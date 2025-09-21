రెస్టారెంట్ స్టైల్ "మేతి చమన్ కర్రీ" - ఒక్కసారి రుచి చూస్తే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 21, 2025 at 4:45 PM IST
Methi Chaman Recipe : చాలా మంది మేతి చమన్ కర్రీని ఇష్టంగా తింటారు! రెస్టారెంట్ లేదా హోటల్కి వెళ్లినప్పుడు ఎక్కువగా దీనిని ఆర్డర్ చేస్తూ ఉంటారు! అయితే ఈ రెసిపీని మనం ఇంట్లో ఎన్నిసార్లు చేసినా ఆ టేస్ట్ రావడం లేదని చెబుతుంటారు. అందుకే ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో మేతి చమన్ కర్రీ చేశారంటే టేస్ట్ అద్దిరిపోవడమే కాక బయట తిన్నంటుగానే ఉంటుంది! మరీ ఇప్పుడు ఇది ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఓ లుక్కేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- జీడిపప్పు - 50 గ్రాములు
- ఆయిల్ - 8 టేబుల్ స్పూన్లు
- సోంపు - అర టీ స్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
- ఉల్లిపాయలు - 2
- పచ్చిమిర్చి - 2
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - అర టేబుల్ స్పూన్
- టమోటాలు - 2
- ధనియాల పొడి - 1 టీ స్పూన్
- పసుపు - పావు టీ స్పూన్
- కారం - 1 టీ స్పూన్
- గరంమసాలా పొడి - అర టీ స్పూన్
- కస్తూరి మెంతి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పన్నీర్ - 200 గ్రాములు
- మెంతికూర - ఒకటిన్నర కప్పులు
- ఫ్రెష్క్రీమ్ - 80 ఎంఎల్
- నెయ్యి - 1 టేబుల్ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా గిన్నెలో 50 గ్రాముల జీడిపప్పు తీసుకొని వేడి నీళ్లు పోసి అరగంట సేపు నానబెట్టాలి. 30 నిమిషాల అనంతరం జీడిపప్పను మిక్సీజార్లో వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో 8 టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత అర టీ స్పూన్ సోంపు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి కాస్తా వేగనివ్వాలి. ఇందులోనే కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయల తరుగు వేయాలి. ఆనియన్స్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఆనియన్స్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చాక పచ్చిమిర్చి తరుగు, అర టేబుల్ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి మిక్స్ చేయాలి. ఆ తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమోటా ముక్కలు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
- టమోటాలు మెత్తగా అయిన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి, పావు టీ స్పూన్ పసుపు, ఒక టీ స్పూన్ కారం, అర టీ స్పూన్ గరంమసాలా పొడి, ఒక టేబుల్ స్పూన్ కస్తూరి మెంతి యాడ్ చేయాలి. అదేవిధంగా రుచికి సరిపడా ఉప్పు, అర కప్పు నీళ్లు పోసి బాగా కలిపి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- కొద్దిగా ఆయిల్ సేపరెట్ అయిన తర్వాత ఒకటిన్నర కప్పుల మెంతికూర తరగును వేసి ఎనిమిది నిమిషాల పాటు బాగా కలుపుతూ ఉడికించాలి. ఇందులోనే గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న కాజు పేస్టు, ఒక కప్పు నీళ్లు పోసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి బాగా మిక్స్ చేయాలి.
- అనంతరం మూతపెట్టి 8 నిమిషాల పాటు ఉడకినివ్వాలి. అయితే మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉండాలి.
- నూనె పైకి తేలిన తర్వాత 100 గ్రాముల పన్నీర్ ముక్కల తరుగు, 80ఎంఎల్ ఫ్రెష్ క్రీమ్ వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత 100 గ్రాముల పన్నీర్ తురిమి వేయాలి.
- చివరన ఒక టీ స్పూన్ కస్తూరి మెంతి, ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసి మరోసారి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- అంతే రెస్టారెంట్ స్టైల్ మేతీ చమన్ కర్రీ మీ ముందుటుంది!
