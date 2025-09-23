ఘుమఘుమలాడే "మునక్కాడ రసం" - చింతపండు లేకుండానే అద్దిరిపోతుంది!
-మునక్కాడలతో కూర, పప్పు, సాంబార్ మాత్రమే కాదు - ఇలా కమ్మని రసం కూడా చేసుకోవచ్చు, రుచి అద్దిరిపోతుంది!
Published : September 23, 2025 at 2:54 PM IST
Munakkada Rasam: చాలా మంది ఇష్టపడే కూరగాయల్లో మునక్కాయలు ఒకటి. అందుకే మెజార్టీ పీపుల్ వీటితో పప్పు, చారు, కూరలు వంటివి చేస్తారు. అయితే వీటితో ఎప్పుడూ చేసేవి కాకుండా రసం కూడా చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్ సూపర్గా ఉంటుంది. ప్రిపరేషన్ కూడా ఈజీ. వేడివేడి అన్నంలోకి కాస్త స్పైసీగా, టేస్టీగా ఉండే ఈ రసం కలుపుకుని తింటే రుచి గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. పిల్లలు కూడా ఎంజాయ్ చేస్తూ తింటారు. పైగా ఈ మునక్కాయలు ఆరోగ్యానికి కూడా మంచివే. మరి లేట్ చేయకుండా సూపర్ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ మునక్కాయ రసం ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- కందిపప్పు - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- టమాటాలు - 2
- మునక్కాయలు - 2
- నూనె - 1 టేబుల్స్పూన్
- ఆవాలు - అర టీస్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 2
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పసుపు - అర టీస్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- నిమ్మరసం - 3 టేబుల్స్పూన్లు
మసాలా పొడి కోసం:
- ధనియాలు - 1 టీస్పూన్
- జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్
- మిరియాలు - 10
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 8
- ఎండుమిర్చి - 4
- మెంతులు - చిటికెడు
తయారీ విధానం:
- ఓ చిన్న గిన్నెలోకి కందిపప్పు తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి పప్పు మునిగేవరకు వాటర్ పోసి పక్కన ఉంచాలి.
- మునక్కాడలపై లైట్గా పొట్టు తీసేసి ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే టమాటా మధ్యలో ఉండే తొడిమను తీసేసి నాలుగు ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- కుక్కర్ గిన్నెలోకి కట్ చేసుకున్న టమాటాలు, మునక్కాయలు వేసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి కందిపప్పు ఉన్న గిన్నె పెట్టి అవి మునిగేంత వరకు వాటర్ పోసి మూత పెట్టి విజిల్ సెట్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్ పెట్టి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో అడ్జస్ట్ చేసి మూడు విజిల్స్ వచ్చే వరకు కుక్ చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- అది చల్లారేలోపు మసాలా పొడి ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. అందుకోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి ధనియాలు, జీలకర్ర, మిరియాలు, ఎండుమిర్చి, మెంతులు వేసి లో ఫ్లేమ్లో దోరగా వేయించుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- ఇవి చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్లోకి వేసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
- కుక్కర్ మూత తీసి కందిపప్పు గిన్నెను పక్కన పెట్టుకోవాలి. స్మాషర్ సాయంతో ఉడికిన టమాటాలు, మునక్కాయలను మెత్తగా మెదుపుకోవాలి.
- ఇప్పుడు పెద్ద, వెడల్పాటి గిన్నె మీద జల్లి బుట్టను ఉంచి మెదుపుకున్న మునక్కాయ మిశ్రమాన్ని పోసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి మరికొన్ని వాటర్ పోసి ఇంకోసారి మెత్తగా చేసి రసం తీసుకోవాలి. పిప్పిని గట్టిగా పిండి రసం మొత్తం తీసి రెడీగా పెట్టుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. అనంతరం అందులోకి ఆవాలు, ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు వేసి వేయించాలి.
- అనంతరం గ్రైండ్ చేసిన మసాలా పొడి వేసి ఓ నిమిషం వేయించుకోవాలి. ఆ తర్వాత అందులోకి వడకట్టిన మునక్కాడ రసం, మరో పావు లీటర్ నీళ్లు పోసుకోవాలి.
- ఆపై అందులోకి ఉడికించి పక్కకు పెట్టిన కందిపప్పు, ఉప్పు, పసుపు వేసి మొత్తం కలిసేలా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత మంటను లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి 5 నుంచి 10 నిమిషాల పాటు మరిగించుకోవాలి.
- రసం మరిగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి కొత్తిమీర తరుగు, నిమ్మరసం వేసి కలిపి వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే మునక్కాడ రసం రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- ఈ రసం కోసం లేత మునక్కాడలు అయితే టేస్ట్ బాగుంటుంది.
- మసాలా దినుసులను వేయించనవసరం లేకుండా నేరుగా గ్రైండ్ చేసుకుని అయినా వాడుకోవచ్చు. కానీ దోరగా వేయిస్తే రుచి మరింత బాగుంటుంది.
- ఇందులో ప్రత్యేకించి కారం ఏమి వేయలేదు. కాబట్టి మిరియాలు, ఎండుమిర్చిని మీరు తినే కారానికి సరిపడా అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి.
అన్నపూర్ణాదేవికి ఇష్టమైన "అల్లం గారెలు" - ఇలా చేస్తే నూనె పీల్చకుండా, మంచి రుచికరంగా!
పండగ వేళ నూనె తక్కువ పీల్చే 'పిండి వంటకం' - కరకరలాడుతూ, భలే రుచిగా!