ETV Bharat / offbeat

రుచికరమైన "మునగాకు ఫ్రై" - చాలా ఈజీగా ఈ టిప్స్​తో ట్రై చేయండి!

మునగాకు పప్పు, కారం పొడి ఎప్పుడూ చేస్తూనే ఉంటాం - ఇలా ఫ్రై చేసి చూడండి

Drumstick Leaves Fry
Drumstick Leaves Fry (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 8, 2025 at 3:01 PM IST

2 Min Read

Drumstick Leaves Fry Making : మునగాకును వివిధ రకాల వంటల్లో వినియోగిస్తారు. వీటితో పప్పు, పొడి ఎక్కువగా చేస్తుంటారు. అయితే, మీరు ఎప్పుడైనా మునగాకు ఫ్రైని ప్రిపేర్ చేశారా? లేదంటే ఓసారి ఇలా ట్రై చేయండి. తక్కువ టైమ్​లోనే ఈజీగా ఈ కర్రీని తయారు చేసుకోవచ్చు. వేడి వేడి అన్నంలో ఈ కూరని వేసి కాస్త నెయ్యి కలుపుకొని తింటే అద్భుతంగా ఉంటుంది. పిల్లలు పెద్దలూ కూడా ఇష్టంగా తింటారు. మరి మునగాకు ఫ్రైకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? తయారీ విధానాన్ని ఇప్పుడు చూద్దాం.

ఘుమఘుమలాడే "కాలీఫ్లవర్ మసాలా కర్రీ" - ఇలా ట్రై చేస్తే అన్నం, చపాతీల్లోకి బాగుంటుంది!

Drumstick Leaves Fry
నూనె (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మునగాకు - ఒక కట్ట
  • నూనె - రెండు టేబుల్ స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - ఒక టీ స్పూన్
  • ఆవాలు - ఒక టీ స్పూన్
  • మినపప్పు - ఒక టీ స్పూన్
  • శనగపప్పు - ఒక టీ స్పూన్
  • వెల్లుల్లి - ఒక టీ స్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - ఒక టీ స్పూన్
  • కరివేపాకు - ఒక టీ స్పూన్
  • కారం - అర టీ స్పూన్
Drumstick Leaves Fry
మునగాకు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా కట్ట మునగాకు తుంచి గిన్నెలో వేసి కడగి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని ఒక కప్పు నీళ్లు పోయాలి. అదేవిధంగా ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు వేసి నీటిని మరిగించాలి.
  • నీళ్లు వేడైన తర్వాత మునగాకులను వేసి ఉడికించాలి. కడాయిలో నీళ్లు ఆవిరయ్యేంత వరకు అలానే ఉడకనివ్వాలి.
  • ఆ తర్వాత ఉడికించిన మునగాకులను ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • మరోవైపు తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, ఒక టీ స్పూన్ మినపప్పు, ఒక టీ స్పూన్ శనగపప్పు యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి.
Drumstick Leaves Fry
కారం, పసుపు, ఆవాలు, జీలకర్ర (Getty Images)
  • అవి వేగిన తర్వాత ఇందులో ఆరు వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కొద్దిగా ఎండుమిర్చి , కొంచెం కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత ఉడికించి పెట్టుకున్న మునగాకులను వేసి కలపాలి. అదేవిధంగా అర టీ స్పూన్ ఉప్పు, అర టీ స్పూన్ కారం వేసి రెండు నిమిషాల పాటు మిక్స్ చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి కడాయిని పక్కకు దించుకుంటే వేడివేడి మునగాకు ఫ్రై సిద్ధమైనట్లే.
  • తక్కువ సమయంలోనే, కొన్ని పదార్థాలతోనే ఈ రెసిపీని చేసుకోవచ్చు.
  • మునగాకు ఫ్రైని వేడివేడి అన్నంలో నెయ్యి వేసుకొని తింటే రుచి అద్దిరిపోతుంది. దీంతో రెండు ముద్దలు ఎక్కువగా తింటారు.
  • ఈ విధానాన్ని పాటిస్తూ ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు.

ఇన్​స్టంట్​ బ్రేక్​ఫాస్ట్​ "అప్పం" - ఇలా చేస్తే ఎవరైనా సూపర్ అనాల్సిందే!

నోరూరించే "పెసర లడ్డూలు" - పాకంతో పని లేకుండా తక్కువ టైమ్​లోనే రెడీ!

For All Latest Updates

TAGGED:

DRUMSTICK LEAVES FRY MAKINGDRUMSTICK LEAVES RECIPE IN TELUGUమునగాకు ఫ్రై తయారీ విధానంMUNAGAKU FRY MAKING IN TELUGUMUNAGAKU FRY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ఇకపై రెండు జీఎస్టీ స్లాబులే- బీమా ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలపై మినహాయింపు

NGOలు నడుపుతున్న క్రికెటర్లు- మంచి మనసుతో సమాజానికి సేవ!

షాకింగ్ : 'కపిల్ శర్మ షో' నుంచి ఆ స్టార్ ఔట్- ఫ్యాన్స్ నిరాశ!

'టారిఫ్​లతో భారత్ మమ్మల్ని చంపుతోంది'- డొనాల్డ్ ట్రంప్ సంచలన వ్యాఖ్యలు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.