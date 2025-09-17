ETV Bharat / offbeat

"నెల్లూరు దాబాలో చాలా మంది ఇష్టంగా తినే రెసిపీ" - ఈ ఫేమస్ వెజ్ వంటకం మీరూ ఈజీగా చేసేయొచ్చు!

"జీడిపప్పు పెరుగు"తో ఆలూ మేతి చమన్ - చపాతీ, పుల్కాల్లోకి అద్దిరిపోతుంది

aloo_methi_korma_recipe
aloo_methi_korma_recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 17, 2025 at 11:59 AM IST

2 Min Read
ALOO METHI KORMA RECIPE : నెల్లూరు, ఒంగోలు, గుంటూరు, విజయవాడ పట్టణాల్లోని ప్రముఖ హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, దాబాలు స్పెషల్ రెసిపీలు వడ్డిస్తుంటాయి. తమకంటూ ప్రత్యేకంగా ఓ వంటకాన్ని సిద్ధం చేస్తుంటాయి. ఈ క్రమంలోనే నెల్లూరు సమీపంలోని ఓ దాబా హోటల్​లో వడ్డించే ఆలూ మేతి కుర్మా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఈ కుర్మా కోసమే ఎంతో మంది ఆర్డర్ చేసి ఎదురుచూస్తుంటారు. వాసన మాత్రమే కాదు. రుచి కూడా అద్భుతంగా ఉంటుంది. వేడి వేడిగా ఇచ్చే పుల్కాలు, చపాతీలు, జీరా రైస్​లోకి ఈ కుర్మా ఎంతో కమ్మగా ఉంటుంది.

aloo_methi_korma_recipe
aloo_methi_korma_recipe (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • ఉల్లిపాయలు - 2 మీడియం సైజు
  • నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • కసూరి మేతి - 1 స్పూన్
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1.5 స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - పావు స్పూన్
  • కారం - 3 స్పూన్లు
  • ధనియాల పొడి - 1 స్పూన్
  • జీలకర్ర పొడి - అర స్పూన్
  • గరం మసాలా - అర స్పూన్
  • బంగాళా దుంప - 300 గ్రాములు
  • టమోటాలు - 2
  • పెరుగు - 100 గ్రాములు
  • జీడిపప్పులు - 15
  • కొత్తి మీర - కొద్దిగా
aloo_methi_korma_recipe
aloo_methi_korma_recipe (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా మీడియం సైజు ఉల్లిపాయలు కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకుని కడాయిలో నూనె పోసి ముందుగానే కసూరి మేతి వేసుకోవాలి.
  • ఆ వెంటనే ఇపుడు ఉల్లిపాయలు వేసుకుని వేయించుకోవాలి. కసూరి మేతి ఫ్లేవర్ ఉల్లిపాయలతో పాటు మిగతా అన్ని దినుసులకు పట్టుకుని కర్రీ సువాసన వస్తుంది.
  • సన్నటి మంటపై ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేగిన తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, ఉప్పు, పసుపు వేసుకుని కలపాలి.
aloo_methi_korma_recipe
aloo_methi_korma_recipe (Getty images)
  • ఆ తర్వాత కారం, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి వేసుకుని, అర స్పూన్ గరం మసాలా కలపాలి.
  • ఈ మసాలాలన్నీ 3 నిమిషాల పాటు మూత పెట్టి ఉడికించుకున్న తర్వాత పొట్టు తీసి ఉడికించుకున్న బంగాళా దుంప ముక్కలు లేదా ఉడికించిన తర్వాత పొట్టు తీసి మీడియం సైజులో కట్ చేసుకున్నవి వేసి ఉడికించుకోవాలి.
  • 3 నిమిషాల తర్వాత 2 మీడియం సైజు టమోటాలు సన్నగా కట్ చేసుకుని వేసుకోవాలి.
aloo_methi_korma_recipe
aloo_methi_korma_recipe (Getty images)
  • టమోటాలు కూడా రెండు, మూడు నిమిషాల పాటు మగ్గించుకున్న తర్వాత గ్రేవీకి సరిపడా నీళ్లు పోసుకుని కలపాలి.
  • ఇపుడు కసూరి మేతీ మరో సారి వేసుకుని కలిపి మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉడికించాలి.
  • ఈ లోగా మిక్సీ జార్​లోకి పెరుగు, జీడిపప్పులు వేసుకుని కాస్త బరకగానే గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
aloo_methi_korma_recipe
aloo_methi_korma_recipe (Getty images)
  • ఇపుడు కడాయిపై మూత తీసేసి మిక్సీ పట్టుకున్న పెరుగు, జీడిపప్పు మిశ్రమాన్ని వేసుకుని కలిపి, మిక్సీ జార్​లోనే మరికొన్ని నీళ్లు పోసి కడాయిలో పోసుకుని మరో ఐదు నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత కొత్తి మీర కట్ చేసుకుని కలిపితే ఎంతో రుచికరమైన ఆలూ, మేతి కుర్మా రెడీగా ఉంటుంది.
  • ఇలా చేసుకున్న కుర్మా చపాతీ, పుల్కాలతో పాటు వేడి వేడిగా బగారా రైస్​లోకి అద్భుతంగా ఉంటుంది.

