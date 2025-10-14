"ములక్కాడ కర్రీ" ఇలా చేసి చూడండి - అన్నం, చపాతీల్లోకి సూపర్ కాంబినేషన్!
నోరూరించే ములక్కాడ కర్రీ - ఓసారి ఈ పద్ధతిలో ట్రై చేయండి!
Published : October 14, 2025 at 2:12 PM IST
Drumstick Gravy Curry : వివిధ రకాల వంటల్లో మునక్కాయలను ఉపయోగిస్తారు. వీటిని పప్పులో లేదా సాంబార్లో వేసి వంటలు చేస్తుంటారు. దీనిని చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. ఎప్పుడూ ఇలా తిన్నా బోర్ కొడుతోంది. అందుకే ఇవాళ కొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. ఇప్పుడు చెప్పబోయే విధానంలో ములక్కాడ కర్రీ చేశారంటే టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది. అంతేకాక చిక్కటి గ్రేవీతో చపాతీ, బిర్యానీ, రైస్లోకి సూపర్ కాంబినేషన్. మరి ములక్కాడ కర్రీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మునక్కాయలు - మూడు
- శనగపిండి - మూడు టేబుల్ స్పూన్లు
- పసుపు - ముప్పావు టేబుల్ స్పూన్
- కారం - ఒక టేబుల్ స్పూన్
- ధనియాల పొడి - ఒక టేబుల్ స్పూన్
- గరంమసాలా - అర టేబుల్ స్పూన్
- పెరుగు - మూడు టేబుల్ స్పూన్లు
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా మూడు మునక్కాయలను శుభ్రంగా కడిగి ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు ఓ గిన్నె తీసుకొని మూడు టేబుల్ స్పూన్ల శనగపిండి వేసుకోవాలి. ఇందులో అర టేబుల్ స్పూన్ పసుపు, కొద్దిగా నీళ్లు పోసి బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఉండలు లేకుండా దీనిని కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- మరోవైపు ఓ బౌల్లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ కారం, ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి, ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు, అరం టేబుల్ స్పూన్ గరంమసాలా వేయాలి. ఇందులో కొద్దిగా నీళ్లు పోసి ఉండలు లేకుండా బాగా మిక్స్ చేయాలి.
- ఈ క్రమంలోనే స్టవ్పై గిన్నె పెట్టుకొని ఒక గ్లాస్ నీళ్లు పోసుకోవాలి. వాటర్ వేడైన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న మునక్కాయలు, పావు టేబుల్ స్పూన్ పసుపు, అర టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు వేసి కలపాలి. అనంతరం గిన్నెపై మూత పెట్టి మునక్కాయలను ఏడు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- ఏడు నిమిషాల తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి మునక్కాయలను ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- అదేవిధంగా తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టుకోవాలి. ఇందులో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేయాలి. ఒక స్పూన్ తాలింపు గింజలు వేసుకోవాలి. ఇవి వేగిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న అల్లం, వెల్లులి, పచ్చిమిర్చి ముక్కలను యాడ్ చేయాలి. మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి వీటిని బాగా వేగనివ్వాలి.
- ఇవి బాగా వేగిన తర్వాత తయారు చేసి పెట్టుకున్న మసాలా పొడులను వేసి మంచి రంగు వచ్చే వరకు బాగా వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత మూడు టేబుల్ స్పూన్ల పెరుగు వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి.
- అనంతరం ఉడకబెట్టిన మునక్కాయలు వేసి అటూ ఇటూ కలిపి ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి. ఆ తర్వాత తయారు చేసి పెట్టుకున్న శనగపిండిని యాడ్ చేయాలి. మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి మూడు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి
- చివరన కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసుకొని గిన్నెను దించుకున్నారంటే వేడివేడి మునక్కాయ కర్రీ సిద్ధమైనట్లే.
- మునక్కాయ కర్రీ రైస్, బిర్యానీ, చపాతీలోకి సూపర్ కాంబినేషన్.
- అన్నంలో దీనిని వేసుకొని తిన్నారంటే రెండు ముద్దలు ఎక్కువగా లాగించేస్తారు.
