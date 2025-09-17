"నెల్లూరు దాబాలో చాలా మంది ఇష్టంగా తినే రెసిపీ" - ఈ ఫేమస్ వెజ్ వంటకం మీరూ ఈజీగా చేసేయొచ్చు!
"జీడిపప్పు పెరుగు"తో ఆలూ మేతి చమన్ - చపాతీ, పుల్కాల్లోకి అద్దిరిపోతుంది
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 17, 2025 at 11:59 AM IST
ALOO METHI KORMA RECIPE : నెల్లూరు, ఒంగోలు, గుంటూరు, విజయవాడ పట్టణాల్లోని ప్రముఖ హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, దాబాలు స్పెషల్ రెసిపీలు వడ్డిస్తుంటాయి. తమకంటూ ప్రత్యేకంగా ఓ వంటకాన్ని సిద్ధం చేస్తుంటాయి. ఈ క్రమంలోనే నెల్లూరు సమీపంలోని ఓ దాబా హోటల్లో వడ్డించే ఆలూ మేతి కుర్మా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఈ కుర్మా కోసమే ఎంతో మంది ఆర్డర్ చేసి ఎదురుచూస్తుంటారు. వాసన మాత్రమే కాదు. రుచి కూడా అద్భుతంగా ఉంటుంది. వేడి వేడిగా ఇచ్చే పుల్కాలు, చపాతీలు, జీరా రైస్లోకి ఈ కుర్మా ఎంతో కమ్మగా ఉంటుంది.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- ఉల్లిపాయలు - 2 మీడియం సైజు
- నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- కసూరి మేతి - 1 స్పూన్
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1.5 స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పసుపు - పావు స్పూన్
- కారం - 3 స్పూన్లు
- ధనియాల పొడి - 1 స్పూన్
- జీలకర్ర పొడి - అర స్పూన్
- గరం మసాలా - అర స్పూన్
- బంగాళా దుంప - 300 గ్రాములు
- టమోటాలు - 2
- పెరుగు - 100 గ్రాములు
- జీడిపప్పులు - 15
- కొత్తి మీర - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా మీడియం సైజు ఉల్లిపాయలు కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకుని కడాయిలో నూనె పోసి ముందుగానే కసూరి మేతి వేసుకోవాలి.
- ఆ వెంటనే ఇపుడు ఉల్లిపాయలు వేసుకుని వేయించుకోవాలి. కసూరి మేతి ఫ్లేవర్ ఉల్లిపాయలతో పాటు మిగతా అన్ని దినుసులకు పట్టుకుని కర్రీ సువాసన వస్తుంది.
- సన్నటి మంటపై ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేగిన తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, ఉప్పు, పసుపు వేసుకుని కలపాలి.
- ఆ తర్వాత కారం, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి వేసుకుని, అర స్పూన్ గరం మసాలా కలపాలి.
- ఈ మసాలాలన్నీ 3 నిమిషాల పాటు మూత పెట్టి ఉడికించుకున్న తర్వాత పొట్టు తీసి ఉడికించుకున్న బంగాళా దుంప ముక్కలు లేదా ఉడికించిన తర్వాత పొట్టు తీసి మీడియం సైజులో కట్ చేసుకున్నవి వేసి ఉడికించుకోవాలి.
- 3 నిమిషాల తర్వాత 2 మీడియం సైజు టమోటాలు సన్నగా కట్ చేసుకుని వేసుకోవాలి.
- టమోటాలు కూడా రెండు, మూడు నిమిషాల పాటు మగ్గించుకున్న తర్వాత గ్రేవీకి సరిపడా నీళ్లు పోసుకుని కలపాలి.
- ఇపుడు కసూరి మేతీ మరో సారి వేసుకుని కలిపి మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించాలి.
- ఈ లోగా మిక్సీ జార్లోకి పెరుగు, జీడిపప్పులు వేసుకుని కాస్త బరకగానే గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇపుడు కడాయిపై మూత తీసేసి మిక్సీ పట్టుకున్న పెరుగు, జీడిపప్పు మిశ్రమాన్ని వేసుకుని కలిపి, మిక్సీ జార్లోనే మరికొన్ని నీళ్లు పోసి కడాయిలో పోసుకుని మరో ఐదు నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత కొత్తి మీర కట్ చేసుకుని కలిపితే ఎంతో రుచికరమైన ఆలూ, మేతి కుర్మా రెడీగా ఉంటుంది.
- ఇలా చేసుకున్న కుర్మా చపాతీ, పుల్కాలతో పాటు వేడి వేడిగా బగారా రైస్లోకి అద్భుతంగా ఉంటుంది.
