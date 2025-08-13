ETV Bharat / offbeat

చల్లని వేళ నోరూరించే "మిర్చీ బజ్జీలు" - నూనె పీల్చకుండా పనీర్ స్టఫింగ్​తో అద్దిరిపోయే టేస్ట్! - MIRCHI BAJJI RECIPE WITH PANEER

రెగ్యులర్ బజ్జీలను మించిన టేస్ట్ - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది!

Mirchi Bajji Recipe with Paneer
Mirchi Bajji Recipe with Paneer (ETV Abhiruchi)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 13, 2025 at 7:53 AM IST

3 Min Read

Mirchi Bajji Recipe with Paneer Stuffing : తెలంగాణ వ్యాప్తంగా జోరుగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. వాతావరణం చల్ల చల్లగా ఉండడంతో ఆహార ప్రియుల మనసులు వేడి వేడిగా బజ్జీలు, పునుగులు, పకోడీ వంటి స్నాక్స్ తినాలని ఉవ్విళ్లూరుతుంటుంది. అందులోనూ ముఖ్యంగా బజ్జీలంటే చిన్నా పెద్దా లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు. ఈ క్రమంలోనే మెజార్టీ పీపుల్ ఎక్కువగా ఆనియన్ స్టఫింగ్​ బజ్జీలు ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటారు. అలాకాకుండా ఈసారి వెరైటీగా పనీర్​ స్టఫింగ్​తో నోరూరించే "మిర్చీ బజ్జీల"ను రెడీ చేసుకోండి. రెగ్యులర్​గా తినే వాటి కంటే ఇవి సూపర్ టేస్టీగా ఉంటాయి. కూల్ వెదర్​లో హాట్​ హాట్​గా పనీర్ మిర్చీ బజ్జీలను తింటుంటే కలిగే ఆ ఫీల్ నెక్ట్ లెవల్​లో ఉంటుంది. పిల్లలైతే ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా లాగిస్తారు. ఎవరైనా వీటిని చాలా సింపుల్​గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. అలాగే, ఇవి నూనె కూడా తక్కువే పీల్చుకుంటాయి! మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ రుచికరమైన బజ్జీలను ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Mirchi Bajji Recipe with Paneer
Besan Flour (Getty Images)

అవసరమైన పదార్థాలు :

  • బజ్జీ మిరపకాయలు - 8 నుంచి 10
  • శనగపిండి - ఒక కప్పు
  • వంటసోడా - కొద్దిగా
  • పసుపు - పావు చెంచా
  • వాము - ఒక చెంచా
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత

పనీర్ స్టఫింగ్ కోసం :

  • పనీర్ ముక్కలు - ఒక కప్పు
  • సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు - అర కప్పు
  • పచ్చిమిర్చి - మూడు
  • కొత్తిమీర తరుగు - రెండు చెంచాలు
  • జీలకర్ర పొడి - ఒక చెంచా
  • గరంమసాలా - ఒక స్పూన్
  • కారం - తగినంత
  • ధనియాల పొడి - ఒక చెంచా
  • చాట్ మసాలా - ఒక చెంచా
  • నిమ్మకాయ - ఒకటి

Mirchi Bajji Recipe with Paneer
Bajji Mirchi (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • పనీర్ స్టఫింగ్​తో నోరూరించే ఈ బజ్జీల తయారీ కోసం ముందుగా రెసిపీలోకి అవసరమైన పరిమాణంలో తాజా పనీర్​ను తీసుకొని సన్నని ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని పక్కనుంచాలి.
  • అలాగే, ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చిలను వీలైనంత సన్నగా తరుక్కొని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
  • తర్వాత బజ్జీ మిరపకాయలను ఒక గిన్నెలోకి తీసుకొని వాటర్ పోసి రెండు మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై వాటిని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకొని క్లాత్​తో శుభ్రంగా తుడవాలి.
  • అనంతరం ఒక్కో మిరపకాయను తీసుకుని చాకుతో మధ్యలోకి కాస్త గాటు పెట్టుకుని అందులో ఉండే గింజలు తీసేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇలానే అన్ని మిర్చీలను రెడీ చేసుకొని పక్కనుంచాలి.
Mirchi Bajji Recipe with Paneer
Onions (Getty Images)
  • ఇప్పుడు పనీర్ స్టఫింగ్​ని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని అందులో వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకున్న పనీర్ ముక్కలు, ఉల్లిపాయ తరుగు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, చాట్ మసాలా, జీలకర్ర పొడి, ధనియాల పొడి, గరంమసాలా, రుచికి తగినంత కారం, ఉప్పు ఇలా ఒక్కొక్కటిగా వేసుకొని ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కలిసేలా ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
  • అలా కలిపిన తర్వాత నిమ్మరసాన్ని పిండుకొని మరోసారి చక్కగా మిక్స్ చేసుకుంటే స్టఫింగ్ రెడీ అయిపోతుంది!

Mirchi Bajji Recipe with Paneer
Paneer (Getty Images)
  • అనంతరం బజ్జీల తయారీ కోసం పిండిని సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని అందులో శనగపిండి, బేకింగ్ సోడా, పసుపు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, వాముని చేతితో నలిపి వేసుకొని ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత ఆ మిశ్రమంలో కొద్దిగా వేడి నూనె వేసుకొని కలపాలి. ఆపై అవసరం మేరకు తగినన్ని నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ పిండిని బజ్జీలకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీలో చేతితో బాగా బీట్ చేస్తూ కలుపుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక మంటను కాస్త తగ్గించి ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న మిర్చీలను తీసుకొని కలిపి పెట్టుకున్న పిండిలో ముంచి నెమ్మదిగా ఆయిల్​లో వేసుకోవాలి.
Mirchi Bajji Recipe with Paneer
Mirchi Bajji (ETV Abhiruchi)
  • పాన్​లో వేయించుకోవడానికి సరిపడా వేసుకున్నాక స్టవ్​ను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి రెండు వైపులా మంచి​ కలర్​ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
  • అలా వేగిన బజ్జీలను ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకొని మధ్యలోకి చాకుతో కొద్దిగా కట్ చేసుకొని ముందుగా రెడీ చేసుకున్న పనీర్ స్టఫింగ్​ని తగినంత స్టఫ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇలానే మిగిలిన బజ్జీలను పనీర్ మిశ్రమంతో స్టఫ్ చేసుకొని వేడి వేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, పనీర్ స్టఫింగ్​తో సూపర్ టేస్టీగా నోరూరించే "మిర్చీ బజ్జీలు" రెడీ అయిపోతాయి!
Mirchi Bajji Recipe with Paneer
Mirchi Bajji Recipe (ETV Abhiruchi)

చిట్కాలు :

  • ఇక్కడ మీరు బాగా లావు ఉన్న బజ్జీ మిరపకాయలను తీసుకుంటే అందులోని గింజలు తీయాల్సిన పనిలేకుండా ముందుగా నార్మల్​ బజ్జీల్లా చేసుకొని స్టఫ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. అదే, లావు తక్కువ ఉన్నవి వాడితే గింజలు తీసేసి చేసుకుంటే పిల్లలు కూడా ఇష్టంగా తింటారు.
  • నార్మల్​ బజ్జీల మాదిరి వీటి చివర్లు కొద్దిగా కట్​ చేసుకోనవసరం లేదు. మామూలుగా మధ్యలోకి గాటు పెట్టి బజ్జీలుగా వేసుకుంటే సరిపోతుంది.

