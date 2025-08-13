ETV Bharat / offbeat

మినప్పప్పుతో కమ్మని "టమోటా చట్నీ" - ఒక్కసారి టేస్ట్ చేస్తే పచ్చడి ఎప్పుడూ ఇలానే రెడీ చేస్తారు! - MINAPAPPU TOMATO PACHADI

రుచికరమైన టమోటా-మినప్పప్పు పచ్చడి -ఈ స్టైల్లో ఒక్కసారి చేయండి టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!

Minapappu Tomato Pachadi in Telugu
Minapappu Tomato Pachadi in Telugu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 13, 2025 at 7:52 AM IST

Minapappu Tomato Pachadi in Telugu : ఇంట్లో కూరగాయలు లేనప్పుడు టమోటాలతో కమ్మగా అప్పటికప్పుడు చట్నీ చేసేస్తుంటారు. ఈ టమోటా పచ్చడిలో కొందరు కొత్తిమీర, పుదీనా వంటివి వేసి కూడా పచ్చడి పెడుతుంటారు. అయితే, మీరు ఎప్పుడైనా ఇలా మినప్పప్పుతో టమోటా పచ్చడి ట్రై చేశారా?- ఈ చట్నీ తయారీలో మినప్పప్పు వేయడం వల్ల వేడివేడి అన్నంలోకి ఎంతో కమ్మగా ఉంటుంది. ఒక్కసారి ఈ టమోటా పచ్చడి రుచి చూశారంటే మళ్లీ ఇలానే చట్నీ ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు. మరి సింపుల్​గా ఈ టమోటా మినప్పప్పు పచ్చడి ఎలా చేయాలో చూద్దామా!

మినప్పప్పు
మినప్పప్పు (getty images)

మినప్పప్పు-టమోటా పచ్చడి తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు

  • 2 టేబుల్​స్పూన్లు - ఆయిల్
  • అర కప్పు - మినప్పప్పు
  • 2 టేబుల్​స్పూన్లు - ధనియాలు
  • టీ స్పూన్ - జీలకర్ర
  • ఎండుమిర్చి - 15
  • టమోటాలు - 3
  • కొద్దిగా - చింతపండు
ఎండుమిర్చి
ఎండుమిర్చి (getty images)

పచ్చడి తాలింపు కోసం

  • స్పూన్ - ఆయిల్
  • పావు టీ స్పూన్ -​ ఆవాలు
  • పావు టీ స్పూన్ -​ జీలకర్ర
  • అర టీ స్పూన్ - శనగపప్పు
  • అర టీ స్పూన్ - మినప్పప్పు
  • దంచిన వెల్లుల్లి - 6
  • ఎండుమిర్చి - 2
  • కరివేపాకు - 2
Tomato
Tomato (getty images)

మినప్పప్పు-టమోటా పచ్చడి తయారీ విధానం

  • ముందుగా టమోటాలు వాటర్​తో క్లీన్ చేసి మీడియం సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • ఆపై పాన్​లో 2 టేబుల్​స్పూన్లు ఆయిల్ వేసి వేడి చేయండి. ఆయిల్ వేడయ్యాక ఇందులో అర కప్పు మినప్పప్పు వేసి లో ఫ్లేమ్​లో దోరగా వేయించుకోవాలి. మినప్పప్పు లైట్​గా రంగు మారిన తర్వాత 2 టేబుల్​స్పూన్లు ధనియాలు, టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి వేయించండి.
  • ధనియాలు కాస్త ఫ్రై అయ్యాక ఎండుమిర్చి తుంపలు వేసి ఫ్రై చేయండి. ఎండుమిర్చి దోరగా ఫ్రై అయ్యాక మిక్సీ జార్లోకి తీసుకొని పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
spices
spices (getty images)
  • ఇప్పుడు అదే పాన్​లో కొద్దిగా ఆయిల్ వేసి వేడి చేయండి. ఆపై టమోటా ముక్కలు వేసి కలపండి. అలాగే కొద్దిగా చింతపండు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మిక్స్ చేయండి. కడాయిపై మూతపెట్టి టమోటాలు మెత్తబడే వరకు మగ్గించుకోవాలి.
  • టమోటాలు మగ్గిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి. ఇప్పుడు ముందుగా మిక్సీ గిన్నెలో వేసుకున్న ఎండుమిర్చి మిశ్రమం కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • ఆపై ఇందులో ఉడికించిన టమోటా మిశ్రమం వేయండి. అలాగే కొన్ని నీళ్లు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇలా గ్రైండ్ చేసిన టమోటా-మినప్పప్పు పచ్చడి గిన్నెలోకి తీసుకోండి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ పై తాలింపు కడాయి పెట్టి స్పూన్ ఆయిల్ వేసి వేడి చేయండి. నూనె బాగా వేడయ్యాక పావు టీ స్పూన్ చొప్పున​ ఆవాలు, జీలకర్ర, అర టీ స్పూన్ చొప్పున శనగపప్పు, మినప్పప్పు వేసి వేయించండి.
చింతపండు
చింతపండు (getty images)
  • పప్పులు దోరగా ఫ్రై అయ్యాక దంచిన వెల్లుల్లి, ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు వేసి బాగా కలపండి.
  • ఈ తాలింపుని మినప్పప్పు-టమోటా పచ్చడిలో వేసి మిక్స్ చేయండి. అంతే ఇలా సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన టమోటా-మినప్పప్పు చట్నీ రెడీ!

