రక్షా బంధన్​ స్పెషల్​​ "మోతీచూర్​ లడ్డూలు" - పక్కా కొలతలతో స్వీట్​ షాప్​​ టేస్ట్​ - పావుగంటలో రెడీ! - MOTICHUR LADDU RECIPE

-స్వీట్​ షాప్​ స్టైల్​ మోతీచూర్ లడ్డూలు - రాఖీ పండగకు ఇంట్లోనే చేసుకోండిలా!

Motichur Laddu Recipe
Motichur Laddu Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 7, 2025 at 8:02 AM IST

Motichur Laddu Recipe: మరో రెండు రోజుల్లో రాఖీ పండగ. అన్నాచెల్లెళ్లు, అక్కాతమ్ముళ్లు ఎంతో ఆనందంగా జరుపుకునే పండగ ఇది. ఈ రోజున తమ అన్నదమ్ములు సంతోషంగా, క్షేమంగా ఉండాలని ఆకాంక్షిస్తూ సోదరీమణులు రాఖీ కట్టి, వారి నోటిని తీపి చేస్తారు. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది బయట నుంచి స్వీట్స్​ కొని తోబుట్టువులకు తినిపిస్తుంటారు. అయితే, బయట చేసే వాటితో పోలిస్తే ఇంట్లోనే చాలా టేస్టీగా ఎన్నో రకాల స్వీట్లు తయారు చేసుకోవచ్చు. అందులో మోతీచూర్​ లడ్డూ ఒకటి. ఏంటీ ఇంట్లో మోతీచూర్​ లడ్డూ చేయాలా అని షాక్​ అవుతున్నారా? నిజమే అండి, ఇక బయట కొనాల్సిన పనిలేకుండా చాలా సింపుల్​గా అది కూడా బూందీ గరిటెతో పనిలేకుండా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇవి అలా నోట్లో వేసుకోగానే ఇలా కరిగిపోతాయి. మరి, లేట్​ చేయకుండా స్వయంగా మోతీచూర్​ లడ్డూలు చేసి మీ బ్రదర్స్​కు తినిపించండి. ఇక ఈ లడ్డూలు ఎలా చేసుకోవాలి, కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేయండి.

