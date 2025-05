ETV Bharat / offbeat

వామాకులతో "మిర్చి బజ్జీలు" - చింతపండు గుజ్జు స్టఫ్ఫింగ్​​ అవసరంలేదు - పైగా నూనె పీల్చవు! - MIRCHI BAJJI WITH VAMAKU

Mirchi Bajji with Vamaku: ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Telangana Team Published : May 22, 2025 at 4:48 PM IST | Updated : May 22, 2025 at 5:15 PM IST 3 Min Read

Mirchi Bajji with Vamaku: టీ అండ్​ మిర్చి బజ్జీ ఎప్పటికీ బోర్​ కొట్టని కాంబినేషన్​. ఈవెనింగ్​ టైమ్​లో టీ లేదా కాఫీతోపాటు ఓ నాలుగు మిర్చి బజ్జీలు తింటే కలిగే ఫీలింగ్​ వేరే లెవల్​. అందుకే రోడ్​ సైడ్​ బండ్ల మీద లభించే వీటిని వేడివేడిగా తింటూ ఎంజాయ్​ చేస్తుంటారు. సాధారణంగా బజ్జీలు చేయాలంటే మిర్చిల్లోకి స్టఫ్పింగ్​ పెట్టాలి. ఆ స్టఫ్పింగ్​ కోసం చింతపండు గుజ్జు, వాము, జీలకర్ర పొడి వంటివన్నీ ముందే ప్రిపేర్​ చేసుకోవాలి. అయితే ఇకపై ఆ అవసరం లేకుండా వామాకుతో మిరపకాయ బజ్జీలు చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్​ అయితే చాలా బాగుంటాయి. మరి లేట్​ చేయకుండా ఈ వామాకు మిరపకాయ బజ్జీలు ఎలా చేయాలో చూసేయండి. Mirchi Bajji (ETV Bharat) కావాల్సిన పదార్థాలు: బజ్జీ మిరపకాయలు - 15

వామాకులు - 10

శనగపిండి - 1 కప్పు

- 1 కప్పు ఉప్పు - రుచికి సరిపడా

బేకింగ్​ సోడా - అర టీస్పూన్

పసుపు - పావు టీస్పూన్​

