పల్లెటూరి స్టైల్ స్పైసీ "ముల్లంగి పచ్చడి" - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే నెల రోజులు నిల్వ! - EASY MULLANGI PACHADI

ఈ సీజన్​లో ఎక్కువగా లభించే ముల్లంగితో - పచ్చడి చేసి పెట్టుకోండి ఎంతో బాగుంటుంది!

Mullangi Pachadi Recipe in Telugu
Mullangi Pachadi Recipe in Telugu (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 13, 2025 at 2:42 PM IST

3 Min Read

Mullangi Pachadi Recipe in Telugu : వర్షాకాలంలో లభించే దుంపకూరల్లో ముల్లంగి కూడా ఒకటి. ముల్లంగి కొద్దిగా వెగటుగా ఉంటుందని ఎక్కువగా తినడానికి ఆసక్తి చూపించరు. కొందరు ముల్లంగి ఆకులతో పప్పు కర్రీ వండుతుంటారు. ముల్లంగితో ఇగురు, ఫ్రై, కర్రీ, చపాతీలు చేయడం మనం చూస్తుంటాం. అయితే, ముల్లంగితో ఓసారి పల్లెటూరి స్టైల్లో ఇలా పచ్చడి ప్రిపేర్ చేసుకోండి. పుల్లగా, కారంగా ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. ఈ టేస్టీ ముల్లంగి చట్నీ నెల రోజుల వరకు తాజాగా ఉంటుంది. వేడివేడి అన్నం, చపాతీల్లోకి పచ్చడి ఎంతో బాగుంటుంది.

Mullangi
Mullangi (getty images)

కావాల్సిన పదార్థాలు

  • ముల్లంగి - 4 (సుమారు 400 గ్రాములు)
  • చింతపండు - 100 గ్రాములు
  • ఎండుమిర్చి - 50 గ్రాములు (సుమారు 25)
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • చిన్నె అల్లం ముక్కలు - 2
  • టీ స్పూన్ - పసుపు
  • నూనె - సరిపడా
  • అర కప్పు - ధనియాలు
  • టీ స్పూన్ - జీలకర్ర
  • రుచికి సరిపడా ఉప్పు
curry leaves
curry leaves (getty images)

తాలింపు కోసం

  • నూనె - కొద్దిగా
  • అర టీ స్పూన్ -ఆవాలు
  • పావు టీ స్పూన్ - జీలకర్ర
  • కరివేపాకు - 2
dry chilli
dry chilli (getty images)

తయారీ విధానం

  • ముందుగా ముల్లంగి పైన చెక్కు తీసి చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోండి. ఇలా కట్ చేసుకున్న ముల్లంగి ముక్కలు ప్లేట్లోకి తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్​ పై కడాయి పెట్టి 5 స్పూన్లు వరకు నూనె వేసి వేడి చేయండి. ఆయిల్ బాగా వేడయ్యాక ఇందులో సన్నగా కట్ చేసిన ముల్లంగి ముక్కలు వేసి బాగా ఫ్రై చేయండి.
  • ముల్లంగి నీరుతో ఉంటుంది. కాబట్టి, ఫ్రై అవ్వడానికి కాస్త సమయం తీసుకుంటుంది. సుమారు 15 నిమిషాల తర్వాత ముల్లంగి ముక్కలు లేత గులాబీ రంగులోకి మారతాయి.
  • ముల్లంగి ముక్కలు లేత గులాబీ రంగులోకి ఫ్రై అయ్యాక ఇందులో ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేయండి. అలాగే చిన్న అల్లం ముక్కలు, పావు టీ స్పూన్ పసుపు వేసి వేయించండి.
ఆవాలు
ఆవాలు (getty images)
  • ఆనియన్స్ మెత్తబడిన తర్వాత ఇందులో చింతపండు వేసి వేయించండి. ఓ నిమిషంపాటు వేయించిన తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని ఒక చిన్న గిన్నెలోకి తీసుకోండి.
  • ఇప్పుడు అదే కడాయిలో మరో రెండు టేబుల్​స్పూన్లు ఆయిల్ వేసి వేడి చేయండి. నూనె బాగా వేడయ్యాక ఎండుమిర్చి వేసి కాస్త పొంగే వరకు వేయించండి.
  • ఆ తర్వాత ఇందులో అర కప్పు ధనియాలు, టీ స్పూన్ జీలకర్ర, అర టీ స్పూన్ పసుపు వేసి వేయించండి. ధనియాలు దోరగా వేగి మంచి సువాసన వస్తున్నప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
  • ఇప్పుడు ఒక మిక్సీ జార్లో ముందుగా ఎండుమిర్చి-ధనియాల మిశ్రమం వేసి కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేయండి. తర్వాత ఇందులో వేయించిన ముల్లంగి-ఉల్లిపాయ మిశ్రమం వేయండి. అలాగే రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేయండి.
  • పచ్చడి మరీ గట్టిగా అనిపిస్తే 2 లేదా 3 స్పూన్లు వేడి నీళ్లు వేసి మెత్తని పేస్ట్​లా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
onion
onion (getty images)
  • ఇప్పుడు ముల్లంగి పచ్చడి తాలింపు కోసం స్టవ్​ పై కడాయి పెట్టి స్పూన్ ఆయిల్ వేసి వేడి చేయండి.
  • నూనె బాగా వేడయ్యాక అర టీ స్పూన్ ఆవాలు వేసి చిట్లనివ్వండి. తర్వాత పావు టీ స్పూన్ జీలకర్ర, కరివేపాకు వేసి వేయించండి. కరివేపాకు క్రిస్పీగా ఫ్రై అయ్యాక పచ్చడిలో వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేయండి. అంతే ఇలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే టేస్టీ ముల్లంగి పచ్చడి రెడీ!

