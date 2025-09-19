"EMI"లో ఫోన్ తీసుకుంటున్నారా? - వాయిదా చెల్లించకపోతే ఫోన్ లాక్?

ETV Bharat / offbeat

Choose ETV Bharat

CELL PHONE EMI : చాలా మంది క్రెడిట్ కార్డులు, లోన్లు వాడుకుని EMI ఆప్షన్​లో సెల్​ఫోన్లు కొనుగోలు చేస్తున్నారు. అయితే, వాయిదా డబ్బులు సమయానికి కట్టకపోతే ఆటోమేటిక్​గా ఫోన్ లాక్ చేసే సదుపాయాన్ని ఆర్​బీఐ పరిశీలిస్తోంది.

పదుల సంఖ్యలో సెల్​ఫోన్ కంపెనీలు రోజుకో కొత్త మోడల్ ఫోన్ మార్కెట్​లోకి తీసుకొస్తున్నాయి. ఆపిల్, ఆండ్రాయిడ్, స్పీడ్, కెమెరా, స్టోరేజీ సామర్థ్యం ఆధారంగా వివిధ ధరల్లో లభ్యమవుతున్నాయి. సెల్​ఫోన్ల అమ్మకాలు గణనీయంగా పెరిగిన నేపథ్యంలో పలు సంస్థలు లోన్లు ఆఫర్ చేస్తున్నాయి. EMI అవకాశం కల్పించడంతో చాలామంది మధ్యతరగతి ప్రజలు సైతం అధిక ధర వెచ్చించి సెల్​ఫోన్లు కొంటున్నారు. దేశ జనాభా దాదాపు 120 కోట్లకు మించిపోగా వాడుకలో ఉన్న ఫోన్ల సంఖ్య 116 కోట్లు అనేది అంచనా. ఇక పని చేయని ఫోన్లు కూడా అంతే మొత్తంలో ఉండొచ్చని గణాంకాలు చెప్తున్నాయి.

ఇంటి లోన్ ఈఎంఐ చెల్లించనపుడు జప్తు చేసే రుణ దాతలు సెల్​ఫోన్ల విషయంలో అదే విధంగా వ్యవహరిస్తే ఎలా ఉంటుంది? గతంలో ఇదే ఆలోచనతో పలు సంస్థలు ముందుకు రాగా అప్పట్లో అడ్డుకున్న ఆర్​బీఐ తాజాగా పచ్చజెండా ఊపే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో సెల్​ఫోన్ ఈఎంఐ అంశం విస్తృత చర్చకు దారి తీసింది.

ఇల్లు కట్టుకోవడానికి మాత్రమే కాదు, కారు కొనాలన్నా, బైక్ తీసుకోవాలన్నా చాలా మంది బ్యాంక్ లోన్ తీసుకుంటుంటారు. గతంలో స్థిర, చరాస్తులకే పరిమితమైన లోన్లు కొన్నేళ్లుగా గృహోపకరణాలకు కూడా ఉపయోగపడుతున్నాయి. గృహ నిర్మాణ రుణం తీసుకున్న వారు కిస్తీలు కట్టలేకపోతే బ్యాంకులు, ఫైనాన్స్ సంస్థలు ఆ ఇంటిని జప్తు చేసేవారు. ఇలా రుణాన్ని రికవరీ చేయడానికి ఏజెంట్లను కూడా నియమించుకునే వారు. అదే విధంగా కారు, బైక్ లోన్ కూడా సమయానికి కిస్తీలు కట్టలేకపోతే ఫైనాన్స్ వాళ్లు పట్టుకుపోయిన సందర్భాలు ఎంతో మందికి అనుభవమే.

తాజాగా సెల్​ఫోన్ ఈఎంఐ ఆప్షన్ - రికవరీ అంశం హాట్ టాపిక్​గా మారింది. వాయిదా డబ్బు సమయానికి చెల్లించకపోతే ఆటోమేటిక్ గా ఫోన్ లాక్ చేసే అధికారం కల్పించే వీలున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ కొత్త నిర్ణయం త్వరలో అమలులోకి వస్తుందని ప్రచారం ఉన్నా ఆర్​బీఐ మాత్రం మార్గదర్శకాలను ఇంకా ప్రకటించలేదు.

ఒక్కొకరికి రెండేసి ఫోన్లు..

చాలా మంది ఈఎంఐ పద్ధతిలో సెల్​ఫోన్లు కొనుగోలు చేసి వాయిదాలు చెల్లించకుండా తప్పించుకుంటున్నారు. దీంతో రికవరీ చేయడం ఆయా సంస్థలకు పెను సవాలుగా మారింది. మరికొందరు ఆదాయానికి మించి లోన్ తీసుకుని కాస్ట్​లీ ఫోన్ కొనుగోలు చేస్తూ కిస్తీలు చెల్లించలేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఇలాంటి మొండి బకాయి వసూలు చేసుకోవడానికి ఆయా సంస్థలు భారీగానే వెచ్చించాల్సి వస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈఎంఐ చెల్లించకపోతే ఫోన్ లాక్ చేసే అధికారం, అవకాశం అనే విషయం తెరపైకి వచ్చింది. లోన్ ఈఎంఐ చెల్లించకపోతే ఫోన్ లాక్ చేయడం, తిరిగి చెల్లిస్తేనే ఫోన్ పనిచేయడం వంటి అంశాలు పరిశీలనలో ఉన్నాయి. ఇలాంటి అవకాశం ఉండడం వల్ల అటు రుణ దాతలతో పాటు, రుణం తీసుకున్న వారు కూడా ఆర్థిక క్రమశిక్షణ పాటించేందుకు వీలుంటుందన్న వాదనలున్నాయి.

ఫోన్ లాక్ చేయడం సాధ్యమేనా?

"ఫోన్ లాకింగ్" అనేది ఇప్పటికిప్పుడు పుట్టుకొచ్చిన కొత్త విషయమేమీ కాదని బ్యాంకింగ్, ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్లు వెల్లడిస్తున్నాయి. గతంలోనే ఈ ప్రతిపాదన రాగా ఆర్బీఐ సూచన మేరకు నిలిపేశారట. తాజాగా ఆర్​బీఐ నూతన మార్గదర్శకాలు విడుదల చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈఎంఐ ద్వారా ఫోన్ కొన్నప్పుడు ప్రత్యేక సాఫ్ట్ వేర్ ఇన్ స్టాల్ చేసి ఉంచుతారు. తద్వారా లోన్ ఇచ్చిన సంస్థ దానిని ఆటోమేటిక్​గా పనిచేయకుండా చేసే అధికారాన్ని దక్కించుకుంటుంది. లోన్ పూర్తి కాగానే తిరిగి సాఫ్ట్ వేర్ తొలగించుకోవచ్చు.

ఫోన్​లో ఫొటోలు, డాటా ఏం చేస్తారు?

అయితే, ఫోన్ పనిచేయకుండా చేసే అధికారం మాత్రమే కల్పించే అవకాశాలున్నాయి. వినియోగదారులకూ హక్కులు ఉంటాయన్న విషయాన్ని ఇక్కడ గుర్తుచేయాల్సిన అవసరం ఉంది. వ్యక్తిగత భద్రతకు భంగం కలగకుండా ఫైనాన్స్ సంస్థలు డాటాను పొందే అవకాశాలు ఉండవు. కస్టమర్ డబ్బు చెల్లించి ఫోన్, ఫోన్​లో డాటాను తిరిగి పొందొచ్చు.

