ETV Bharat / offbeat

"హోటల్ స్టైల్ మినప దోసె" - టేస్ట్ వెనుక సీక్రెట్ ఇదే! - ఇంట్లో ఇలా ట్రై చేయండి

పక్కా కొలతల్లో ఇలా ట్రై చేయండి - బయట తిన్నట్లే ఉంటుంది!

hotel_style_dosa_recipe
hotel_style_dosa_recipe (Getty images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 17, 2025 at 10:08 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Hotel Style Dosa Recipe : హోటళ్లు, రోడ్డు వెంట బండ్లపై వేసే మినపదోసెలు ఎంతో టేస్టీగా ఉంటాయి. సరిగ్గా అలాంటి టేస్ట్ కోసం మీరు చూస్తున్నట్లయితే పక్కా కొలతల్లో ఇలా ట్రై చేయండి. ఎంతో రుచిగా వస్తాయి. రుచి కోసం ఇక్కడ ఇచ్చిన పదార్థాలు ఏవీ మిస్ కాకుండా వేస్తే చాలు! దోసె కోసం బియ్యంతో పాటు 1 టేబుల్ స్పూన్ పచ్చి శనగపప్పు కూడా నానబెట్టి గ్రైండ్ చేసి తీసుకుంటే టేస్ట్ పెరుగుతుంది.

కమ్మగా, కారంగా "నల్ల కారం పొడి" - ఇడ్లీ, దోసెల్లోకి ఎంతో బాగుంటుంది!

hotel_style_dosa_recipe
hotel_style_dosa_recipe (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • మినపగుండ్లు - 1 కప్పు
  • బియ్యం - 3 కప్పులు
  • మెంతులు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • శనగపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్ పచ్చి
  • అటుకులు - పావు కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
hotel_style_dosa_recipe
hotel_style_dosa_recipe (Getty images)

చట్నీ కోసం :

  • పల్లీలు - 150 గ్రాములు
  • ఎండు మిర్చి - 8
  • వెల్లుల్లి - 6
  • చింతపండు - కొద్దిగా
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పోపు దినుసులు - 1 టేబుల్ స్పూన్
hotel_style_dosa_recipe
hotel_style_dosa_recipe (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా పెద్ద గిన్నెలోకి 1 కప్పు మినపగుండ్లు, 3 కప్పుల బియ్యం, 1 టేబుల్ స్పూన్ మెంతులు, 1 టేబుల్ స్పూన్ పచ్చి శనగపప్పు వేసుకుని శుభ్రంగా రెండు మూడు సార్లు కడిగి నీళ్లు పోసి 2 గంటలు నానబెట్టుకోవాలి.
  • టైం అయిపోయిన తర్వాత నానబెట్టిన పప్పులు, బియ్యం కొద్ది కొద్దిగా గ్రైండర్ లో వేసుకుని మెత్తగా రుబ్బుకోవాలి. ఇందులోకి 1 కప్పు నీళ్లు పోసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇంకా పప్పు గట్టిగా అనిపిస్తే అదనంగా మరికొన్ని నీళ్లు పోసుకుని గ్రైండ్ చేస్తూ పావు కప్పు అటుకులు శుభ్రం చేసుకుని వేసుకోవాలి.
  • దోసె పిండి సగం గ్రైండ్ చేసుకున్న తర్వాత మాత్రమే అటుకులు వేసుకోవాలి.
hotel_style_dosa_recipe
hotel_style_dosa_recipe (Getty images)
  • ఈ అటుకులు బియ్యంతో పాటు నానబెట్టకుండా అప్పటికప్పుడు కడిగి వేసుకుంటే సరిపోతుంది.
  • పిండి బాగా గ్రైండ్ అయిన తర్వాత ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • గిన్నె నిండుగా కాకుండా పిండి సగానికి ఉండేలా చూసుకుని మూత పెట్టి రాత్రంతా పులియబెట్టుకుంటే చాలు.
  • ఇక్కడ ఇచ్చిన విధంగా పప్పులు నానబెట్టుకుని, సమయానికి గ్రైండ్ చేసుకుని రాత్రంతా నానబెట్టుకుంటే పిండి తప్పకుండా పొంగుతుంది.
  • దోసె వేయడానికి ముందు కొద్దిగా నీళ్లలో రుచికి సరిపడా ఉప్పు కలుపుకుని దోసె బ్యాటర్ రెడీ చేసుకోవాలి. అంతే! దోసె ఓ వైపు కాల్చుకుని తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
hotel_style_dosa_recipe
hotel_style_dosa_recipe (Getty images)

చట్నీ కోసం :

  • స్టవ్​పై కడాయి పెట్టుకుని పల్లీలు సన్నటి మంటపై దోరగా వేయించి పొట్టు తీసేయాలి. ఆ తర్వాత అదే కడాయిలో కారానికి తగ్గట్లుగా ఎండు మిర్చి వేయించాలి. ఇపుడు మిక్సీ జార్​లోకి పల్లీలు, ఎండు మిర్చి, వెల్లుల్లి, చింతపండు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇందులోకి పోపు వేసుకోవడానికి 1 స్పూన్ నూనెలో ఆవాలు, జీలకర్ర, 2 ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు వేసి వేయించి చట్నీలో కలుపుకుంటే సరిపోతుంది.

కుక్కర్​లో సింపుల్​గా చేసుకునే "సాంబార్ రైస్" - రెస్టారెంట్ స్టైల్​లో టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!

"గోంగూర ఎగ్ కర్రీ" ఇలా చేయండి - రుచికి ఎవరైనా ఫిదా అవ్వాల్సిందే!

For All Latest Updates

TAGGED:

MINAPA DOSA IN TELUGUINSTANT BREAKFASTHOTEL STYLE DOSAమినప దోసె రెసిపీMINAPA DOSA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

పరస్పర విశ్వాసం పెంచుకోవడంపై భారత్-చైనా ఫోకస్- LAC వెంబడి సంయుక్తంగా సైనిక పెట్రోలింగ్!

షుగర్​ లెవల్స్​ కంట్రోల్లో ఉండాలా? - ఆహారంలో వీటిని చేర్చుకుంటే మంచిదంటున్న నిపుణులు!

వ్యవసాయంలో రిటైర్ ఉద్యోగి లాభాల బాట- మోడ్రన్ ఫార్మింగ్​లో వరి సాగు

ఎండిన పూలను పడేస్తున్నారా? - ఇలా వాడితే ఎన్నో ప్రయోజనాలు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.