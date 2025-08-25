Motichur Laddu with Wheat Rava: విఘ్నాలు తొలగించమంటూ విఘ్నేశ్వరుడిని మనసారా పూజించే పర్వదినమే వినాయకచవితి. ఈ ఏడాది ఆగస్టు 27వ తేదీ బుధవారం రోజు చవితి పండగ వచ్చింది. గణపతి ఉత్సవాల్లో వినాయక పూజతో పాటు బొజ్జ గణపయ్యకు కుడుములు, ఉండ్రాళ్లు, పాల తాలికలు సహా వివిధ రకాల ప్రసాదాలు ప్రిపేర్ చేసి నైవేద్యంగా సమర్పిస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ అవే కాకుండా ఓసారి విఘ్నేశ్వరుడికి మోతీచూర్ లడ్డూలను తయారు చేసి నైవేద్యంగా సమర్పించండి. వీటి తయారీ కోసం శనగపిండి అవసరం లేదు. పాకం పట్టే పని అస్సలు లేదు. ఇక టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంటాయి. ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కూడా ఈజీ. మరి లేట్ చేయకుండా గోధుమరవ్వతో లడ్డూలు ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- నెయ్యి - అర కప్పు
- సన్నని గోధుమ రవ్వ - ఒకటిన్నర కప్పులు
- వేడి నీళ్లు - 4 కప్పులు
- ఎల్లో ఫుడ్ కలర్ - అర టీస్పూన్
- పంచదార - ఒకటిన్నర కప్పులు
- యాలకుల పొడి - అర టీస్పూన్
- జీడిపప్పు - 2 టీస్పూన్లు
- పిస్తా పప్పు - 2 టీస్పూన్లు
- పుచ్చ పప్పు - 2 టీస్పూన్లు
తయారీ విధానం:
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి నెయ్యి పోసుకోవాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత సన్నని గోధుమ రవ్వ వేసి లో ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- గోధుమ రవ్వ నెయ్యిలో దోరగా వేగి మంచి వాసన వస్తున్నప్పుడు వేడి నీటిని పోసుకుంటూ ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలి.
- రవ్వను, నీటిని పర్ఫెక్ట్గా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి పావు టీ స్పూన్ ఫుడ్ కలర్ వేసి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి.
- రవ్వ మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత పంచదార, మిగిలిన ఫుడ్ కలర్ వేసి పంచదార కరిగే వరకు కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి.
- చక్కెర పూర్తిగా కరిగిన తర్వాత మంటను సిమ్లో పెట్టి సుమారు 5 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
- రవ్వ మిశ్రమం మంచిగా ఉడికి పాన్కు అంటుకోకుండా సెపరేట్ అయినప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పక్కన పెట్టి చల్లార్చుకోవాలి.
- ఈలోపు జీడిపప్పు, పిస్తా పప్పులను సన్నని ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- రవ్వ మిశ్రమం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు యాలకుల పొడి, ముందుగా కట్ చేసుకున్న జీడిపప్పు, పిస్తా పప్పులను వేసుకోవాలి. అలాగే అందులోకి పుచ్చ పప్పు కూడా వేసుకుని ఇవన్నీ కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- చివరగా చేతికి నెయ్యి రాసుకుంటూ రవ్వ మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ లడ్డూల మాదిరి చుట్టుకోవాలి. ఇలా పిండి మొత్తాన్ని లడ్డూలుగా చేసుకుని గణపతికి నైవేద్యంగా సమర్పిస్తే సరి. ఎంతో రుచికరంగా ఉండి నోట్లో వెన్నలా కరిగిపోయే మోతీచూర్ లడ్డూ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- సన్నటి గోధుమ రవ్వ అయితేనే లడ్డూలు బయట స్వీట్ షాపుల్లో లభించే మోతీచూర్ లడ్డూల మాదిరి ఉంటాయి. ఒకవేళ మీ దగ్గర అది లేకపోతే లావు గోధుమరవ్వను యూజ్ చేసుకోవచ్చు.
- గోధుమరవ్వను ఎంత తీసుకుంటే అదే పరిమాణంలో పంచదార తీసుకోవాలి. అలాగే రవ్వ కొలవడానికి ఏ కప్పు వాడితే అదే కప్పును నీళ్లు, నెయ్యి, పంచదార కొలవడానికి ఉపయోగించాలి.
- గోధుమరవ్వను లో ఫ్లేమ్లో మంచి వాసన వచ్చేవరకు వేయిస్తేనే లడ్డూల రుచి బాగుంటుంది.
