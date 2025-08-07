Essay Contest 2025

ETV Bharat / offbeat

ఘుమఘుమలాడే "ములక్కాడ ఉల్లిపాయ కర్రీ" - వేడివేడి అన్నంలోకి మళ్లీ మళ్లీ తినాలనిపిస్తుంది! - SIMPLE MUNAKKAYA ONION CURRY

నోరూరించే మునక్కాయ కర్రీ - టమోటాలు లేకుండా సింపుల్​గా ఇలా చేయండి టేస్ట్ అద్భుతం!

Munakkaya Onion Curry in Telugu
Munakkaya Onion Curry in Telugu (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 7, 2025 at 2:46 PM IST

2 Min Read

Munakkaya Onion Curry in Telugu : పప్పుచారు, సాంబార్​ వంటి రెసిపీల్లో మునక్కాయలు ఉంటేనే మరింత రుచి. అలానే మునక్కాయలు టమోటాలతో కమ్మగా కర్రీ కూడా చేస్తుంటారు. ఇలా చేసిన మునక్కాయ కర్రీ అన్నం, చపాతీల్లోకి ఎంతో బాగుంటుంది. అయితే, టమోటాలు లేకుండా కేవలం ఉల్లిపాయలతోనూ రుచికరంగా మునక్కాయ కర్రీ ప్రిపేర్ చేయచ్చు. ఈ విధంగా చేసిన మునక్కాయ కర్రీ రసం, సాంబార్​ వంటి వాటితో టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది.

"మినప గారెలు" నూనె పీల్చకుండా ఇలా చేయండి - క్రిస్పీగా ఎంతో బాగుంటాయి!

Munakkaya
Munakkaya (getty images)

మునక్కాయ కర్రీ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు

  • మునక్కాయలు - 2
  • ఆనియన్స్​ - 6
  • మూడు టేబుల్​స్పూన్లు - ఆయిల్
  • అర టీ స్పూన్ - ఆవాలు
  • అర టీ స్పూన్ - జీలకర్ర
  • కచ్చాపచ్చాగా దంచిన వెల్లుల్లి - 6
  • కరివేపాకు - 2
  • అర టీ స్పూన్ - ధనియాలపొడి
  • పచ్చిమిర్చి ముక్కలు - 5
  • పావు టీస్పూన్ - మెంతిపొడి
  • అర టీ స్పూన్ - పసుపు
  • రుచికి సరిపడా -ఉప్పు, కారం
  • చింతపండు - కొద్దిగా
  • కాస్త కొత్తిమీర తరుగు
ఆనియన్స్
ఆనియన్స్ (getty images)

మునక్కాయ కర్రీ తయారీ విధానం

  • ముందుగా ఆనియన్స్ శుభ్రంగా కడిగి సన్నగా ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే మునక్కాయలు శుభ్రంగా కడిగి రెండు ఇంచు ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఈ మునక్కాయ కర్రీ కోసం ఆనియన్స్​ ఎక్కువగా ఉంటేనే రుచిగా ఉంటుంది.
  • అలాగే మరొక గిన్నెలో కొద్దిగా చింతపండు ఒకసారి కడిగి నానబెట్టుకోవాలి. ఓ 10 నిమిషాల తర్వాత అర కప్పు వరకు చింతపండు రసం ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి.
చింతపండు
చింతపండు (getty images)
  • ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించి కడాయి పెట్టండి. ఇందులో మూడు టేబుల్​స్పూన్లు ఆయిల్ వేసి హీట్ చేయండి. తర్వాత అర టీ స్పూన్ చొప్పున ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి వేయించండి.
  • తర్వాత కచ్చాపచ్చాగా దంచిన వెల్లుల్లి, కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, పావు టీస్పూన్ మెంతిపొడి వేసి వేయించండి. (ఒకవేళ మీ దగ్గర మెంతిపొడి లేకపోతే ఆవాలు, జీలకర్రతో పాటు కొన్ని మెంతులు వేసి ఫ్రై చేయండి.)
  • తర్వాత ఇందులో సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, మునక్కాయ ముక్కలు, అర టీ స్పూన్ పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ వేయించండి.
  • కడాయిపై మూత పెట్టి వంకాయ ముక్కలు మెత్తగా మగ్గించుకోవాలి. కర్రీ అడుగుపట్టకుండా మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉండాలి.
కరివేపాకు
కరివేపాకు (getty images)
  • మునక్కాయ ముక్కలు మెత్తగా మగ్గిన తర్వాత అర టీ స్పూన్ ధనియాలపొడి, రుచికి సరిపడా కారం వేసి మిక్స్ చేయండి.
  • తర్వాత ఇందులో అర కప్పు చింతపండు రసం, కొన్ని నీళ్లు పోసి కలపండి. ఇప్పుడు పాన్​పై మూత పెట్టి లో ఫ్లేమ్​లో 5 నిమిషాలు ఉడికించాలి.
  • చివరిగా మునక్కాయ కర్రీలో కాస్త కొత్తిమీర తరుగు చల్లి స్టవ్ ఆఫ్ చేయండి. అంతే ఇలా సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన మునక్కాయ కర్రీ రెడీ!
ఆవాలు
ఆవాలు (getty images)

