మొక్కజొన్నలతో "ఊతప్పం" - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు - టేస్ట్​ చాలా బాగుంటుంది! - CORN UTTAPAM RECIPE

-మొక్కజొన్నతో రెగ్యులర్​ వంటలు కాదు - ఓసారి ఇలా ఊతప్పం ట్రై చేయండి!

Corn Uttapam Recipe
Corn Uttapam Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 26, 2025 at 10:14 AM IST

3 Min Read

Corn Uttapam Recipe: బ్రేక్​ఫాస్ట్​ రెసిపీలలో మెజార్టీ పీపుల్​కు ఊతప్పం అంటే ఇష్టం. ఉల్లి, అల్లం, పచ్చిమిర్చి, క్యారెట్​ వంటివన్నీ వేసి చేస్తాం కాబట్టి కలర్​ఫుల్​గా ఉండటంతో పాటు సూపర్​ టేస్టీగా ఉండి ఎప్పుడెప్పుడు తినాలా అనిపిస్తుంది. అందుకే ఇంట్లో ఇడ్లీ పిండి, దోశ పిండి ఉందంటే చాలా మంది ఊతప్పం ప్రిపేర్​ చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ వాటితో కాకుండా ఓసారి ఇలా మొక్కజొన్నలతో ఊతప్పం ట్రై చేయండి. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. దీనికోసం పెద్దగా కష్టపడనవసరం లేదు. చాలా సింపుల్​గా ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు. పిల్లలు అయితే మరీ మరీ ఇష్టంగా తింటారు. మరి లేట్​ చేయకుండా మొక్కజొన్నతో ఊతప్పం ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

Corn
మొక్కజొన్న గింజలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • మొక్క జొన్న కంకి - 1
  • బొంబాయి రవ్వ - అర కప్పు
  • బియ్యప్పిండి - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • ఇంగువ - పావు టీస్పూన్​
  • పెరుగు - పావు కప్పు
  • బేకింగ్​ సోడా - పావు టీస్పూన్​
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • క్యారెట్​ - 1
  • టమాటా - 1
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • కొత్తిమీర తరుగు -కొద్దిగా
Rava
బొంబాయి రవ్వ (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా మొక్కజొన్న కంకిపై ఉండే పొట్టు తీసేసి గింజలను వలిచి ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు ఈ గింజలను మిక్సీజార్​లో వేసి బరకగా గ్రైండ్​ చేసి మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • అందులోకి ఉప్మా రవ్వ, బియ్యప్పిండి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఇంగువ, పెరుగు వేసి ఓ సారి కలపాలి.
  • ఆ తర్వాత కొద్దికొద్దిగా వాటర్​ పోసుకుంటూ పిండిని మరీ లూజుగా కాకుండా కలుపుకోవాలి.
Curd
పెరుగు (Getty Images)
  • ఇలా కలుపుకున్న పిండిపై మూత పెట్టి కొద్దిసేపు పక్కన పెట్టాలి. ఈలోపు ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, కొత్తిమీర, టమాటాను వీలైనంత సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి. ఇలా కట్​ చేసుకున్న పదార్థాలను ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని అన్నీ కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • అలాగే క్యారెట్​పై పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురుముకోవాలి. 20 నిమిషాల తర్వాత మొక్కజొన్న మిశ్రమాన్ని ఓసారి కలిపి మిక్సీజార్​లోకి వేసి మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసి మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఆపై అందులోకి బేకింగ్​ సోడా, 1 టీస్పూన్​ నీళ్లు వేసి పిండిని ఊతప్పం వేసుకోవడానికి సరిపడేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి దోశ పెనం పెట్టి హీట్​ చేసుకోవాలి. పెనం హీటెక్కిన తర్వాత లైట్​గా ఆయిల్​ అప్లై చేసి వేడెక్కిన తర్వాత టిష్యూ పేపర్​తో నీట్​గా తుడిచేయాలి.
Corn Uttapam Recipe
టమాటా మిక్స్​ (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత గరిటెతో పిండి తీసుకుని పెనం మీద ఊతప్పం మాదిరి స్ప్రెడ్​ చేసుకోవాలి. అనంతరం ఉల్లిపాయ మిశ్రమాన్ని ఊతప్పం మీద వేసుకుని అంచుల వెంబడి నూనె అప్లై చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత మూత పెట్టి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో కాల్చుకోవాలి. ఊతప్పం ఓ సైడ్​ కాలిన తర్వాత రెండో వైపుకు తిప్పి మరో నిమిషం పాటు కాల్చుకుని ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • పిండి మొత్తాన్ని ఇలానే ఊతప్పం మాదిరిగా వేసుకుని రెండు వైపులా కాల్చుకుని ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకుని రైతా లేదా నచ్చిన చట్నీతో సర్వ్​ చేసుకుంటే సూపర్​ టేస్టీగా ఉండే మొక్కజొన్న ఊతప్పం రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Corn Uttapam Recipe
మొక్కొజన్న ఊతప్పం (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • మొక్కజొన్న కంకి లేతది అయితే ఊతప్పం టేస్ట్​ బాగుంటుంది. అయితే కంకి నుంచి గింజలు వలుచుకోవడం కష్టమనిపిస్తే గ్రేటర్​తో సాయంతో కంకిని తురుముకుని తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
  • మీ దగ్గర బొంబాయి రవ్వ లేకపోతే దాని బదులు గోధుమరవ్వ ఉపయోగించవచ్చు. అలాగే పుల్లటి పెరుగు అయితే ఊతప్పం రుచి బాగుంటుంది.
  • పచ్చిమిర్చిని ముక్కలుగా తినడం కష్టమనుకుంటే పేస్ట్​లాగా చేసి అయినా వాడుకోవచ్చు.

