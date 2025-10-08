ETV Bharat / offbeat

ఎముకల్లోకి చేరిన "మైక్రో ప్లాస్టిక్‌" - పెరుగుతున్న "బోలు ఎముక" కేసులు!

మానవ దేహంలోకి విస్తరిస్తున్న ప్లాస్టిక్ - గతంలో రక్తం, మెదడులోకి సైతం!

microplastics_in_human_body
microplastics_in_human_body (eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 8, 2025 at 1:22 PM IST

3 Min Read
Microplastics in Human Body : రోజువారి దినచర్య, అవసరాల దృష్ట్యా మనం విచ్చలవిడిగా వాడేస్తున్న ప్లాస్టిక్‌ వల్ల అనర్థాలు నానాటికీ పెరుగుతున్నాయి. ప్లాస్టిక్ వస్తువుల నుంచి వెలువడే సూక్ష్మ రేణువులు ఇప్పటికే రక్తం, మెదడు కణజాలంలోకి చొరబడుతున్నట్లు తేలింది. కాగా, తాజాగా ఎముకల లోతుల్లోకీ ప్లాస్టిక్ చొచ్చుకెళుతున్నట్లు తాజాగా శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు. దీనివల్ల ఎముకల వ్యవస్థ బలహీనమై, కణ వార్ధక్య ప్రక్రియ వేగవంతం కావొచ్చని పేర్కొంటున్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎముకలు బోలుగా మారడం (ఆస్టియోపొరోసిస్‌) కేసులు ఎక్కువగా నమోదు కావడం వెనుక ప్లాస్టిక్ కూడా ఒక కారణమై ఉండొచ్చని వివరించారు.

ఏమిటీ రేణువులు?

ప్రతి సంవత్సరం దాదాపు 400 మిలియన్‌ టన్నుల ప్లాస్టిక్‌ పదార్థాలు తీరప్రాంతాలు, నదులు, సముద్రంలో చేరి జలాలను కలుషితం చేస్తున్నాయి. సముద్రాల్లో ఏకంగా 11వేల మీటర్ల లోతులోకి కూడా ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు చేరుకోవడం గమనార్హం. ప్లాస్టిక్‌ వల్ల వాతావరణ మార్పులు చోటుచేసుకోవడంతోపాటు ఉత్పత్తి వల్ల ఏటా 1.8 బిలియన్‌ టన్నుల గ్రీన్‌హౌస్‌ వాయువులు వాతావరణంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాయి. ప్లాస్టిక్‌ వస్తువుల వినియోగం వల్ల మానవ ఆరోగ్యంపై పెను ప్రభావం పడుతున్నట్లు ఇప్పటికే శాస్త్రీయ ఆధారాలు ఉన్నాయి.

ఫర్నిచర్, వస్త్రాలు, ఇతర ప్లాస్టిక్‌ పదార్థాల నుంచి మైక్రో కణాలు విడిపోయి భారీగా పరిసరాల్లోకి చేరుతున్నాయి. ఇలాంటి మైక్రో ప్లాస్టిక్ గాలి వాతావరణంలోనూ సుదీర్ఘకాలం ఉంటాయి. తాగు నీరు, ఆహారంలోనూ చేరి రక్తం, మెదడు, మాయ, తల్లి పాలలోకీ చేరుకున్నాయి. ఇక శరీరాన్ని బలంగా ఉంచి, ఒక ఆకృతిని ఇచ్చే పటిష్ఠమైన ఎముకల అంతర్భాగాల్లోకీ మైక్రో ప్లాస్టిక్ వ్యాపించినట్లు తాజాగా వెల్లడైంది. దీన్ని బట్టి పర్యావరణం, మన శరీరంలోకి మైక్రో ప్లాస్టిక్ ఎంతలా చొచ్చుకెళ్లిందో తెలుస్తోంది.

పెను ప్రభావం

మైక్రో ప్లాస్టిక్‌ ప్రభావం ఎముకలపై ఎలా ఉందో తెలుసుకోవడానికి శాస్త్రవేత్తలు 62 శాస్త్రీయ పరిశోధన పత్రాలను విశ్లేషించారు. ఆ రేణువులు ఎముక ఆరోగ్యాన్ని అనేక రకాలుగా దెబ్బతీస్తున్నట్లు గమనించి పలు అంశాలను వెల్లడించారు. ఎముక మజ్జలోని మూలకణాల్లోకి సూక్ష్మప్లాస్టిక్‌ ప్రవేశించగలదని వెల్లడించింది. దీంతో ఆ కణజాల జీవక్రియల్లో అవరోధాలు తలెత్తవచ్చని, కణ రూపురేఖలను మార్చవచ్చని తెలుస్తోంది.

మైక్రో ప్లాస్టిక్ కారణంగా ఆస్టియోక్లాస్ట్‌లు ఎక్కువగా ఏర్పడతాయని, ఎముక సూక్ష్మ నిర్మాణంపై వాటి ప్రభావం పడి డిస్ప్లాసియాకు దారితీయవచ్చని జంతువులపై జరిగిన ప్రయోగాల్లో తేలింది. దీనివల్ల ఎముక బలహీనపడటం, లోపాలు తలెత్తడం, చివరకు అవి విరిగిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది.

మైక్రోప్లాస్టిక్స్ ఆహారంలోకి ఎలా చేరుతున్నాయంటే!

సముద్ర ఆహార వినియోగం ఎక్కువగా ఉన్న దేశాల్లో మైక్రో ప్లాస్టిక్ సమస్య ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది. సముద్ర జంతువులు మైక్రోప్లాస్టిక్‌ తీసుకోవడం, మనుషులు వాటిని ఆహారంగా తీసుకోవడం, ఇక సముద్ర ఉప్పు మూలాల్లోనూ మైక్రోప్లాస్టిక్ కంటెంట్ గణనీయంగా ఉన్నట్టు పరిశోధనలు తేల్చాయి. ప్లాస్టిక్ ప్యాకేజింగ్ సహా లీటరు ప్లాస్టిక్ బాటిల్ వాటర్‌లో వేల సంఖ్యలో మైక్రోప్లాస్టిక్ కణాలు ఉంటాయని తెలుస్తోంది.

తస్మాత్‌ జాగ్రత్త

ప్రపంచ జనాభాలో వృద్ధుల సంఖ్య పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో (ఆస్టియోపొరోసిస్‌) ఎముకలు విరుగుతున్న కేసులు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి. రానున్న మరో పాతికేళ్లలో ఇలాంటి కేసుల్లో 32 శాతం పెరుగుదల ఉంటుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో మైక్రో ప్లాస్టిక్ పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని, ఎముకల ఆరోగ్యంపై ప్రభావం గురించి మరింత లోతైన అధ్యయనం అవసరమని సూచిస్తున్నారు.

ఏం చేయాలి?

ఒకసారి వాడిపారేసే (సింగిల్ యూజ్) ప్లాస్టిక్‌ ఉత్పత్తుల వినియోగాన్ని పూర్తిగా వదిలేయాలి. వాటి స్థానంలో గాజు లేదా స్టీల్‌ ప్రత్యామ్నాయాల వైపు మొగ్గాలి. క్యాల్షియం, విటమిన్‌ డి అధికంగా లభించే ఆహారం తీసుకోవడం ద్వారా ఎముకల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలి. క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడంతో పాటు ధూమపానానికి దూరంగా ఉండాలి.