వేడివేడి అన్నంలోకి రసం, చారుతో పాటు ఈ మునక్కాయ కర్రీ ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. ఉల్లిపాయలతో చేసిన ఈ మునక్కాయ కర్రీ తయారీ విధానం నచ్చితే మీరు ఓసారి ట్రై చేయండి!

పప్పుల్లేకుండానే ఇలా "పప్పు చారు" చేసుకోండి! - టైం లేనపుడు ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది!

నోరూరించే "గోంగూర పులిహోర" - శ్రావణ మాసంలో ఓసారి ఇలా ట్రై చేయండి - రుచి అద్భుతంగా ఉంటుంది!

Munakkaya Onion Curry in Telugu : పప్పుచారు, సాంబార్​ వంటి రెసిపీల్లో మునక్కాయలు ఉంటేనే మరింత రుచి. అలానే మునక్కాయలు టమోటాలతో కమ్మగా కర్రీ కూడా చేస్తుంటారు. ఇలా చేసిన మునక్కాయ కర్రీ అన్నం, చపాతీల్లోకి ఎంతో బాగుంటుంది. అయితే, టమోటాలు లేకుండా కేవలం ఉల్లిపాయలతోనూ రుచికరంగా మునక్కాయ కర్రీ ప్రిపేర్ చేయచ్చు. ఈ విధంగా చేసిన మునక్కాయ కర్రీ రసం, సాంబార్​ వంటి వాటితో టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది.

"మినప గారెలు" నూనె పీల్చకుండా ఇలా చేయండి - క్రిస్పీగా ఎంతో బాగుంటాయి!

Munakkaya
Munakkaya (getty images)

మునక్కాయ కర్రీ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు

  • మునక్కాయలు - 2
  • ఆనియన్స్​ - 6
  • మూడు టేబుల్​స్పూన్లు - ఆయిల్
  • అర టీ స్పూన్ - ఆవాలు
  • అర టీ స్పూన్ - జీలకర్ర
  • కచ్చాపచ్చాగా దంచిన వెల్లుల్లి - 6
  • కరివేపాకు - 2
  • అర టీ స్పూన్ - ధనియాలపొడి
  • పచ్చిమిర్చి ముక్కలు - 5
  • పావు టీస్పూన్ - మెంతిపొడి
  • అర టీ స్పూన్ - పసుపు
  • రుచికి సరిపడా -ఉప్పు, కారం
  • చింతపండు - కొద్దిగా
  • కాస్త కొత్తిమీర తరుగు
ఆనియన్స్
ఆనియన్స్ (getty images)

