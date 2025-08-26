Corn Uttapam Recipe: బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీలలో మెజార్టీ పీపుల్కు ఊతప్పం అంటే ఇష్టం. ఉల్లి, అల్లం, పచ్చిమిర్చి, క్యారెట్ వంటివన్నీ వేసి చేస్తాం కాబట్టి కలర్ఫుల్గా ఉండటంతో పాటు సూపర్ టేస్టీగా ఉండి ఎప్పుడెప్పుడు తినాలా అనిపిస్తుంది. అందుకే ఇంట్లో ఇడ్లీ పిండి, దోశ పిండి ఉందంటే చాలా మంది ఊతప్పం ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ వాటితో కాకుండా ఓసారి ఇలా మొక్కజొన్నలతో ఊతప్పం ట్రై చేయండి. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. దీనికోసం పెద్దగా కష్టపడనవసరం లేదు. చాలా సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. పిల్లలు అయితే మరీ మరీ ఇష్టంగా తింటారు. మరి లేట్ చేయకుండా మొక్కజొన్నతో ఊతప్పం ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- మొక్క జొన్న కంకి - 1
- బొంబాయి రవ్వ - అర కప్పు
- బియ్యప్పిండి - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ఇంగువ - పావు టీస్పూన్
- పెరుగు - పావు కప్పు
- బేకింగ్ సోడా - పావు టీస్పూన్
- ఉల్లిపాయ - 1
- పచ్చిమిర్చి - 3
- క్యారెట్ - 1
- టమాటా - 1
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- కొత్తిమీర తరుగు -కొద్దిగా
తయారీ విధానం:
- ముందుగా మొక్కజొన్న కంకిపై ఉండే పొట్టు తీసేసి గింజలను వలిచి ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఈ గింజలను మిక్సీజార్లో వేసి బరకగా గ్రైండ్ చేసి మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి.
- అందులోకి ఉప్మా రవ్వ, బియ్యప్పిండి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఇంగువ, పెరుగు వేసి ఓ సారి కలపాలి.
- ఆ తర్వాత కొద్దికొద్దిగా వాటర్ పోసుకుంటూ పిండిని మరీ లూజుగా కాకుండా కలుపుకోవాలి.
- ఇలా కలుపుకున్న పిండిపై మూత పెట్టి కొద్దిసేపు పక్కన పెట్టాలి. ఈలోపు ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, కొత్తిమీర, టమాటాను వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. ఇలా కట్ చేసుకున్న పదార్థాలను ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని అన్నీ కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అలాగే క్యారెట్పై పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురుముకోవాలి. 20 నిమిషాల తర్వాత మొక్కజొన్న మిశ్రమాన్ని ఓసారి కలిపి మిక్సీజార్లోకి వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఆపై అందులోకి బేకింగ్ సోడా, 1 టీస్పూన్ నీళ్లు వేసి పిండిని ఊతప్పం వేసుకోవడానికి సరిపడేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి దోశ పెనం పెట్టి హీట్ చేసుకోవాలి. పెనం హీటెక్కిన తర్వాత లైట్గా ఆయిల్ అప్లై చేసి వేడెక్కిన తర్వాత టిష్యూ పేపర్తో నీట్గా తుడిచేయాలి.
- ఆ తర్వాత గరిటెతో పిండి తీసుకుని పెనం మీద ఊతప్పం మాదిరి స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. అనంతరం ఉల్లిపాయ మిశ్రమాన్ని ఊతప్పం మీద వేసుకుని అంచుల వెంబడి నూనె అప్లై చేయాలి.
- ఆ తర్వాత మూత పెట్టి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో కాల్చుకోవాలి. ఊతప్పం ఓ సైడ్ కాలిన తర్వాత రెండో వైపుకు తిప్పి మరో నిమిషం పాటు కాల్చుకుని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- పిండి మొత్తాన్ని ఇలానే ఊతప్పం మాదిరిగా వేసుకుని రెండు వైపులా కాల్చుకుని ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకుని రైతా లేదా నచ్చిన చట్నీతో సర్వ్ చేసుకుంటే సూపర్ టేస్టీగా ఉండే మొక్కజొన్న ఊతప్పం రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- మొక్కజొన్న కంకి లేతది అయితే ఊతప్పం టేస్ట్ బాగుంటుంది. అయితే కంకి నుంచి గింజలు వలుచుకోవడం కష్టమనిపిస్తే గ్రేటర్తో సాయంతో కంకిని తురుముకుని తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
- మీ దగ్గర బొంబాయి రవ్వ లేకపోతే దాని బదులు గోధుమరవ్వ ఉపయోగించవచ్చు. అలాగే పుల్లటి పెరుగు అయితే ఊతప్పం రుచి బాగుంటుంది.
- పచ్చిమిర్చిని ముక్కలుగా తినడం కష్టమనుకుంటే పేస్ట్లాగా చేసి అయినా వాడుకోవచ్చు.
