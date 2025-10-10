ETV Bharat / offbeat

మృదువైన "మినప వడలు" - నూనె ఎక్కువగా పీల్చకుండా ఇలా ట్రై చేయండి!

మూడు పదార్థాలతో మినప వడలు - చేయడం చాలా ఈజీ!

minapa_vadalu
minapa_vadalu (Getty images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 10, 2025 at 10:14 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

MINAPA VADALU : మార్నింగ్ టిఫిన్, ఈవెనింగ్ వేడిగా తినాలన్నా మినప వడలు ఎంతో బాగుంటాయి. ఈ వడలు తయారు చేయడం పెద్ద కష్టమేమీ కాదు. ఇడ్లీ, దోసె, పూరీ కంటే కూడా చాలా ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు. పైగా మినప పిండి కావడం వల్ల ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిదే. అప్పటికప్పుడు టిఫిన్ కావాలంటే ఇలా మినప వడ ట్రై చేయండి. ఇక్కడ పేర్కొన్న విధంగా చేస్తే హోటల్ స్టైల్​లో వస్తాయి.

బంగాళాదుంపతో టేస్టీ స్నాక్ - "మిర్చీ బజ్జీ"ని కూడా మర్చిపోతారు!

minapa_vadalu
minapa_vadalu (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • మినప్పప్పు - అర కిలో
  • జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి తరుగు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • అల్లం తరుగు - 1 టేబుల్ స్పూన్
minapa_vadalu
minapa_vadalu (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా ఓ గిన్నెలో అర కిలో మినప్పప్పు శుభ్రం చేసుకుని తీసుకోవాలి. నీళ్లు పోసుకుని 2 గంటలపాటు నానబెట్టుకోవాలి. నానబెట్టిన తర్వాత గ్రైండర్​లోకి వేసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. వడ పిండి గ్రైండ్ చేసే సమయంలో నీళ్లు అస్సలు వేయకూడదు. అప్పుడే స్మాత్ గా వస్తాయి. పిండి బాగా కలవడానికి కొద్దిగా నీళ్లు చిలకరిస్తే చాలు. మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకున్న పిండిని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని 1 టీ స్పూన్ జీలకర్ర, 1 టేబుల్ స్పూన్ పచ్చిమిర్చి తరుగు, 1 టేబుల్ స్పూన్ అల్లం తరుగు వేసి బాగా కలుపుకోవాలి.
minapa_vadalu
minapa_vadalu (Getty images)
  • ఈ పిండిలోకి సోడా ఉప్పు, బేకింగ్ సోడా వేసుకోకూడదు. నూనె వేడెక్కిన తర్వాత మాత్రమే వడలు వేసుకోవాలి. నూనె వేడెక్కకుండానే వేస్తే వడ పిండి విరిగిపోయే చాన్స్ ఉంది. మూడు వేళ్లతో పిండి తీసుకుని బొటనే వేలితే గుంత పెట్టుకుని వేసుకోవడమే. వేసిన వెంటనే పైకి తేలుతాయి. సగం కాల్చుకున్న తర్వాత పక్కకు తీసుకుని ఇంకో వాయి వేసుకోవాలి. అవి కూడా సగం కాలిన తర్వాత ముందుగా వేసి పక్కకు తీసుకున్న వడలు కూడా వేసుకోవాలి. ఇపుడు మంట హై ఫ్లేమ్​లో పెట్టుకుని కాల్చుకోవాలి. ఇలా కాల్చడం వల్ల నూనె తక్కువగా పీల్చడమే గాకుండా టైం కూడా కలిసి వస్తుంది.
minapa_vadalu
minapa_vadalu (ETV Bharat)

చట్నీ కోసం :

  • పల్లీలు - అర కప్పు
  • కొత్తిమీర - 1 చిన్న కట్ట
  • వెల్లుల్లి - 3
  • చింతపండు - కొద్దిగా
  • పచ్చిమిర్చి - 4
  • కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
  • ఉప్పు - చిటికెడు
minapa_vadalu
minapa_vadalu (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • చట్నీ కోసం స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని పల్లీలు దోరగా వేయించుకోవాలి. చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకుని కారానికి తగ్గట్లు పచ్చిమిర్చి, ఒక రెమ్మ కరివేపాకు, కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసుకోవాలి.
  • ఒక రెబ్బ చింతపండుతో పాటు చిటికెడు ఉప్పు వేసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత కొద్ది కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని పేస్ట్ చేసుకుని గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • ఈ చట్నీలోకి తాలింపు కోసం అదే కడాయిలో స్పూన్ నూనె వేసి పోపు గింజలు, ఎండు మిర్చి, కరివేపాకు, ఇంగువ వేసుకుని వేడి చేసి కలిపితే సరిపోతుంది.

అట్లతద్ది స్పెషల్ రెసిపీ "గోంగూర పచ్చడి" - చాలా మంది ఇలా తయారు చేసి తింటారు!

చికెన్ కర్రీ ఒక్కసారైనా ఇలా ట్రై చేయండి - చపాతీ, పూరీల్లోకి అద్దిరిపోతుంది!

For All Latest Updates

TAGGED:

MINAPA VADALUVADA RECIPEEASY BREAKFAST RECIPESమినప వడలు ఎలా చేయాలిVADA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ఇప్పుడు తెలుగులోనూ గూగుల్ "AI Mode"- యూజర్లకు ఇక పండగే!

ఒలిపింక్ మెడల్ విన్నర్​పై సస్పెన్షన్ వేటు- ఎందుకంటే?

సిజేరియన్ తర్వాత ఆందోళన అవసరం లేదు! - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరంటున్న నిపుణులు!

నోబెల్ వెనుకున్న చరిత్ర ఏమిటి? ఆల్ఫ్రెడ్ నోబెల్‌కు అంత సంపద ఎక్కడిది? విజేతలను ఎలా ఎంపిక చేస్తారు?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.