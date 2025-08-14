ETV Bharat / offbeat

కరకరలాడే "మినప జంతికలు" - శనగపిండి లేకుండా ఇలా చేయండి ఎంతో టేస్టీగా ఉంటాయి! - SIMPLE MINAPA JANTIKALU

క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ మినప జంతికలు - ఈవెనింగ్​ టీ టైమ్​ స్నాక్స్​గా ఎంతో బాగుంటాయి!

Minapa Jantikalu Recipe in Telugu
Minapa Jantikalu Recipe in Telugu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 14, 2025 at 8:42 AM IST

2 Min Read

Minapa Jantikalu Recipe in Telugu : ఇంట్లో టీ టైమ్​లోకి స్నాక్స్​గా క్రిస్పీ మురుకులు చేస్తుంటారు. సాధారణంగా మహిళలు శనగపిండి, కొద్దిగా బియ్యం పిండి ఉపయోగించి కరకరలాడేలా మురుకులు చేస్తారు. అయితే, మనం రెగ్యూలర్​గా చేసే మురుకులు అందరికీ ఎంతో ఇష్టం. శనగపిండి లేకుండా ఎప్పుడైనా మినప్పప్పుతో మురుకులు ట్రై చేశారా? ఈ పద్ధతిలో మినప్పప్పు కుక్కర్లో ఉడికించి బియ్యం పిండిలో కలుపుతారు. జంతికల తయారీలో మినప్పిండి వేయడం వల్ల ఎక్స్​ట్రా క్రిస్పీగా ఉంటాయి.

కారం
కారం (getty images)

మినప జంతికలు తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు

  • బియ్యప్పిండి - 1 కేజీ
  • మినప్పప్పు - ఒక కప్పు ( సుమారు 350 గ్రాములు)
  • ఉప్పు, కారం - రుచికి సరిపడా
  • వాము - మూడు టీ స్పూన్లు
  • తెల్ల నువ్వులు - నాలుగు టేబుల్ స్పూన్లు
  • నెయ్యి - రెండు టేబుల్ స్పూన్లు
  • నూనె - వేయించడానికి తగినంత
నెయ్యి
నెయ్యి (getty images)

మినప జంతికలుతయారీ విధానం :

  • ముందుగా ఒక కుక్కర్లోకి కప్పు మినప్పప్పును తీసుకొని రెండుమూడు సార్లు శుభ్రంగా కడగండి. ఆపై ఒక కప్పు మినప్పప్పుకి మూడు కప్పుల చొప్పున వాటర్ వేయండి. ఇప్పుడు కుక్కర్​పై మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో 4 విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేయండి.
  • ఈలోపు ఒక వెడల్పాటి బేసన్​లో కేజీ బియ్యప్పిండిని తీసుకోవాలి.
  • ఇందులో రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కారం, మూడు టీ స్పూన్లు వాము, నాలుగు టేబుల్ స్పూన్లు తెల్ల నువ్వులు వేసి బాగా కలపాలి. తర్వాత వేడివేడి నెయ్యిని పిండిలో వేసి స్పూన్​తో బాగా కలపాలి.
మినప్పప్పు
మినప్పప్పు (getty images)
  • అనంతరం ముందుగా ఉడికించిన మినప్పప్పును మిక్సీ గిన్నెలోకి తీసుకోండి. ఇందులో కొన్ని నీళ్లు పోసి మెత్తని పేస్ట్‌లా రుబ్బుకోవాలి. గ్రైండ్ చేసిన ఈ మినప పిండిని బియ్యప్పిండిలో వేసి బాగా కలపాలి. ఆపై నీళ్లు చిలకరించుకుంటూ మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం జంతికల గొట్టం లోపల కొద్దిగా నూనె రాయాలి. ఆపై సన్నగా ఉండే అచ్చుని అమర్చుకోవాలి. ఇప్పుడు నూనె రాసిన ప్లేట్ పై జంతికలను గుండ్రంగా రెడీ కోవాలి.
rice flour
rice flour (getty images)
  • అనంతరం స్టవ్ మీద లోతుగా ఉండే కడాయి పెట్టి వేయించడానికి సరిపడా నూనె వేయాలి. ఆయిల్ బాగా వేడయ్యాక జంతికలను ఒక్కొక్కటిగా వేయాలి.
  • స్టవ్ మీడియం ఫ్లేమ్‌లో అడ్జస్ట్ చేసి జంతికలు రెండు వైపులా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేయండి.
  • జంతికలు క్రిస్పీగా ఫ్రై అయ్యాక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన పిండితో ఇలా సింపుల్​గా జంతికలు చేసుకుంటే సరి!

టిప్స్

  • ఇక్కడ మీరు పిండి కలపడం కోసం వేడివేడి నెయ్యికి బదులుగా ఆయిల్ కూడా ఉపయోగించవచ్చు. ఇలా పిండి కలిపేటప్పుడు కొద్దిగా ఆయిల్, నెయ్యి యూజ్ చేయడం వల్ల జంతికలు క్రిస్పీగా టేస్టీగా వస్తాయి.
  • మినప జంతికలు కరకరలాడాలంటే పిండి చపాతీ పిండిలా మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త గట్టిగా నే ఉండాలి.
  • అలాగే, ఆయిల్లో జంతికలు వేయించుకునేటప్పుడు రెండు వైపులా చక్కగా కాల్చుకున్న తర్వాతనే బయటకు తీయాలి.