Besan Flour
శనగపిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • శనగపిండి - 2 కప్పులు
  • పంచదార - 2 కప్పులు
  • ఫుడ్​ కలర్​ - చిటికెడు
  • యాలకుల పొడి - అర టీస్పూన్​
  • నెయ్యి - తగినంత
  • పుచ్చ పప్పు - 1 టీస్పూన్​
  • జీడిపప్పు పలుకులు - కొన్ని
  • కిస్​మిస్​ - కొన్ని
Sugar
పంచదార (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • మిక్సింగ్​బౌల్​లోకి శనగపిండిని జల్లించి తీసుకోవాలి. ఆ పిండిలోకి కొద్ది కొద్దిగా వాటర్​ పోసుకుంటూ పిండిని ఉండలు లేకుండా బజ్జీలా పిండి మాదిరి కాస్త జారుడుగా కలిపి మూత పెట్టి కొద్దిసేపు పక్కనుంచాలి.
  • 5 నిమిషాల తర్వాత స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్​ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేయాలి. ఈలోపు ప్రిపేర్​ చేసుకున్న పిండిని మరోసారి కలుపుకోవాలి.
  • నూనె కాగిన తర్వాత స్టవ్​ను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న శనగపిండి మిశ్రమాన్ని గరిటెతో కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ బిస్కెట్ల షేప్ లేదా పకోడీల​ మాదిరి ఆయిల్​లో వేసుకోవాలి.
Ghee
నెయ్యి (Getty Images)
  • ఇలా కడాయి సరిపడా వేసుకున్న అనంతరం మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ రెండు వైపులా లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి
  • ఇలా వేగిన వాటిని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. పిండి మొత్తాన్ని ఈ విధంగానే నూనెలో వేసి వేయించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • వేయించిన శనగపిండి మిశ్రమం పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్​లోకి కొంచెం కొంచెం వేసుకుంటూ మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి. ఇలా గ్రైండ్​ చేసుకున్న మిక్స్​ను ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి చిన్న పాన్​ పెట్టి నెయ్యి వేసుకోవాలి. కరిగిన నెయ్యిలో జీడిపప్పు, కిస్​మిస్​ వేసి మంచి కలర్​ వచ్చే వరకు వేయించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పక్కన పెట్టాలి.
Dry Fruits
డ్రైఫ్రూట్స్​ (Getty Images)
  • ​ఇప్పుడు పాకాన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. అందుకోసం స్టవ్ ఆన్​ చేసి పాన్ పెట్టి చక్కెర, ఒక కప్పు వాటర్​ పోసి మంట​ను హై టూ మీడియం ఫ్లేమ్​కి అడ్జస్ట్​ చేసుకుంటూ పంచదారను పూర్తిగా కరిగించుకోవాలి.
  • చక్కెర పూర్తిగా కరిగిన జిగురు పాకం వచ్చే వరకు మరిగించాలి. అంటే, గరిటెతో కొద్దిగా తీసుకొని చేతి వేళ్లతో పట్టుకొని చూస్తే బాగా జిగురు జిగురుగా అనిపించాలి. అప్పుడు పర్ఫెక్ట్ పాకం వచ్చినట్లు. అంతేకానీ, మరీ ఎక్కువగా తీగ పాకం రావాల్సిన పనిలేదు.
  • చక్కెర​ పూర్తిగా కరిగి సరైన పాకం వచ్చాక స్టవ్​ను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి అందులో యాలకుల పొడి, ఫుడ్​ కలర్​ వేసుకుని మొత్తం కలిసేలా ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
  • పాకంలోకి బరకగా మిక్సీ పట్టుకున్న శనగపిండి మిశ్రమాన్ని వేసుకుని మరోసారి చక్కగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
Motichur Laddu Recipe
మెతీచూర్​ లడ్డూలు (ETV Bharat)
  • ఆపై స్టవ్​ను సిమ్​లోనే ఉంచి పంచదార పాకం మొత్తం శనగపిండి మిశ్రమానికి పట్టేలా మధ్యమధ్యలో నెయ్యి వేసుకుంటూ కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి.
  • లడ్డూ మిశ్రమం చక్కగా పాకంలో కలిసి పాన్​కు అంటుకోకుండా సెపరేట్​ అయినప్పుడు ఫ్రై చేసుకున్న జీడిపప్పు, కిస్​మిస్​ వేసి కలిపి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి మూత పెట్టి పక్కన ఉంచాలి.
  • లడ్డూ మిశ్రమం చల్లారి గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు పుచ్చపప్పు వేసుకుని మరోసారి కలిపి చేతికి నెయ్యి అప్లై చేసుకొని కావాల్సిన పరిమాణంలో తీసుకుంటూ లడ్డూల్లా చుట్టుకోవాలి.
  • ఇలా పిండి మొత్తాన్ని లడ్డూలుగా చుట్టుకుని సర్వ్​ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, సూపర్ టేస్టీగా ఉండే కమ్మని "మోతీచూర్​ లడ్డూలు" రెడీ!
Motichur Laddu Recipe
మెతీచూర్​ లడ్డూలు (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • శనగపిండి ఎంత తీసుకుంటే, పంచదార కూడా అదే పరిమాణంలో తీసుకోవాలి. అప్పుడే లడ్డూలు రుచిగా వస్తాయి.
  • శనగిపిండి మిశ్రమాన్ని నూనెలో వేసినప్పుడు జస్ట్​ లైట్​ గోల్డెన్​ కలర్​ వచ్చేవరకు వేయించుకుంటే సరిపోతుంది. మరీ కరకరలాడే వరకు ఫ్రై చేస్తే లడ్డూలు అంత రుచిగా రావు.
  • నూనెలో వేయించుకున్న పునుగులను పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత మాత్రమే గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే వేడి మీద గ్రైండ్​ చేస్తే మిశ్రమం ముద్దలాగా అవుతుంది. చల్లారిన తర్వాత అయితే పొడిపొడిగా ఉండి లడ్డూలు చూడటానికే కాదు, తినడానికీ బాగుంటాయి.

