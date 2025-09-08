రుచికరమైన "మునగాకు ఫ్రై" - చాలా ఈజీగా ఈ టిప్స్తో ట్రై చేయండి!
Drumstick Leaves Fry Making : మునగాకును వివిధ రకాల వంటల్లో వినియోగిస్తారు. వీటితో పప్పు, పొడి ఎక్కువగా చేస్తుంటారు. అయితే, మీరు ఎప్పుడైనా మునగాకు ఫ్రైని ప్రిపేర్ చేశారా? లేదంటే ఓసారి ఇలా ట్రై చేయండి. తక్కువ టైమ్లోనే ఈజీగా ఈ కర్రీని తయారు చేసుకోవచ్చు. వేడి వేడి అన్నంలో ఈ కూరని వేసి కాస్త నెయ్యి కలుపుకొని తింటే అద్భుతంగా ఉంటుంది. పిల్లలు పెద్దలూ కూడా ఇష్టంగా తింటారు. మరి మునగాకు ఫ్రైకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? తయారీ విధానాన్ని ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మునగాకు - ఒక కట్ట
- నూనె - రెండు టేబుల్ స్పూన్లు
- జీలకర్ర - ఒక టీ స్పూన్
- ఆవాలు - ఒక టీ స్పూన్
- మినపప్పు - ఒక టీ స్పూన్
- శనగపప్పు - ఒక టీ స్పూన్
- వెల్లుల్లి - ఒక టీ స్పూన్
- ఎండుమిర్చి - ఒక టీ స్పూన్
- కరివేపాకు - ఒక టీ స్పూన్
- కారం - అర టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా కట్ట మునగాకు తుంచి గిన్నెలో వేసి కడగి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని ఒక కప్పు నీళ్లు పోయాలి. అదేవిధంగా ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు వేసి నీటిని మరిగించాలి.
- నీళ్లు వేడైన తర్వాత మునగాకులను వేసి ఉడికించాలి. కడాయిలో నీళ్లు ఆవిరయ్యేంత వరకు అలానే ఉడకనివ్వాలి.
- ఆ తర్వాత ఉడికించిన మునగాకులను ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- మరోవైపు తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, ఒక టీ స్పూన్ మినపప్పు, ఒక టీ స్పూన్ శనగపప్పు యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి.
- అవి వేగిన తర్వాత ఇందులో ఆరు వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కొద్దిగా ఎండుమిర్చి , కొంచెం కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
- ఆ తర్వాత ఉడికించి పెట్టుకున్న మునగాకులను వేసి కలపాలి. అదేవిధంగా అర టీ స్పూన్ ఉప్పు, అర టీ స్పూన్ కారం వేసి రెండు నిమిషాల పాటు మిక్స్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి కడాయిని పక్కకు దించుకుంటే వేడివేడి మునగాకు ఫ్రై సిద్ధమైనట్లే.
- తక్కువ సమయంలోనే, కొన్ని పదార్థాలతోనే ఈ రెసిపీని చేసుకోవచ్చు.
- మునగాకు ఫ్రైని వేడివేడి అన్నంలో నెయ్యి వేసుకొని తింటే రుచి అద్దిరిపోతుంది. దీంతో రెండు ముద్దలు ఎక్కువగా తింటారు.
- ఈ విధానాన్ని పాటిస్తూ ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు.
