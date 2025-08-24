Mokkajonna Pongali Recipe : ప్రస్తుత సీజన్లో మొక్కజొన్న పొత్తులు విరివిగా దొరుకుతుంటాయి. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది వీటిని ఉడకబెట్టుకొని లేదా నిప్పులపై కాల్చుకొని వేడి వేడిగా తింటుంటారు. మరికొందరు మాత్రం మొక్కజొన్న గింజలతో గారెలు, పకోడీ వంటి స్నాక్ రెసిపీలను ప్రిపేర్ చేసుకొని ఆస్వాదిస్తుంటారు. అవి మాత్రమే కాదు మొక్కజొన్న గింజలతో కమ్మని "పొంగలి"ని కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు.
చాలా తక్కువ పదార్థాలతో రుచికరంగా దీన్ని రెడీ చేసుకోవచ్చు. డైలీ బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి రొటీన్ రెసిపీలు తిని బోర్ కొట్టిన వారికి ఇది సరికొత్త రుచిని అందిస్తుంది. ఎంతో రుచికరంగా ఉండే ఈ పొంగలి పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరికీ చాలా బాగా నచ్చుతుంది. ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ కావాలని అడుగుతారు. అలాగే, దీని తయారీ కోసం ఎక్కువ సమయం కేటాయించాల్సిన పని లేదు! ఎవరైనా చాలా సింపుల్గా పర్ఫెక్ట్ రుచితో రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, మొక్కజొన్నతో నోరూరించే పొంగలిని ఎలా రెడీ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
అవసరమైన పదార్థాలు :
- మొక్కజొన్న గింజలు - పావు కప్పు(తగినన్ని)
- ఉప్మా రవ్వ - మూడ్నాలుగు టేబుల్ స్పూన్లు
- పెసరపప్పు - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - మూడు
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
తయారీ విధానం :
- కమ్మని మొక్కజొన్న పొంగలి తయారీ కోసం ముందుగా పావుకప్పు పరిమాణంలో మొక్కజొన్న గింజలను పొత్తుల నుంచి గిల్లుకొని శుభ్రంగా కడిగి పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టుకొని పెసరపప్పు వేసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
- అది చక్కగా వేగిన తర్వాత అందులోనే బొంబాయి రవ్వను యాడ్ చేసుకొని మంచి సువాసన వచ్చేంత వరకు వేయించాలి.
- ఆ విధంగా వేయించుకున్నాక మూడు కప్పులు లేదా అవసరం మేరకు తగినన్ని నీళ్లను పోసుకొని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
- తర్వాత మొక్కజొన్న గింజలు, సన్నగా కట్ చేసుకున్న వెల్లుల్లి ముక్కలు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకొని కలిపి మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉప్మా రవ్వ మంచిగా ఉడికే వరకు మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ కుక్ చేసుకోవాలి.
- ఇక్కడ పొంగలి కాస్త జారుగా ఉండాలనుకునేవారు ఆ మిశ్రమం కొద్దిగా లూజుగా ఉన్నప్పుడే స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని దింపేసుకోవాలి.
- ఆ విధంగా ఉడికించుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని పాన్ని దించి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు పొంగలిలోకి తాలింపుని సిద్ధం చేసుకోవాలి.
తాలింపు కోసం :
- నెయ్యి - తగినంత
- ఆవాలు - అర టీస్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- జీడిపప్పు పలుకులు - 10
- మిరియాల పొడి - కొద్దిగా
- కరివేపాకు - ఒకట్రెండు రెమ్మలు
- ఇందుకోసం స్టవ్ మీద కడాయిలో నెయ్యి వేసుకొని వేడి చేసుకోవాలి. అది కరిగి వేడయ్యాక ఆవాలు, జీలకర్ర, జీడిపప్పు పలుకులు వేసుకొని జీడిపప్పు మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
- అవి మంచిగా వేగాక మిరియాల పొడి, కరివేపాకు వేసుకొని తాలింపుని చక్కగా వేయించాలి.
- పోపు వేగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని దాన్ని ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న పొంగలిలో వేసుకొని అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, ఎంతో రుచికరంగా ఉండే "మొక్కజొన్న పొంగలి" మీ ముందు ఉంటుంది!
