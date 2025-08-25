ETV Bharat / offbeat

రాగిపిండితో కమ్మని "మోదకాలు" - చవితి రోజున చక్కటి ప్రసాదం! - MODAK RECIPE WITH RAGI FLOUR

- బియ్యపిండితో మోదకాలు రొటీన్ - టేస్టీ అండ్ హెల్దీగా రాగిపిండితో ట్రై చేయండి!

Modak Recipe with Ragi Flour
Modak Recipe with Ragi Flour (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 25, 2025 at 10:47 AM IST

4 Min Read

Modak Recipe with Ragi Flour : 'మోదకాలు' అంటే బొజ్జ గణపయ్యకు చాలా ఇష్టం. అందుకే, చాలా మంది వినాయక చవితి ఉత్సవాల్లో తప్పనిసరిగా ఈ ప్రసాదాన్ని ప్రిపేర్ చేసి నైవేద్యంగా నివేదిస్తుంటారు. అయితే, నార్మల్​గా మోదకాలు అంటే ఎక్కువ మంది బియ్యం పిండితో ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. ఈసారి అలాకాకుండా ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే "రాగిపిండితో మోదకాలను" ట్రై చేయండి. పర్ఫెక్ట్ షేప్​లో వచ్చి మంచి రుచికరంగానూ ఉంటాయి. ఈ మోదకాలను ఎలాంటి మెషీన్ లేదా మౌల్డ్​తో పనిలేకుండా చేతితోనే ఎవరైనా సింపుల్​గా తయారు చేసుకోవచ్చు. బెల్లం, రాగిపిండి, నెయ్యి కలయికలో తయారయ్యే వీటిని ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మరి, రాగి పిండితో సూపర్ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ మోదకాలను ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Modak Recipe with Ragi Flour
Ragi Flour (Getty Images)

అవసరమైన పదార్థాలు :

  • బెల్లం తురుము - ఒక కప్పు
  • నెయ్యి - ఐదారు టీస్పూన్లు
  • రాగి పిండి - రెండు కప్పులు

స్టఫింగ్ కోసం :

  • పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు - రెండు కప్పులు
  • బెల్లం తురుము - ఒక కప్పు
  • యాలకుల పొడి - ఒక టీస్పూన్
  • జీడిపప్పు పలుకులు - 10

Modak Recipe with Ragi Flour
Jaggery (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో బెల్లం తురుము, ఒకటిన్నర కప్పుల నీటిని తీసుకొని కరిగించుకోవాలి. మరీ, పాకం వచ్చేంత వరకు మరిగించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. బెల్లం పూర్తిగా కరిగేంత వరకు మరిగించుకున్నాక గిన్నెను దింపి పక్కనుంచాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద మరో పాన్ పెట్టుకొని నాలుగు టీస్పూన్ల నెయ్యి వేసుకోవాలి. అది కరిగి వేడయ్యాక రాగి పిండిని వేసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఐదారు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ బాగా వేయించాలి.
  • ఆవిధంగా వేయించుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి అందులో ముందుగా కరిగించి పక్కన పెట్టుకున్న బెల్లం వాటర్​ని వడకట్టి పోసుకొని అంతా కలిసేలా ఒకసారి చక్కగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. అది మొత్తం మంచిగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకున్నాక మూతపెట్టి కాస్త చల్లారే వరకు ఐదు నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
Modak Recipe with Ragi Flour
Ghee (Getty Images)
  • ఆలోపు మోదకాలలోకి అవసరమైన స్టఫింగ్​ని సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం మిక్సీ జార్​లో సన్నగా కట్ చేసుకున్న పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత స్టవ్ మీద బెల్లం కరిగించుకున్న గిన్నెను ఉంచి అందులో బెల్లం తురుము, అర కప్పు వాటర్ పోసుకొని పూర్తిగా కరిగేంత వరకు మరిగించుకోవాలి. ఆవిధంగా కరిగించుకున్నాక ఆ గిన్నెను దింపి పక్కనుంచాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద మరో పాన్ పెట్టుకొని ముందుగా గ్రైండ్ చేసుకున్న పచ్చికొబ్బరి తురుముని వేసి అది కాస్త పొడి పొడిగా మారేంత వరకు మూడు నిమిషాల పాటు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి.
Modak Recipe with Ragi Flour
Cardamom (Getty Images)
  • ఆవిధంగా వేయించాక అందులో ముందుగా కరిగించుకున్న బెల్లం వాటర్​ని వడకట్టి పోసుకొని అది దగ్గర పడేంత వరకు మీడియం ఫ్లేమ్​లో మూడ్నాలుగు నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
  • నీళ్లన్ని ఇగిరిపోయి స్టఫింగ్ దగ్గర పడిన తర్వాత మంచి ఫ్లేవర్ కోసం యాలకుల పొడి, సన్నగా కట్ చేసిన జీడిపప్పు పలుకులు వేసుకొని ఒకసారి బాగా కలిపి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. దాంతో స్టఫింగ్ రెడీ అయిపోతుంది.

