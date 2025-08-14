Minapa Jantikalu Recipe in Telugu : ఇంట్లో టీ టైమ్లోకి స్నాక్స్గా క్రిస్పీ మురుకులు చేస్తుంటారు. సాధారణంగా మహిళలు శనగపిండి, కొద్దిగా బియ్యం పిండి ఉపయోగించి కరకరలాడేలా మురుకులు చేస్తారు. అయితే, మనం రెగ్యూలర్గా చేసే మురుకులు అందరికీ ఎంతో ఇష్టం. శనగపిండి లేకుండా ఎప్పుడైనా మినప్పప్పుతో మురుకులు ట్రై చేశారా? ఈ పద్ధతిలో మినప్పప్పు కుక్కర్లో ఉడికించి బియ్యం పిండిలో కలుపుతారు. జంతికల తయారీలో మినప్పిండి వేయడం వల్ల ఎక్స్ట్రా క్రిస్పీగా ఉంటాయి.
మినప జంతికలు తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు
- బియ్యప్పిండి - 1 కేజీ
- మినప్పప్పు - ఒక కప్పు ( సుమారు 350 గ్రాములు)
- ఉప్పు, కారం - రుచికి సరిపడా
- వాము - మూడు టీ స్పూన్లు
- తెల్ల నువ్వులు - నాలుగు టేబుల్ స్పూన్లు
- నెయ్యి - రెండు టేబుల్ స్పూన్లు
- నూనె - వేయించడానికి తగినంత
మినప జంతికలుతయారీ విధానం :
- ముందుగా ఒక కుక్కర్లోకి కప్పు మినప్పప్పును తీసుకొని రెండుమూడు సార్లు శుభ్రంగా కడగండి. ఆపై ఒక కప్పు మినప్పప్పుకి మూడు కప్పుల చొప్పున వాటర్ వేయండి. ఇప్పుడు కుక్కర్పై మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో 4 విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేయండి.
- ఈలోపు ఒక వెడల్పాటి బేసన్లో కేజీ బియ్యప్పిండిని తీసుకోవాలి.
- ఇందులో రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కారం, మూడు టీ స్పూన్లు వాము, నాలుగు టేబుల్ స్పూన్లు తెల్ల నువ్వులు వేసి బాగా కలపాలి. తర్వాత వేడివేడి నెయ్యిని పిండిలో వేసి స్పూన్తో బాగా కలపాలి.
- అనంతరం ముందుగా ఉడికించిన మినప్పప్పును మిక్సీ గిన్నెలోకి తీసుకోండి. ఇందులో కొన్ని నీళ్లు పోసి మెత్తని పేస్ట్లా రుబ్బుకోవాలి. గ్రైండ్ చేసిన ఈ మినప పిండిని బియ్యప్పిండిలో వేసి బాగా కలపాలి. ఆపై నీళ్లు చిలకరించుకుంటూ మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం జంతికల గొట్టం లోపల కొద్దిగా నూనె రాయాలి. ఆపై సన్నగా ఉండే అచ్చుని అమర్చుకోవాలి. ఇప్పుడు నూనె రాసిన ప్లేట్ పై జంతికలను గుండ్రంగా రెడీ కోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద లోతుగా ఉండే కడాయి పెట్టి వేయించడానికి సరిపడా నూనె వేయాలి. ఆయిల్ బాగా వేడయ్యాక జంతికలను ఒక్కొక్కటిగా వేయాలి.
- స్టవ్ మీడియం ఫ్లేమ్లో అడ్జస్ట్ చేసి జంతికలు రెండు వైపులా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేయండి.
- జంతికలు క్రిస్పీగా ఫ్రై అయ్యాక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన పిండితో ఇలా సింపుల్గా జంతికలు చేసుకుంటే సరి!
టిప్స్
- ఇక్కడ మీరు పిండి కలపడం కోసం వేడివేడి నెయ్యికి బదులుగా ఆయిల్ కూడా ఉపయోగించవచ్చు. ఇలా పిండి కలిపేటప్పుడు కొద్దిగా ఆయిల్, నెయ్యి యూజ్ చేయడం వల్ల జంతికలు క్రిస్పీగా టేస్టీగా వస్తాయి.
- మినప జంతికలు కరకరలాడాలంటే పిండి చపాతీ పిండిలా మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త గట్టిగా నే ఉండాలి.
- అలాగే, ఆయిల్లో జంతికలు వేయించుకునేటప్పుడు రెండు వైపులా చక్కగా కాల్చుకున్న తర్వాతనే బయటకు తీయాలి.
