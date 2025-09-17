"హోటల్ స్టైల్ మినప దోసె" - టేస్ట్ వెనుక సీక్రెట్ ఇదే! - ఇంట్లో ఇలా ట్రై చేయండి
పక్కా కొలతల్లో ఇలా ట్రై చేయండి - బయట తిన్నట్లే ఉంటుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 17, 2025 at 10:08 AM IST
Hotel Style Dosa Recipe : హోటళ్లు, రోడ్డు వెంట బండ్లపై వేసే మినపదోసెలు ఎంతో టేస్టీగా ఉంటాయి. సరిగ్గా అలాంటి టేస్ట్ కోసం మీరు చూస్తున్నట్లయితే పక్కా కొలతల్లో ఇలా ట్రై చేయండి. ఎంతో రుచిగా వస్తాయి. రుచి కోసం ఇక్కడ ఇచ్చిన పదార్థాలు ఏవీ మిస్ కాకుండా వేస్తే చాలు! దోసె కోసం బియ్యంతో పాటు 1 టేబుల్ స్పూన్ పచ్చి శనగపప్పు కూడా నానబెట్టి గ్రైండ్ చేసి తీసుకుంటే టేస్ట్ పెరుగుతుంది.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- మినపగుండ్లు - 1 కప్పు
- బియ్యం - 3 కప్పులు
- మెంతులు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- శనగపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్ పచ్చి
- అటుకులు - పావు కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
చట్నీ కోసం :
- పల్లీలు - 150 గ్రాములు
- ఎండు మిర్చి - 8
- వెల్లుల్లి - 6
- చింతపండు - కొద్దిగా
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పోపు దినుసులు - 1 టేబుల్ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా పెద్ద గిన్నెలోకి 1 కప్పు మినపగుండ్లు, 3 కప్పుల బియ్యం, 1 టేబుల్ స్పూన్ మెంతులు, 1 టేబుల్ స్పూన్ పచ్చి శనగపప్పు వేసుకుని శుభ్రంగా రెండు మూడు సార్లు కడిగి నీళ్లు పోసి 2 గంటలు నానబెట్టుకోవాలి.
- టైం అయిపోయిన తర్వాత నానబెట్టిన పప్పులు, బియ్యం కొద్ది కొద్దిగా గ్రైండర్ లో వేసుకుని మెత్తగా రుబ్బుకోవాలి. ఇందులోకి 1 కప్పు నీళ్లు పోసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇంకా పప్పు గట్టిగా అనిపిస్తే అదనంగా మరికొన్ని నీళ్లు పోసుకుని గ్రైండ్ చేస్తూ పావు కప్పు అటుకులు శుభ్రం చేసుకుని వేసుకోవాలి.
- దోసె పిండి సగం గ్రైండ్ చేసుకున్న తర్వాత మాత్రమే అటుకులు వేసుకోవాలి.
- ఈ అటుకులు బియ్యంతో పాటు నానబెట్టకుండా అప్పటికప్పుడు కడిగి వేసుకుంటే సరిపోతుంది.
- పిండి బాగా గ్రైండ్ అయిన తర్వాత ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- గిన్నె నిండుగా కాకుండా పిండి సగానికి ఉండేలా చూసుకుని మూత పెట్టి రాత్రంతా పులియబెట్టుకుంటే చాలు.
- ఇక్కడ ఇచ్చిన విధంగా పప్పులు నానబెట్టుకుని, సమయానికి గ్రైండ్ చేసుకుని రాత్రంతా నానబెట్టుకుంటే పిండి తప్పకుండా పొంగుతుంది.
- దోసె వేయడానికి ముందు కొద్దిగా నీళ్లలో రుచికి సరిపడా ఉప్పు కలుపుకుని దోసె బ్యాటర్ రెడీ చేసుకోవాలి. అంతే! దోసె ఓ వైపు కాల్చుకుని తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
చట్నీ కోసం :
- స్టవ్పై కడాయి పెట్టుకుని పల్లీలు సన్నటి మంటపై దోరగా వేయించి పొట్టు తీసేయాలి. ఆ తర్వాత అదే కడాయిలో కారానికి తగ్గట్లుగా ఎండు మిర్చి వేయించాలి. ఇపుడు మిక్సీ జార్లోకి పల్లీలు, ఎండు మిర్చి, వెల్లుల్లి, చింతపండు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇందులోకి పోపు వేసుకోవడానికి 1 స్పూన్ నూనెలో ఆవాలు, జీలకర్ర, 2 ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు వేసి వేయించి చట్నీలో కలుపుకుంటే సరిపోతుంది.
