Chutney Recipe : వర్షం పడుతున్నపుడు వేడి వేడి అన్నంలోకి చిరుతిళ్లు ఎంత బాగుంటాయో! వేడి వేడి అన్నంలోకి రోటి పచ్చళ్లు కూడా అంతే బాగుంటాయి. ప్రస్తుతం ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షాలు పడుతున్న తరుణంలో వేడి వేడి అన్నంలో కాస్త నెయ్యి వేసుకుని మినప్పప్పు పచ్చడి తింటుంటే ఆ మజానే వేరు. పల్లీ చట్నీ చేసినంత ఈజీగా ఈ చట్నీ చేసుకుని పోపు అవసరం లేకుండానే అన్నం మొత్తం తినేసేలా కమ్మగా ఉంటుంది.
"వినాయక చవితి" స్పెషల్ స్వీట్ - ఈజీగా 'పాల తాలికల' రెసిపీ!
కావల్సిన పదార్థాలు :
- నూనె - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- ధనియాలు - 1 స్పూన్
- ఎండు మిర్చి - 15
- మినప్పప్పు - అర కప్పు
- వెల్లుల్లి - 6
- పచ్చిమిర్చి - 3
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- టమోటాలు - అర కిలో
- పసుపు- అర స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- చింతపండు - కొద్దిగా
- ఉల్లిపాయ - 1
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్ పైన ప్యాన్ పెట్టుకుని టీ స్పూన్ నూనె వేసి జీలకర్ర వేయించాలి. ఆ తర్వాత వెంటనే ధనియాలు వేసి వేగనివ్వాలి. ఒక నిమిషం పాటు లో ప్లేమ్లో వేయించుకుని 15 ఎండు మిర్చి వేసుకోవాలి. పచ్చడిలోకి మిర్చి ఘాటుగా ఉంటే టేస్ట్ బాగుంటుంది. మిర్చి మరో నిమిషం పాటు వేయించి చల్లార్చుకుని మిక్సీ జార్లోకి తీసుకోవాలి. మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త కచ్చా పచ్చగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- అదే కడాయిలోకి మరో టేబుల్ స్పూన్ నూనె వేసి అర కప్పు మినప్పప్పు వేసుకోవాలి. వెల్లుల్లి, పచ్చిమిర్చి వేసుకుని దోరగా మంచి రంగు వచ్చే వరకు వేయించాలి. ఐదు నిమిషాల పాటు సన్నటి మంటపై మాడిపోకుండా వేయించుకోవాలి. మినప్పప్పు రంగు మారి సువాసన వచ్చే వరకు వేయించుకుని ఆ తర్వాత కరివేపాకు కూడా వేసి వేయించాలి. కరివేపాకు వేగిన తర్వాత చల్లార్చుకుని మిక్సీపట్టుకున్న మిర్చీ పొడిలోకి వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇపుడు అదే కడాయిలో మరో స్పూన్ నూనె వేసుకుని అర కిలో టమోటాలను సన్నగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని బాగా కలపాలి. టమోటాలు బాగా మగ్గిన తర్వాత చల్లార్చుకుని కొద్దిగా చింతపండు రెబ్బలు వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. పూర్తిగా మెత్తగా కాకుండా బరకగా గ్రైండ్ చేసుకుంటే చాలు! మినప్పప్పు రోటి పచ్చడి రెడీ. చివరగా పచ్చి ఉల్లిపాయలు సన్నగా తరిగి వేసుకుని చట్నీలో కలుపుకోవడమే.
"గణేశ్ లడ్డూ" కొనే అవసరం లేదు - ఇంట్లోనే ఈజీగా తయారు చేయండిలా!
"గోంగూర గోరుచిక్కుడు ఇగురు" ఇలా చేసి చూడండి - ఈ కాంబినేషన్తో ఇంట్లో వాళ్లందరూ మళ్లీ కావాలని అడుగుతారు!