Minapappu Tomato Pachadi in Telugu : ఇంట్లో కూరగాయలు లేనప్పుడు టమోటాలతో కమ్మగా అప్పటికప్పుడు చట్నీ చేసేస్తుంటారు. ఈ టమోటా పచ్చడిలో కొందరు కొత్తిమీర, పుదీనా వంటివి వేసి కూడా పచ్చడి పెడుతుంటారు. అయితే, మీరు ఎప్పుడైనా ఇలా మినప్పప్పుతో టమోటా పచ్చడి ట్రై చేశారా?- ఈ చట్నీ తయారీలో మినప్పప్పు వేయడం వల్ల వేడివేడి అన్నంలోకి ఎంతో కమ్మగా ఉంటుంది. ఒక్కసారి ఈ టమోటా పచ్చడి రుచి చూశారంటే మళ్లీ ఇలానే చట్నీ ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు. మరి సింపుల్గా ఈ టమోటా మినప్పప్పు పచ్చడి ఎలా చేయాలో చూద్దామా!
మినప్పప్పు-టమోటా పచ్చడి తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు
- 2 టేబుల్స్పూన్లు - ఆయిల్
- అర కప్పు - మినప్పప్పు
- 2 టేబుల్స్పూన్లు - ధనియాలు
- టీ స్పూన్ - జీలకర్ర
- ఎండుమిర్చి - 15
- టమోటాలు - 3
- కొద్దిగా - చింతపండు
పచ్చడి తాలింపు కోసం
- స్పూన్ - ఆయిల్
- పావు టీ స్పూన్ - ఆవాలు
- పావు టీ స్పూన్ - జీలకర్ర
- అర టీ స్పూన్ - శనగపప్పు
- అర టీ స్పూన్ - మినప్పప్పు
- దంచిన వెల్లుల్లి - 6
- ఎండుమిర్చి - 2
- కరివేపాకు - 2
మినప్పప్పు-టమోటా పచ్చడి తయారీ విధానం
- ముందుగా టమోటాలు వాటర్తో క్లీన్ చేసి మీడియం సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- ఆపై పాన్లో 2 టేబుల్స్పూన్లు ఆయిల్ వేసి వేడి చేయండి. ఆయిల్ వేడయ్యాక ఇందులో అర కప్పు మినప్పప్పు వేసి లో ఫ్లేమ్లో దోరగా వేయించుకోవాలి. మినప్పప్పు లైట్గా రంగు మారిన తర్వాత 2 టేబుల్స్పూన్లు ధనియాలు, టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి వేయించండి.
- ధనియాలు కాస్త ఫ్రై అయ్యాక ఎండుమిర్చి తుంపలు వేసి ఫ్రై చేయండి. ఎండుమిర్చి దోరగా ఫ్రై అయ్యాక మిక్సీ జార్లోకి తీసుకొని పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- ఇప్పుడు అదే పాన్లో కొద్దిగా ఆయిల్ వేసి వేడి చేయండి. ఆపై టమోటా ముక్కలు వేసి కలపండి. అలాగే కొద్దిగా చింతపండు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మిక్స్ చేయండి. కడాయిపై మూతపెట్టి టమోటాలు మెత్తబడే వరకు మగ్గించుకోవాలి.
- టమోటాలు మగ్గిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి. ఇప్పుడు ముందుగా మిక్సీ గిన్నెలో వేసుకున్న ఎండుమిర్చి మిశ్రమం కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఆపై ఇందులో ఉడికించిన టమోటా మిశ్రమం వేయండి. అలాగే కొన్ని నీళ్లు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇలా గ్రైండ్ చేసిన టమోటా-మినప్పప్పు పచ్చడి గిన్నెలోకి తీసుకోండి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ పై తాలింపు కడాయి పెట్టి స్పూన్ ఆయిల్ వేసి వేడి చేయండి. నూనె బాగా వేడయ్యాక పావు టీ స్పూన్ చొప్పున ఆవాలు, జీలకర్ర, అర టీ స్పూన్ చొప్పున శనగపప్పు, మినప్పప్పు వేసి వేయించండి.
- పప్పులు దోరగా ఫ్రై అయ్యాక దంచిన వెల్లుల్లి, ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు వేసి బాగా కలపండి.
- ఈ తాలింపుని మినప్పప్పు-టమోటా పచ్చడిలో వేసి మిక్స్ చేయండి. అంతే ఇలా సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన టమోటా-మినప్పప్పు చట్నీ రెడీ!
