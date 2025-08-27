ETV Bharat / offbeat

కమ్మటి "మునగాకు-టమోటా పచ్చడి" - ఇలా ఒక్కసారి చేసిపెడితే 6 నెలలు నిల్వ ఉంటుంది! - MUNAGAKU NILAVA PACHADI

మునగాకు పప్పు, కారం పొడి ఎప్పుడూ చేస్తూనే ఉంటాం - ఇలా నిల్వ పచ్చడి ట్రై చేయండి!

Munagaku Nilava Pachadi Recipe in Telugu
Munagaku Nilava Pachadi Recipe in Telugu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 27, 2025 at 12:10 PM IST

2 Min Read

Munagaku Nilava Pachadi Recipe in Telugu : మునగాకుతో కమ్మని కారం పొడి ఎక్కువగా చేస్తుంటారు. అలాగే రుచికరమైన పప్పు కూడా వండుతారు. అయితే, మీరు ఎప్పుడైనా మునగాకుతో రోటి పచ్చడి ప్రిపేర్ చేశారా? -ఒక్కసారి ఇలా టమోటాలు, మునగాకుతో పచ్చడి చేయండి అన్నంలోకి టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది. ఈ విధంగా పెట్టిన మునగాకు పచ్చడి 6 నెలల వరకు నిల్వ ఉంటుంది. ఈ మునగాకు పచ్చడి కోసం మునగాకు కాస్త ఎక్కువగా ఉంటేనే రుచి బాగుంటుంది. మరి ఈజీగా మునగాకు పచ్చడి ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దామా!

Munagaku
Munagaku (getty images)

మునగాకు నిల్వ పచ్చడి తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు

  • మునగాకు - 3 కప్పులు
  • టమోటాలు - కేజీ
  • ఉప్పు, కారం - రుచికి సరిపడా
  • చింతపండు - 100 గ్రాములు
  • 2 టేబుల్​స్పూన్లు - జీలకర్ర
  • టేబుల్​స్పూన్ - మెంతులు
  • అల్లం ముక్కలు -2 చిన్నవి
  • 2 టేబుల్​స్పూన్లు - నూనె
spices
spices (getty images)

తాలింపు కోసం

  • అర కప్పు - ఆయిల్
  • టీ స్పూన్ - ఆవాలు
  • టీ స్పూన్ - జీలకర్ర
  • ఎండుమిర్చి - 4
  • అర టీస్పూన్ - ఇంగువ
  • కరివేపాకు -2
  • దంచిన వెల్లుల్లి - 8
tomato
tomato (getty images)

మునగాకు నిల్వ పచ్చడి తయారీ విధానం

  • ముందుగా టమోటాలు శుభ్రంగా కడిగి తడి లేకుండా క్లాత్​తో తుడుచుకోవాలి. ఆపై మీడియం సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. టమోటా ముక్కలను ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోండి. ఇందులో చింతపండు వేసి చేతితో గట్టిగా కలపండి. ఆపై బౌల్​పై మూత పెట్టి 2 గంటలపాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అలాగే కాడలు లేకుండా మునగాకు తెంపి శుభ్రంగా కడిగి ఫ్యాన్​ కింద కాసేపు ఆరబెట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి 2 టేబుల్​స్పూన్లు జీలకర్ర, టేబుల్​స్పూన్ మెంతులు వేసి వేయించండి. వీటిని డ్రై రోస్ట్​ చేసి ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని చల్లారనివ్వాలి.
garlic, curry leaves
garlic, curry leaves (getty images)
  • అనంతరం వీటిని ఒక మిక్సీ జార్లోకి తీసుకోండి. ఇందులో అల్లం ముక్కలు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇందులోనే నానబెట్టుకున్న చింతపండు-టమోటా ముక్కలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కారం వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. గ్రైండ్ చేసిన టమోటా పచ్చడి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు కడాయిలో 2 టేబుల్​స్పూన్లు ఆయిల్ వేసి వేడి చేయండి. ఆయిల్ వేడయ్యాక ఇందులో మునగాకు వేసి లో ఫ్లేమ్​లో వేయించుకోవాలి. మునగాకు డ్రైగా అయ్యే వరకు కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి. మునగాకు ఆ విధంగా ఫ్రై అయ్యాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
red chilli powder
red chilli powder (getty images)
  • ఇప్పుడు తాలింపు కోసం స్టవ్​ పై కడాయి పెట్టి అర కప్పు వరకు ఆయిల్ వేసి వేడి చేయండి. తర్వాత టీ స్పూన్ చొప్పున ఆవాలు, జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి, అర టీస్పూన్ ఇంగువ, కరివేపాకు, దంచిన వెల్లుల్లి వేసి ఫ్రై చేయండి.
  • తాలింపు దోరగా ఫ్రై అయ్యాక ఇందులో వేయించిన మునగాకు మిశ్రమం వేయండి. అలాగే గ్రైండ్ చేసిన టమోటా పచ్చడి వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేయండి. అంతే ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన మునగాకు నిల్వ పచ్చడి మీ ముందుంటుంది.

