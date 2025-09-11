ఘుఘఘుమలాడే మొఘలాయి "కోడిగుడ్డు కర్రీ" - కడుపు నిండా కమ్మగా తినేస్తారు!
-ఎన్నడూ చేయని పద్ధతిలో నోరూరించే ఎగ్ కర్రీ - అన్నం, చపాతీ, రోటీల్లోకి సూపర్ కాంబో!
Published : September 11, 2025 at 4:24 PM IST
Mughlai Egg Curry Recipe : పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఇష్టంగా తినే వాటిల్లో ఎగ్ కర్రీ ఒకటి. అది ఆమ్లెట్, ఇగురు, పులుసు, బుర్జీ ఇలా ఏదైనా సరే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తినేస్తారు. అలాగని ఎంత ఇష్టమైనప్పటికీ ఎప్పుడూ ఒకే రకమైనవి తినాలంటే ఎవరికైనా బోరింగ్ ఫీల్ వచ్చేస్తుంది. అందుకే, చాలా మంది అప్పుడప్పుడు కోడిగుడ్డుతో కొత్తరకం వంటలు కోరుకుంటుంటారు. అలాంటి వారికోసం ఇప్పటివరకు ట్రై చేయని ఒక స్పెషల్ రెసిపీని పరిచయం చేస్తున్నాం. అదే, సూపర్ టేస్టీ "మొఘలాయి ఎగ్ కర్రీ". ఉడికించిన గుడ్లతో తయారు చేసుకునే ఈ రెసిపీ అన్నం, రోటీ, పులావ్ ఇలా దేనికైనా మంచి కాంబినేషన్ అవుతుంది. పైగా దీని కోసం ఎక్కువ శ్రమించాల్సిన పని లేదు. చాలా సింపుల్గా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, మొఘలాయి స్టైల్లో ఘుమఘుమలాడే ఈ అండా కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఎగ్స్ - 8
- పెద్ద సైజ్ ఉల్లిపాయలు - రెండు
- టమాటాలు - రెండు
- జీడిపప్పులు - 12
- పాలు - అరకప్పు
- నూనె - పావుకప్పు
- వెన్న - పావుకప్పు
- పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ - ఒక టేబుల్స్పూన్
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - ఒక టేబుల్స్పూన్
- పసుపు - ఒక చెంచా
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- కారం - ఒకటిన్నర చెంచా(తగినంత)
- ధనియాల పొడి - ఒక టేబుల్స్పూన్
- గరంమసాలా - ఒక చెంచా
- తాజా క్రీమ్ - పావు కప్పు
- కసూరిమేతి - ఒక చెంచా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో ఎగ్స్ తీసుకుని తగినన్ని నీళ్లు పోసి ఉడికించుకోవాలి.
- ఎగ్స్ ఉడికేలోపు ఉల్లిపాయ, టమాటాలను శుభ్రంగా కడిగి సన్నగా కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి. అలాగే, పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ని ప్రిపేర్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు ఉడికించుకున్న గుడ్లలోని నీటిని వంపేసి పైన పొట్టును తొలగించుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో రెండు చెంచాల నూనె వేసి హీట్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ, టమాటా ముక్కలు, జీడిపప్పులు వేసి వేయించుకోవాలి.
- టమాటా ముక్కలు మంచిగా వేగి మగ్గుతున్నప్పుడు అందులో పావు చెంచా ఉప్పు వేసి కలిపి దింపి చల్లార్చుకోవాలి.
- చల్లారిన తర్వాత ఉల్లిపాయ మిశ్రమాన్ని మిక్సీ జార్లో వేసుకుని మెత్తని పేస్ట్లా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద అందుకు అనుగుణంగా ఉండే పాన్ లేదా కడాయి పెట్టుకుని మిగిలిన ఆయిల్, వెన్న పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- బటర్ కరిగి ఆ మిశ్రమం వేడయ్యాక అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు ఒక నిమిషం పాటు వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత పసుపు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం, ధనియాల పొడి, గరంమసాలా వేసి కలుపుకోవాలి.
- ఆపై ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ పేస్ట్ మిశ్రమాన్ని జత చేసి ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసి ఆయిల్ తేలేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
- ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక అరకప్పు నీళ్లు, పాలు పోసి, తాజా క్రీమ్ వేసి అంతా బాగా కలిసేలా కలిపి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో మిశ్రమం కాస్త దగ్గరపడి లైట్గా నూనె సెపరేట్ అయ్యే వరకు మగ్గించుకోవాలి.
- అనంతరం ఉడికించి పక్కన పెట్టుకున్న బాయిల్డ్ ఎగ్స్ను ముక్కలుగా చేసి వేసుకోవాలి.
- చివర్లో కసూరిమేతిని చేతితో నలిపి వేసుకుని అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసి ఒక నిమిషం పాటు మగ్గించి దింపేసుకుంటే చాలు. అంతే, మంచి ఫ్లేవర్తో ఘుమఘుమలాడే "మొఘలాయి ఎగ్ కర్రీ" రెడీ అవుతుంది!
