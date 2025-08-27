Munagaku Nilava Pachadi Recipe in Telugu : మునగాకుతో కమ్మని కారం పొడి ఎక్కువగా చేస్తుంటారు. అలాగే రుచికరమైన పప్పు కూడా వండుతారు. అయితే, మీరు ఎప్పుడైనా మునగాకుతో రోటి పచ్చడి ప్రిపేర్ చేశారా? -ఒక్కసారి ఇలా టమోటాలు, మునగాకుతో పచ్చడి చేయండి అన్నంలోకి టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది. ఈ విధంగా పెట్టిన మునగాకు పచ్చడి 6 నెలల వరకు నిల్వ ఉంటుంది. ఈ మునగాకు పచ్చడి కోసం మునగాకు కాస్త ఎక్కువగా ఉంటేనే రుచి బాగుంటుంది. మరి ఈజీగా మునగాకు పచ్చడి ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దామా!
మునగాకు నిల్వ పచ్చడి తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు
- మునగాకు - 3 కప్పులు
- టమోటాలు - కేజీ
- ఉప్పు, కారం - రుచికి సరిపడా
- చింతపండు - 100 గ్రాములు
- 2 టేబుల్స్పూన్లు - జీలకర్ర
- టేబుల్స్పూన్ - మెంతులు
- అల్లం ముక్కలు -2 చిన్నవి
- 2 టేబుల్స్పూన్లు - నూనె
తాలింపు కోసం
- అర కప్పు - ఆయిల్
- టీ స్పూన్ - ఆవాలు
- టీ స్పూన్ - జీలకర్ర
- ఎండుమిర్చి - 4
- అర టీస్పూన్ - ఇంగువ
- కరివేపాకు -2
- దంచిన వెల్లుల్లి - 8
మునగాకు నిల్వ పచ్చడి తయారీ విధానం
- ముందుగా టమోటాలు శుభ్రంగా కడిగి తడి లేకుండా క్లాత్తో తుడుచుకోవాలి. ఆపై మీడియం సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. టమోటా ముక్కలను ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోండి. ఇందులో చింతపండు వేసి చేతితో గట్టిగా కలపండి. ఆపై బౌల్పై మూత పెట్టి 2 గంటలపాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అలాగే కాడలు లేకుండా మునగాకు తెంపి శుభ్రంగా కడిగి ఫ్యాన్ కింద కాసేపు ఆరబెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి 2 టేబుల్స్పూన్లు జీలకర్ర, టేబుల్స్పూన్ మెంతులు వేసి వేయించండి. వీటిని డ్రై రోస్ట్ చేసి ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని చల్లారనివ్వాలి.
- అనంతరం వీటిని ఒక మిక్సీ జార్లోకి తీసుకోండి. ఇందులో అల్లం ముక్కలు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇందులోనే నానబెట్టుకున్న చింతపండు-టమోటా ముక్కలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కారం వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. గ్రైండ్ చేసిన టమోటా పచ్చడి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు కడాయిలో 2 టేబుల్స్పూన్లు ఆయిల్ వేసి వేడి చేయండి. ఆయిల్ వేడయ్యాక ఇందులో మునగాకు వేసి లో ఫ్లేమ్లో వేయించుకోవాలి. మునగాకు డ్రైగా అయ్యే వరకు కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి. మునగాకు ఆ విధంగా ఫ్రై అయ్యాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు తాలింపు కోసం స్టవ్ పై కడాయి పెట్టి అర కప్పు వరకు ఆయిల్ వేసి వేడి చేయండి. తర్వాత టీ స్పూన్ చొప్పున ఆవాలు, జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి, అర టీస్పూన్ ఇంగువ, కరివేపాకు, దంచిన వెల్లుల్లి వేసి ఫ్రై చేయండి.
- తాలింపు దోరగా ఫ్రై అయ్యాక ఇందులో వేయించిన మునగాకు మిశ్రమం వేయండి. అలాగే గ్రైండ్ చేసిన టమోటా పచ్చడి వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేయండి. అంతే ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన మునగాకు నిల్వ పచ్చడి మీ ముందుంటుంది.
