"ఉప్పుడు పాల అన్నం" - చుక్క నూనె లేని ఓల్డ్ రెసిపీ!

అమ్మమ్మల కాలం నాటి రెసిపీ ఇది! - తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది!

milk_rice_with_coconut
milk_rice_with_coconut
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 15, 2025 at 12:45 PM IST

2 Min Read
Milk rice with coconut : పాతకాలం నాటి రుచులు ఎన్నో కనుమరుగైనా ఇప్పటికీ కొన్ని ప్రాంతాల్లో వాటి ఆనవాలు మిగిలే ఉన్నాయి. అలాంటి వాటిల్లో "ఉప్పుడు పాల అన్నం" ఒకటి. అమ్మమ్మల కాలం నాటి ఈ రెసిపీ రుచి ఎంతో అద్భుతంగా, తిన్నా కొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. కొత్త బియ్యం, కొబ్బరి పాయసం లాగా పప్పు వేసుకుని నెయ్యి వేసుకుని తింటుంటే అద్భుతంగా ఉంటుంది. బేకరీల్లో పాస్తా, పిజ్జాలు అలవాటైన వాళ్ల ఓ సారి ఇలాంటి రెసిపీ తింటే చాలు! అమృతం అనిపిస్తుంది.

milk_rice_with_coconut
milk_rice_with_coconut

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • బియ్యం - 2 గ్లాసులు
  • పాలు - 2 గ్లాసులు
  • కందిపప్పు - 1 గ్లాసు
  • కొబ్బరి కాయ - 1
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • నెయ్యి - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • పసుపు - చిటికెడు
  • కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
milk_rice_with_coconut
milk_rice_with_coconut

ఇలా ట్రై చేయండి :

  • అన్నంలోకి కొత్తబియ్యం రుచి చాలా బాగుంటుంది.
  • పాలు చిక్కటివి తీసుకోవాలి. మరిగించుకుని మీగడతో పాటు కలుపుకోవాలి.
  • కొబ్బరి మిక్సీలో కాకుండా గ్రేటర్​తో తురుముకుంటే బాగుంటుంది.
  • బియ్యం, పప్పు దాదాపు 30 నిమిషాలు నానబెట్టి తీసుకోవాలి.
milk_rice_with_coconut
milk_rice_with_coconut

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా పొయ్యి మీద గిన్నెలో ఎసరు పెట్టుకుని మరిగేలోగా బియ్యం నానబెట్టుకుని రెడీగా ఉండాలి.
  • ఉప్పుడు పాల అన్నంలోకి రేషన్ బియ్యం లేదా కొత్త బియ్యం రుచి బాగుంటుంది. ఇవి గంజి ఎక్కువగా ఉంటాయి. పాత బియ్యం పలుకు ఉంటుంది. మీ దగ్గర కొత్త బియ్యం లేకపోతే రేషన్ బియ్యం వాడుకోవచ్చు.
  • 2 గ్లాసుల బియ్యం రెండు, మూడు సార్లు శుభ్రం చేసుకుని నీళ్లు పోసుకుని నానబెట్టుకోవాలి.
  • గ్లాసు కందిపప్పు కూడా శుభ్రం చేసుకుని అర గంట సేపు నానబెట్టుకోవాలి.
milk_rice_with_coconut
milk_rice_with_coconut
  • 5 నిమిషాల్లో ఎసరు మరుగుతుంది. ఈ సమయంలో బియ్యంలో నీళ్లు వడబోసి వేసుకుని కలిపి మూతపెట్టాలి. అన్నం ఉడికేలోగా కొబ్బరికాయ తురుముకోవాలి.
  • ఇపుడు ఒక కొబ్బరి కాయ తురుముకుని పెట్టుకోవాలి. అన్నం 90శాతం ఉడకగానే రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని కలపాలి.
  • ఇపుడు పప్పు మునిగిపోయేలా పైన ఇంచు మందం నీళ్లు పోసుకుని ఉడికించుకోవాలి.
milk_rice_with_coconut
milk_rice_with_coconut
  • అన్నంలోకి సన్నగా తురిమి పెట్టుకున్న కొబ్బరి వేసుకోవాలి. మీకు నచ్చినంత కొబ్బరి వేసుకోవచ్చు. అన్నం దగ్గరపడగానే వేడి చేసి చల్లార్చిన చిక్కటి మీగడ పాలు పోసుకుని ఉడికించుకుని దించుకోవాలి.
  • ఇపుడు పప్పులోకి పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కరివేపాకు వేసుకుని ఉడికించుకోవాలి.
  • పప్పు బాగా దగ్గరపడిన తర్వాత దించుకుని మ్యాష్ చేసుకోవాలి.
  • ఇపుడు అన్నం ఒక ప్లేట్​లో పెట్టుకుని పైన ముద్దపప్పు వేసుకుని కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకుని తింటే అద్భుతంగా ఉంటుంది.

