ఘుమఘుమలాడే "మునక్కాడ రసం" - చింతపండు లేకుండానే అద్దిరిపోతుంది!

-మునక్కాడలతో కూర, పప్పు, సాంబార్​ మాత్రమే కాదు - ఇలా కమ్మని రసం కూడా చేసుకోవచ్చు, రుచి అద్దిరిపోతుంది!

Munakkada Rasam
Munakkada Rasam (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 23, 2025 at 2:54 PM IST

Munakkada Rasam: చాలా మంది ఇష్టపడే కూరగాయల్లో మునక్కాయలు ఒకటి. అందుకే మెజార్టీ పీపుల్​ వీటితో పప్పు, చారు, కూరలు వంటివి చేస్తారు. అయితే వీటితో ఎప్పుడూ చేసేవి కాకుండా రసం కూడా చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్​ సూపర్​గా ఉంటుంది. ప్రిపరేషన్​ కూడా ఈజీ. వేడివేడి అన్నంలోకి కాస్త స్పైసీగా, టేస్టీగా ఉండే ఈ రసం కలుపుకుని తింటే రుచి గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. పిల్లలు కూడా ఎంజాయ్​ చేస్తూ తింటారు. పైగా ఈ మునక్కాయలు ఆరోగ్యానికి కూడా మంచివే. మరి లేట్​ చేయకుండా సూపర్​ టేస్టీ అండ్​ హెల్దీ మునక్కాయ రసం ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • కందిపప్పు - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • టమాటాలు - 2
  • మునక్కాయలు - 2
  • నూనె - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • ఆవాలు - అర టీస్పూన్​
  • ఎండుమిర్చి - 2
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - అర టీస్పూన్​
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • నిమ్మరసం - 3 టేబుల్​స్పూన్లు
Munakkaya
మునక్కాయలు (ETV Bharat)

మసాలా పొడి కోసం:

  • ధనియాలు - 1 టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్​
  • మిరియాలు - 10
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 8
  • ఎండుమిర్చి - 4
  • మెంతులు - చిటికెడు
Toor Dal
కందిపప్పు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఓ చిన్న గిన్నెలోకి కందిపప్పు తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి పప్పు మునిగేవరకు వాటర్​ పోసి పక్కన ఉంచాలి.
  • మునక్కాడలపై లైట్​గా పొట్టు తీసేసి ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి. అలాగే టమాటా మధ్యలో ఉండే తొడిమను తీసేసి నాలుగు ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • కుక్కర్​ గిన్నెలోకి కట్​ చేసుకున్న టమాటాలు, మునక్కాయలు వేసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి కందిపప్పు ఉన్న గిన్నె పెట్టి అవి మునిగేంత వరకు వాటర్​ పోసి మూత పెట్టి విజిల్​ సెట్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కుక్కర్​ పెట్టి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో అడ్జస్ట్​ చేసి మూడు విజిల్స్​ వచ్చే వరకు కుక్​ చేసి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
Masala
మసాలా దినుసులు (Getty Images)
  • అది చల్లారేలోపు మసాలా పొడి ప్రిపేర్​ చేసుకోవాలి. అందుకోసం స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి ధనియాలు, జీలకర్ర, మిరియాలు, ఎండుమిర్చి, మెంతులు వేసి లో ఫ్లేమ్​లో దోరగా వేయించుకుని స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
  • ఇవి చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్​లోకి వేసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్​ చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
  • కుక్కర్​ మూత తీసి కందిపప్పు గిన్నెను పక్కన పెట్టుకోవాలి. స్మాషర్​ సాయంతో ఉడికిన టమాటాలు, మునక్కాయలను మెత్తగా మెదుపుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు పెద్ద, వెడల్పాటి గిన్నె మీద జల్లి బుట్టను ఉంచి మెదుపుకున్న మునక్కాయ మిశ్రమాన్ని పోసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి మరికొన్ని వాటర్​ పోసి ఇంకోసారి మెత్తగా చేసి రసం తీసుకోవాలి. పిప్పిని గట్టిగా పిండి రసం మొత్తం తీసి రెడీగా పెట్టుకోవాలి.
Lemon
నిమ్మరసం (Getty Images)
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. అనంతరం అందులోకి ఆవాలు, ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు వేసి వేయించాలి.
  • అనంతరం గ్రైండ్​ చేసిన మసాలా పొడి వేసి ఓ నిమిషం వేయించుకోవాలి. ఆ తర్వాత అందులోకి వడకట్టిన మునక్కాడ రసం, మరో పావు లీటర్​ నీళ్లు పోసుకోవాలి.
  • ఆపై అందులోకి ఉడికించి పక్కకు పెట్టిన కందిపప్పు, ఉప్పు, పసుపు వేసి మొత్తం కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకున్న తర్వాత మంటను లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి 5 నుంచి 10 నిమిషాల పాటు మరిగించుకోవాలి.
  • రసం మరిగిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి కొత్తిమీర తరుగు, నిమ్మరసం వేసి కలిపి వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే మునక్కాడ రసం రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Munakkada Rasam
మునక్కాడ రసం (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • ఈ రసం కోసం లేత మునక్కాడలు అయితే టేస్ట్​ బాగుంటుంది.
  • మసాలా దినుసులను వేయించనవసరం లేకుండా నేరుగా గ్రైండ్​ చేసుకుని అయినా వాడుకోవచ్చు. కానీ దోరగా వేయిస్తే రుచి మరింత బాగుంటుంది.
  • ఇందులో ప్రత్యేకించి కారం ఏమి వేయలేదు. కాబట్టి మిరియాలు, ఎండుమిర్చిని మీరు తినే కారానికి సరిపడా అడ్జస్ట్​ చేసుకోవాలి.

