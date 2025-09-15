"ఉప్పుడు పాల అన్నం" - చుక్క నూనె లేని ఓల్డ్ రెసిపీ!
అమ్మమ్మల కాలం నాటి రెసిపీ ఇది! - తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది!
Published : September 15, 2025 at 12:45 PM IST
Milk rice with coconut : పాతకాలం నాటి రుచులు ఎన్నో కనుమరుగైనా ఇప్పటికీ కొన్ని ప్రాంతాల్లో వాటి ఆనవాలు మిగిలే ఉన్నాయి. అలాంటి వాటిల్లో "ఉప్పుడు పాల అన్నం" ఒకటి. అమ్మమ్మల కాలం నాటి ఈ రెసిపీ రుచి ఎంతో అద్భుతంగా, తిన్నా కొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. కొత్త బియ్యం, కొబ్బరి పాయసం లాగా పప్పు వేసుకుని నెయ్యి వేసుకుని తింటుంటే అద్భుతంగా ఉంటుంది. బేకరీల్లో పాస్తా, పిజ్జాలు అలవాటైన వాళ్ల ఓ సారి ఇలాంటి రెసిపీ తింటే చాలు! అమృతం అనిపిస్తుంది.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- బియ్యం - 2 గ్లాసులు
- పాలు - 2 గ్లాసులు
- కందిపప్పు - 1 గ్లాసు
- కొబ్బరి కాయ - 1
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- నెయ్యి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- పసుపు - చిటికెడు
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
ఇలా ట్రై చేయండి :
- అన్నంలోకి కొత్తబియ్యం రుచి చాలా బాగుంటుంది.
- పాలు చిక్కటివి తీసుకోవాలి. మరిగించుకుని మీగడతో పాటు కలుపుకోవాలి.
- కొబ్బరి మిక్సీలో కాకుండా గ్రేటర్తో తురుముకుంటే బాగుంటుంది.
- బియ్యం, పప్పు దాదాపు 30 నిమిషాలు నానబెట్టి తీసుకోవాలి.
తయారీ విధానం :
- ముందుగా పొయ్యి మీద గిన్నెలో ఎసరు పెట్టుకుని మరిగేలోగా బియ్యం నానబెట్టుకుని రెడీగా ఉండాలి.
- ఉప్పుడు పాల అన్నంలోకి రేషన్ బియ్యం లేదా కొత్త బియ్యం రుచి బాగుంటుంది. ఇవి గంజి ఎక్కువగా ఉంటాయి. పాత బియ్యం పలుకు ఉంటుంది. మీ దగ్గర కొత్త బియ్యం లేకపోతే రేషన్ బియ్యం వాడుకోవచ్చు.
- 2 గ్లాసుల బియ్యం రెండు, మూడు సార్లు శుభ్రం చేసుకుని నీళ్లు పోసుకుని నానబెట్టుకోవాలి.
- గ్లాసు కందిపప్పు కూడా శుభ్రం చేసుకుని అర గంట సేపు నానబెట్టుకోవాలి.
- 5 నిమిషాల్లో ఎసరు మరుగుతుంది. ఈ సమయంలో బియ్యంలో నీళ్లు వడబోసి వేసుకుని కలిపి మూతపెట్టాలి. అన్నం ఉడికేలోగా కొబ్బరికాయ తురుముకోవాలి.
- ఇపుడు ఒక కొబ్బరి కాయ తురుముకుని పెట్టుకోవాలి. అన్నం 90శాతం ఉడకగానే రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని కలపాలి.
- ఇపుడు పప్పు మునిగిపోయేలా పైన ఇంచు మందం నీళ్లు పోసుకుని ఉడికించుకోవాలి.
- అన్నంలోకి సన్నగా తురిమి పెట్టుకున్న కొబ్బరి వేసుకోవాలి. మీకు నచ్చినంత కొబ్బరి వేసుకోవచ్చు. అన్నం దగ్గరపడగానే వేడి చేసి చల్లార్చిన చిక్కటి మీగడ పాలు పోసుకుని ఉడికించుకుని దించుకోవాలి.
- ఇపుడు పప్పులోకి పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కరివేపాకు వేసుకుని ఉడికించుకోవాలి.
- పప్పు బాగా దగ్గరపడిన తర్వాత దించుకుని మ్యాష్ చేసుకోవాలి.
- ఇపుడు అన్నం ఒక ప్లేట్లో పెట్టుకుని పైన ముద్దపప్పు వేసుకుని కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకుని తింటే అద్భుతంగా ఉంటుంది.