మునక్కాయ కర్రీ తయారీ విధానం

  • ముందుగా ఆనియన్స్ శుభ్రంగా కడిగి సన్నగా ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే మునక్కాయలు శుభ్రంగా కడిగి రెండు ఇంచు ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఈ మునక్కాయ కర్రీ కోసం ఆనియన్స్​ ఎక్కువగా ఉంటేనే రుచిగా ఉంటుంది.
  • అలాగే మరొక గిన్నెలో కొద్దిగా చింతపండు ఒకసారి కడిగి నానబెట్టుకోవాలి. ఓ 10 నిమిషాల తర్వాత అర కప్పు వరకు చింతపండు రసం ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి.
చింతపండు
చింతపండు (getty images)
  • ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించి కడాయి పెట్టండి. ఇందులో మూడు టేబుల్​స్పూన్లు ఆయిల్ వేసి హీట్ చేయండి. తర్వాత అర టీ స్పూన్ చొప్పున ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి వేయించండి.
  • తర్వాత కచ్చాపచ్చాగా దంచిన వెల్లుల్లి, కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, పావు టీస్పూన్ మెంతిపొడి వేసి వేయించండి. (ఒకవేళ మీ దగ్గర మెంతిపొడి లేకపోతే ఆవాలు, జీలకర్రతో పాటు కొన్ని మెంతులు వేసి ఫ్రై చేయండి.)
  • తర్వాత ఇందులో సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, మునక్కాయ ముక్కలు, అర టీ స్పూన్ పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ వేయించండి.
  • కడాయిపై మూత పెట్టి వంకాయ ముక్కలు మెత్తగా మగ్గించుకోవాలి. కర్రీ అడుగుపట్టకుండా మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉండాలి.
కరివేపాకు
కరివేపాకు (getty images)
  • మునక్కాయ ముక్కలు మెత్తగా మగ్గిన తర్వాత అర టీ స్పూన్ ధనియాలపొడి, రుచికి సరిపడా కారం వేసి మిక్స్ చేయండి.
  • తర్వాత ఇందులో అర కప్పు చింతపండు రసం, కొన్ని నీళ్లు పోసి కలపండి. ఇప్పుడు పాన్​పై మూత పెట్టి లో ఫ్లేమ్​లో 5 నిమిషాలు ఉడికించాలి.
  • చివరిగా మునక్కాయ కర్రీలో కాస్త కొత్తిమీర తరుగు చల్లి స్టవ్ ఆఫ్ చేయండి. అంతే ఇలా సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన మునక్కాయ కర్రీ రెడీ!
ఆవాలు
ఆవాలు (getty images)

వేడివేడి అన్నంలోకి రసం, చారుతో పాటు ఈ మునక్కాయ కర్రీ ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. ఉల్లిపాయలతో చేసిన ఈ మునక్కాయ కర్రీ తయారీ విధానం నచ్చితే మీరు ఓసారి ట్రై చేయండి!

పప్పుల్లేకుండానే ఇలా "పప్పు చారు" చేసుకోండి! - టైం లేనపుడు ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది!

నోరూరించే "గోంగూర పులిహోర" - శ్రావణ మాసంలో ఓసారి ఇలా ట్రై చేయండి - రుచి అద్భుతంగా ఉంటుంది!

For All Latest Updates

TAGGED:

MUNAKKAYA ULLI KARAM RECIPEMUNAKKAYA ONION CURRYSPICY ANDHRA DRUMSTICK CURRYమునక్కాయ కర్రీ తయారీ విధానంSIMPLE MUNAKKAYA ONION CURRY

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

ఉత్తరాఖండ్​, హిమాచల్​లో భారీ వరదలతో బీభత్సం- కైలాష్​ యాత్ర బంద్​- రూ.417 కోట్ల నష్టం!

ఆర్​బీఐ కీలక నిర్ణయం- వడ్డీ రేట్లు యథాతథం

'శ్రావణ' వేళ వివాహాల జోరు - మండపాలకు ఫుల్ డిమాండ్‌

సెప్టెంబరు 1 నుంచి రిజిస్టర్డ్ పోస్ట్‌కు గుడ్‌బై-  ఈ నిర్ణయంతో ఎవరికి లాభం?  ఎవరికి నష్టం?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.