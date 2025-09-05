అన్నం, టిఫెన్స్లోకి అద్దిరిపోయే "ముల్లంగి పచ్చడి" - ఇలా చేసుకుంటే ఎంతో రుచి! - MULLANGI PACHADI RECIPE
- ముల్లంగి తినడానికి ఇబ్బంది పడుతున్నారా? - ఇలా పచ్చడి చేసుకోండి, సూపర్గా ఉంటుంది!
Published : September 5, 2025 at 5:10 PM IST
Mullangi Pachadi Recipe: దుంపజాతి కూరగాయలలో ముల్లంగిని చాలా మంది ఇష్టపడరు. కారణం ఇది వెగటుగా ఉండటమే. కానీ ఇది ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచిది. ఇందులోకి పోషకాలు ఎన్నో ప్రయోజనాలను అందిస్తాయి. అయితే హెల్త్కు మంచిది అని తెలిసినా దీనిని తినడానికి అంతగా ఇంట్రస్ట్ చూపించరు. మరి మీ ఇంట్లో కూడా ముల్లంగి అంటే నో చెబుతున్నారా? అయితే అలాంటి వారికి ఓసారి పచ్చడి చేసి పెట్టండి. సూపర్గా ఉంటుంది. వేడివేడి అన్నంలోకి ఈ పచ్చడి అద్భుతంగా ఉంటుంది. కేవలం అన్నంలోకి మాత్రమే కాకుండా టిఫెన్స్లోకి సరిపోతుంది. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని ముల్లంగి పచ్చడి ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- ముల్లంగి - 2
- నూనె - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- శనగపప్పు - 1 టేబుల్స్పూన్
- మినప్పప్పు - 1 టేబుల్స్పూన్
- ధనియాలు - 1 టీస్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 8
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 4
- అల్లం ముక్క - చిన్నది
- పసుపు - పావు టీస్పూన్
- ఉల్లిపాయ - 1
- ఉప్పు - సరిపడా
- చింతపండు - కొద్దిగా
తాలింపు కోసం:
- నూనె - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- ఆవాలు - అర టీస్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- శనగపప్పు - అర టీస్పూన్
- మినప్పప్పు - అర టీస్పూన్
- దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 3
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
తయారీ విధానం:
- ముందుగా ముల్లంగిని శుభ్రంగా కడిగి పీలర్ సాయంతో పై పొట్టును తీసేయాలి. ఆ తర్వాత రెండు చివర్లు కట్ చేసి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి. అలాగే ఉల్లిపాయను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా తరిగి పక్కన పెట్టాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి నూనె పోసుకోవాలి. ఆయిల్ హీటెక్కిన తర్వాత శనగపప్పు, మినప్పప్పు, ధనియాలు, జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి వేసి లో ఫ్లేమ్లో దోరగా, మంచి స్మెల్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ధనియాల మిశ్రమం మంచిగా వేగిన తర్వాత వాటిని ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకుని చల్లారనివ్వాలి.
- అదే పాన్లోకి వెల్లుల్లి రెబ్బలు, అల్లం ముక్క, ముల్లంగి ముక్కలు వేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో మగ్గించుకోవాలి.
- ఇవి కాస్త మగ్గిన తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి కలిపి మరో 5 నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత అందులోకి పసుపు, ఉప్పు, చింతపండు వేసి కలిపి మరో రెండు నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి.
- అనంతరం కొన్ని నీళ్లు పోసి కలిపి మూత పెట్టి కుక్ చేసుకోవాలి. ముల్లంగి ముక్కలు మంచిగా ఫ్రై అయ్యి అందులోని వాటర్ ఇంకిపోయిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
- ఈలోపు మిక్సీజార్లోకి వేయించిన ధనియాల మిశ్రమం వేసి మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- చివరగా అందులోకి ఉడికించిన ముల్లంగి ముక్కలు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి చిన్న కడాయి పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ఆవాలు, జీలకర్ర, శనగపప్పు, మినప్పప్పు వేసి దోరగా వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత కచ్చాపచ్చాగా దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి ఫ్రై చేయాలి. చివరగా కరివేపాకు వేసి క్రిస్పీగా వేయించిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- ఈ తాలింపును ముందే గ్రైండ్ చేసుకున్న పచ్చడిలో కలుపుకుని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే ముల్లంగి పచ్చడి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- ముల్లంగి మరీ పెద్దవి, మరీ చిన్నవి కాకుండా నార్మల్ సైజ్లో తీసుకోవాలి. అలాగే ముల్లంగి కాస్త చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుంటే తొందరగా వేగుతాయి.
- ఎండుమిర్చిని పైన చెప్పినన్నే కాకుండా మీరు తినే కారానికి సరిపడేలా పెంచి లేదా తగ్గించి తీసుకోవచ్చు.
- ధనియాలు, ఎండుమిర్చి మిశ్రమం సరిగ్గా వేగితేనే పచ్చడి రుచి బాగుంటుంది. కాబట్టి కేవలం లో ఫ్లేమ్లో వేయిస్తే సరి.
దోశ పిండితో కమ్మని "బెల్లం జిలేబీలు" - మైదా లేకుండానే సూపర్ టేస్టీగా!
కరకరలాడే "చికెన్ తొక్కు పకోడీ" - సూపర్ టేస్ట్తో అద్దిరిపోతాయి!