. ఇలా చేసిన మునక్కాయ కర్రీ అన్నం, చపాతీల్లోకి ఎంతో బాగుంటుంది. అయితే, టమోటాలు లేకుండా కేవలం ఉల్లిపాయలతోనూ రుచికరంగా మునక్కాయ కర్రీ ప్రిపేర్ చేయచ్చు. ఈ విధంగా చేసిన మునక్కాయ కర్రీ రసం, సాంబార్ వంటి వాటితో టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది.
మునక్కాయ కర్రీ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు
- మునక్కాయలు - 2
- ఆనియన్స్ - 6
- మూడు టేబుల్స్పూన్లు - ఆయిల్
- అర టీ స్పూన్ - ఆవాలు
- అర టీ స్పూన్ - జీలకర్ర
- కచ్చాపచ్చాగా దంచిన వెల్లుల్లి - 6
- కరివేపాకు - 2
- అర టీ స్పూన్ - ధనియాలపొడి
- పచ్చిమిర్చి ముక్కలు - 5
- పావు టీస్పూన్ - మెంతిపొడి
- అర టీ స్పూన్ - పసుపు
- రుచికి సరిపడా -ఉప్పు, కారం
- చింతపండు - కొద్దిగా
- కాస్త కొత్తిమీర తరుగు
మునక్కాయ కర్రీ తయారీ విధానం
- ముందుగా ఆనియన్స్ శుభ్రంగా కడిగి సన్నగా ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే మునక్కాయలు శుభ్రంగా కడిగి రెండు ఇంచు ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఈ మునక్కాయ కర్రీ కోసం ఆనియన్స్ ఎక్కువగా ఉంటేనే రుచిగా ఉంటుంది.
- అలాగే మరొక గిన్నెలో కొద్దిగా చింతపండు ఒకసారి కడిగి నానబెట్టుకోవాలి. ఓ 10 నిమిషాల తర్వాత అర కప్పు వరకు చింతపండు రసం ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించి కడాయి పెట్టండి. ఇందులో మూడు టేబుల్స్పూన్లు ఆయిల్ వేసి హీట్ చేయండి. తర్వాత అర టీ స్పూన్ చొప్పున ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి వేయించండి.
- తర్వాత కచ్చాపచ్చాగా దంచిన వెల్లుల్లి, కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, పావు టీస్పూన్ మెంతిపొడి వేసి వేయించండి. (ఒకవేళ మీ దగ్గర మెంతిపొడి లేకపోతే ఆవాలు, జీలకర్రతో పాటు కొన్ని మెంతులు వేసి ఫ్రై చేయండి.)
- తర్వాత ఇందులో సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, మునక్కాయ ముక్కలు, అర టీ స్పూన్ పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ వేయించండి.
- కడాయిపై మూత పెట్టి వంకాయ ముక్కలు మెత్తగా మగ్గించుకోవాలి. కర్రీ అడుగుపట్టకుండా మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉండాలి.
- మునక్కాయ ముక్కలు మెత్తగా మగ్గిన తర్వాత అర టీ స్పూన్ ధనియాలపొడి, రుచికి సరిపడా కారం వేసి మిక్స్ చేయండి.
- తర్వాత ఇందులో అర కప్పు చింతపండు రసం, కొన్ని నీళ్లు పోసి కలపండి. ఇప్పుడు పాన్పై మూత పెట్టి లో ఫ్లేమ్లో 5 నిమిషాలు ఉడికించాలి.
- చివరిగా మునక్కాయ కర్రీలో కాస్త కొత్తిమీర తరుగు చల్లి స్టవ్ ఆఫ్ చేయండి. అంతే ఇలా సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన మునక్కాయ కర్రీ రెడీ!
వేడివేడి అన్నంలోకి రసం, చారుతో పాటు ఈ మునక్కాయ కర్రీ ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. ఉల్లిపాయలతో చేసిన ఈ మునక్కాయ కర్రీ తయారీ విధానం నచ్చితే మీరు ఓసారి ట్రై చేయండి!
