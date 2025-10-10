మృదువైన "మినప వడలు" - నూనె ఎక్కువగా పీల్చకుండా ఇలా ట్రై చేయండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 10, 2025 at 10:14 AM IST
MINAPA VADALU : మార్నింగ్ టిఫిన్, ఈవెనింగ్ వేడిగా తినాలన్నా మినప వడలు ఎంతో బాగుంటాయి. ఈ వడలు తయారు చేయడం పెద్ద కష్టమేమీ కాదు. ఇడ్లీ, దోసె, పూరీ కంటే కూడా చాలా ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు. పైగా మినప పిండి కావడం వల్ల ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిదే. అప్పటికప్పుడు టిఫిన్ కావాలంటే ఇలా మినప వడ ట్రై చేయండి. ఇక్కడ పేర్కొన్న విధంగా చేస్తే హోటల్ స్టైల్లో వస్తాయి.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- మినప్పప్పు - అర కిలో
- జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
- పచ్చిమిర్చి తరుగు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- అల్లం తరుగు - 1 టేబుల్ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా ఓ గిన్నెలో అర కిలో మినప్పప్పు శుభ్రం చేసుకుని తీసుకోవాలి. నీళ్లు పోసుకుని 2 గంటలపాటు నానబెట్టుకోవాలి. నానబెట్టిన తర్వాత గ్రైండర్లోకి వేసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. వడ పిండి గ్రైండ్ చేసే సమయంలో నీళ్లు అస్సలు వేయకూడదు. అప్పుడే స్మాత్ గా వస్తాయి. పిండి బాగా కలవడానికి కొద్దిగా నీళ్లు చిలకరిస్తే చాలు. మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకున్న పిండిని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని 1 టీ స్పూన్ జీలకర్ర, 1 టేబుల్ స్పూన్ పచ్చిమిర్చి తరుగు, 1 టేబుల్ స్పూన్ అల్లం తరుగు వేసి బాగా కలుపుకోవాలి.
- ఈ పిండిలోకి సోడా ఉప్పు, బేకింగ్ సోడా వేసుకోకూడదు. నూనె వేడెక్కిన తర్వాత మాత్రమే వడలు వేసుకోవాలి. నూనె వేడెక్కకుండానే వేస్తే వడ పిండి విరిగిపోయే చాన్స్ ఉంది. మూడు వేళ్లతో పిండి తీసుకుని బొటనే వేలితే గుంత పెట్టుకుని వేసుకోవడమే. వేసిన వెంటనే పైకి తేలుతాయి. సగం కాల్చుకున్న తర్వాత పక్కకు తీసుకుని ఇంకో వాయి వేసుకోవాలి. అవి కూడా సగం కాలిన తర్వాత ముందుగా వేసి పక్కకు తీసుకున్న వడలు కూడా వేసుకోవాలి. ఇపుడు మంట హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని కాల్చుకోవాలి. ఇలా కాల్చడం వల్ల నూనె తక్కువగా పీల్చడమే గాకుండా టైం కూడా కలిసి వస్తుంది.
చట్నీ కోసం :
- పల్లీలు - అర కప్పు
- కొత్తిమీర - 1 చిన్న కట్ట
- వెల్లుల్లి - 3
- చింతపండు - కొద్దిగా
- పచ్చిమిర్చి - 4
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
- ఉప్పు - చిటికెడు
తయారీ విధానం :
- చట్నీ కోసం స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని పల్లీలు దోరగా వేయించుకోవాలి. చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ జార్లోకి తీసుకుని కారానికి తగ్గట్లు పచ్చిమిర్చి, ఒక రెమ్మ కరివేపాకు, కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసుకోవాలి.
- ఒక రెబ్బ చింతపండుతో పాటు చిటికెడు ఉప్పు వేసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత కొద్ది కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని పేస్ట్ చేసుకుని గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- ఈ చట్నీలోకి తాలింపు కోసం అదే కడాయిలో స్పూన్ నూనె వేసి పోపు గింజలు, ఎండు మిర్చి, కరివేపాకు, ఇంగువ వేసుకుని వేడి చేసి కలిపితే సరిపోతుంది.