Modak Recipe with Ragi Flour
Kobbari (Getty Images)
  • ఇప్పుడు కలిపి పక్కన పెట్టుకున్న రాగిపిండిని తీసుకొని ఒకవేళ పిండి మరీ డ్రైగా అనిపిస్తే ఒక టీస్పూన్ వాటర్​ని స్ప్రింకిల్ చేసుకొని పిండిని చపాతీ పిండిలా సాఫ్ట్​గా కలుపుకోవాలి.
  • ఆవిధంగా పిండిని కలిపిన తర్వాత ఒక టీస్పూన్ నెయ్యి వేసుకొని మరోసారి పిండిని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం అందులో నుంచి నిమ్మకాయంత పిండిని తీసుకొని చిన్న ఉండగా చేసి ఆపై అప్పం మాదిరిగా వత్తుకొని తర్వాత చేతితో వత్తుతూ గిన్నె షేప్​లో రౌండ్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత అందులోకి ఒకట్రెండు టీస్పూన్ల స్టఫింగ్​ని తీసుకొని మోదకాల షేప్ వచ్చేలా చుట్టూ చేతితో వత్తుతూ కవర్ చేయాలి.
  • ఇక్కడ రాగిపిండితో చేస్తున్నాం కాబట్టి పైన అక్కడక్కడ పగుళ్లు వస్తాయి. వాటిని పోగొట్టడానికి మోదకం మాదిరిగా చేసుకున్నాక దానిపై కొద్దిగా వాటర్​ని అప్లై చేస్తూ అవి పోయేలా రుద్దాలి.
Modak Recipe with Ragi Flour
Jeedipappu (Getty Images)
  • ఆపై మోదక్ షేప్ వచ్చేలా టూత్ పిక్​తో అన్ని వైపులా కాస్త గ్యాప్ ఇస్తూ గాట్లు పెట్టుకోవాలి. ఇదే ప్రాసెస్​లో పిండి మొత్తాన్ని ప్రిపేర్ చేసుకొని ప్లేట్​లోకి తీసుకొని పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు మోదకాలను ఉడికించడానికి స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో నాలుగు కప్పుల వరకు నీటిని తీసుకొని మరిగించుకోవాలి.
  • వాటర్ మరిగేలోపు స్టీమ్ ప్లేట్ లేదా కింద భాగాన చిల్లులు ఉన్న గిన్నె(జల్లి బేషన్)ను తీసుకొని కొద్దిగా నెయ్యిని అప్లై చేసుకోవాలి. ఆపై అందులో ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న మోదకాలను ఉంచాలి.
  • వాటర్ మరుగుతున్నప్పుడు అందులో మోదకాలు ఉంచిన స్టీమింగ్ గిన్నెను ఉంచి చక్కగా మూతతో కవర్ చేసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో 10 నుంచి 15 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
  • ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక మూత తీసి వాటిని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకొని నైవేద్యంగా సమర్పిస్తే చాలు. అంతే, రాగిపిండితో సూపర్ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ "మోదకాలు" రెడీ అయిపోతాయి!
Modak Recipe with Ragi Flour
Modak Recipe (Getty Images)

