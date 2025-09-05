ETV Bharat / offbeat

అన్నం, టిఫెన్స్​లోకి అద్దిరిపోయే "ముల్లంగి పచ్చడి" - ఇలా చేసుకుంటే ఎంతో రుచి! - MULLANGI PACHADI RECIPE

- ముల్లంగి తినడానికి ఇబ్బంది పడుతున్నారా? - ఇలా పచ్చడి చేసుకోండి, సూపర్​గా ఉంటుంది!

Mullangi Pachadi Recipe
Mullangi Pachadi Recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 5, 2025 at 5:10 PM IST

3 Min Read

Mullangi Pachadi Recipe: దుంపజాతి కూరగాయలలో ముల్లంగిని చాలా మంది ఇష్టపడరు. కారణం ఇది వెగటుగా ఉండటమే. కానీ ఇది ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచిది. ఇందులోకి పోషకాలు ఎన్నో ప్రయోజనాలను అందిస్తాయి. అయితే హెల్త్​కు మంచిది అని తెలిసినా దీనిని తినడానికి అంతగా ఇంట్రస్ట్​ చూపించరు. మరి మీ ఇంట్లో కూడా ముల్లంగి అంటే నో చెబుతున్నారా? అయితే అలాంటి వారికి ఓసారి పచ్చడి చేసి పెట్టండి. సూపర్​గా ఉంటుంది. వేడివేడి అన్నంలోకి ఈ పచ్చడి అద్భుతంగా ఉంటుంది. కేవలం అన్నంలోకి మాత్రమే కాకుండా టిఫెన్స్​లోకి సరిపోతుంది. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని ముల్లంగి పచ్చడి ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • ముల్లంగి - 2
  • నూనె - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • శనగపప్పు - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • మినప్పప్పు - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • ధనియాలు - 1 టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • ఎండుమిర్చి - 8
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 4
  • అల్లం ముక్క - చిన్నది
  • పసుపు - పావు టీస్పూన్​
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • ఉప్పు - సరిపడా
  • చింతపండు - కొద్దిగా
Radish
ముల్లంగి (Getty Images)

తాలింపు కోసం:

  • నూనె - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఆవాలు - అర టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
  • శనగపప్పు - అర టీస్పూన్
  • మినప్పప్పు - అర టీస్పూన్
  • దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 3
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
Masala
మసాలా (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా ముల్లంగిని శుభ్రంగా కడిగి పీలర్​ సాయంతో పై పొట్టును తీసేయాలి. ఆ తర్వాత రెండు చివర్లు కట్​ చేసి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్​ చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి. అలాగే ఉల్లిపాయను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా తరిగి పక్కన పెట్టాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి నూనె పోసుకోవాలి. ఆయిల్​ హీటెక్కిన తర్వాత శనగపప్పు, మినప్పప్పు, ధనియాలు, జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి వేసి లో ఫ్లేమ్​లో దోరగా, మంచి స్మెల్​ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ధనియాల మిశ్రమం మంచిగా వేగిన తర్వాత వాటిని ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకుని చల్లారనివ్వాలి.
Garlic
వెల్లుల్లి రెబ్బలు (Getty Images)
  • అదే పాన్​లోకి వెల్లుల్లి రెబ్బలు, అల్లం ముక్క, ముల్లంగి ముక్కలు వేసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో మగ్గించుకోవాలి.
  • ఇవి కాస్త మగ్గిన తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి కలిపి మరో 5 నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత అందులోకి పసుపు, ఉప్పు, చింతపండు వేసి కలిపి మరో రెండు నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి.
  • అనంతరం కొన్ని నీళ్లు పోసి కలిపి మూత పెట్టి కుక్​ చేసుకోవాలి. ముల్లంగి ముక్కలు మంచిగా ఫ్రై అయ్యి అందులోని వాటర్​ ఇంకిపోయిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
Popu
పోపు (Getty Images)
  • ఈలోపు మిక్సీజార్​లోకి వేయించిన ధనియాల మిశ్రమం వేసి మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • చివరగా అందులోకి ఉడికించిన ముల్లంగి ముక్కలు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • తాలింపు కోసం స్టవ్​ ఆన్​ చేసి చిన్న కడాయి పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ఆవాలు, జీలకర్ర, శనగపప్పు, మినప్పప్పు వేసి దోరగా వేయించాలి.
  • ఆ తర్వాత కచ్చాపచ్చాగా దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి ఫ్రై చేయాలి. చివరగా కరివేపాకు వేసి క్రిస్పీగా వేయించిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
  • ఈ తాలింపును ముందే గ్రైండ్​ చేసుకున్న పచ్చడిలో కలుపుకుని వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే ముల్లంగి పచ్చడి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Mullangi Pachadi
ముల్లంగి పచ్చడి (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • ముల్లంగి మరీ పెద్దవి, మరీ చిన్నవి కాకుండా నార్మల్​ సైజ్​లో తీసుకోవాలి. అలాగే ముల్లంగి కాస్త చిన్న ముక్కలుగా కట్​ చేసుకుంటే తొందరగా వేగుతాయి.
  • ఎండుమిర్చిని పైన చెప్పినన్నే కాకుండా మీరు తినే కారానికి సరిపడేలా పెంచి లేదా తగ్గించి తీసుకోవచ్చు.
  • ధనియాలు, ఎండుమిర్చి మిశ్రమం సరిగ్గా వేగితేనే పచ్చడి రుచి బాగుంటుంది. కాబట్టి కేవలం లో ఫ్లేమ్​లో వేయిస్తే సరి.

