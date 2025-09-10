ETV Bharat / offbeat

నోరూరించే "మెంతుల పులుసు" - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే చేదు లేకుండా కమ్మగా ఉంటుంది!

మెంతుల పులుసు ఇలా చేసి చూడండి - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ తినాలనిపిస్తుంది!

Menthula Pulusu
Menthula Pulusu (ETV Abhiruchi)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 10, 2025 at 3:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Menthula Pulusu Recipe : మెంతులను మనం వివిధ రకాల వంటల్లో ఉపయోగిస్తారు. వీటిని తింటే చేదుగా అనిపిస్తుంది. అందుకే దీనిని తాలింపు కోసమో, లేదంటే పచ్చళ్ల వంటి వాటిలో వినియోగిస్తారు. కానీ మెంతులతో పులుసు చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో ఈ పులుసును ప్రిపేర్ చేశారంటే టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది. అంతేకాక అస్సలు చేదు లేకుండా ఉంటుంది. ఇది చాలా టేస్టీగా ఉండటంతో పాటు వేడి వేడి అన్నంలో వేసుకొని తింటే రెండు ముద్దలు ఎక్కువగా లాంగిచేస్తారు. పిల్లలతో పాటు పెద్దలు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు! మరి, ఈ రుచికరమైన మెంతుల పులుసు ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

నోరూరించే "మఖండి హల్వా" - ఇలా చేస్తే నోట్లో వేసుకోగానే వెన్నలా కరిగిపోతుంది!

Menthula Pulusu
మెంతులు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మెంతులు - అర కప్పు
  • ఉల్లిపాయలు - రెండు
  • చింతపండు - కొద్దిగా
  • పచ్చిమిర్చి - ఐదు
  • టమోటాలు - మూడు
  • కొత్తిమీర - కొంచెం
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - రెండు టేబుల్ స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - ఒక టీ స్పూన్
  • పసుపు - ఒక టీ స్పూన్
  • బెల్లం - కొద్దిగా
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కారం - ఒక టేబుల్ స్పూన్
  • నూనె - మూడు టేబుల్ స్పూన్లు
Menthula Pulusu
చింతపండు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా ఓ గిన్నెలో అర కప్పు మెంతులను తీసుకొని శుభ్రంగా కడిగి రాత్రంతా నానబెట్టుకోవాలి. లేదంటే కర్రీ చేసుకోవడానికి నాలుగు గంటల ముందే నానబెట్టాలి.
  • అనంతరం నానబెట్టిన మెంతుల్లో నుంచి నీటిని తీసివేయాలి. ఆ తర్వాత మెంతులను ఓ ప్లేట్​లో తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • మరోవైపు చింతపండు కొద్దిగా బౌల్​లోకి తీసుకొని నీళ్లు పోసి నానబెట్టుకోవాలి. అనంతరం చింతపండు పిండి రసం తీసుకోవాలి.
  • ఈ క్రమంలోనే స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత నానబెట్టిన మెంతులను వేసి ఫ్రై చేయాలి. మెంతులు దోరగా అయ్యేంతవరకు వేగనివ్వాలి.
Menthula Pulusu
టమోటాలు (Getty Images)
  • మెంతులు వేగిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లి, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
  • ఉల్లిపాయలు వేగిన తర్వాత టమోటా ముక్కలు వేసి వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత కడాయిపై మూతపెట్టి రెండు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
  • టమోటాలు ఉడికిన తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, ఒక టీ స్పూన్ పసుపు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ కారం, జీలకర్ర యాడ్ చేయాలి. ఇవి బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఒక గ్లాసు నీళ్లు పోసి మూత పెట్టాలి. ఇలా మరో ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
Menthula Pulusu
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • ఈ క్రమంలోనే చింతపండు రసాన్ని యాడ్ చేయాలి. అదేవిధంగా కొద్దిగా బెల్లం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మరో ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
  • పులుసు కాస్త దగ్గరపడి నూనె పైకి తేలిన తర్వాత కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపాలి. అనంతరం స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
  • ఇక అంతే వేడివేడి టేస్టీటేస్టీ మెంతుల పులుసు రెడీ.
Menthula Pulusu
కారం, జీలకర్ర, పసుపు (Getty Images)
  • అన్నంలోకి వేడివేడిగా దీనిని వేసుకుని తింటే చాలా బాగుంటుంది.
  • ఇలా చేసి పెడితే పిల్లలు, పెద్దలు ఇష్టంగా తింటారు.
  • ఇంకెందుకు ఆలస్యం నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.

రాయలసీమ స్పెషల్ "చిట్లం పొడి" - ఆరు నెలలు నిల్వ! -అన్నం, టిఫిన్స్​లోకి పర్ఫెక్ట్​!

కోనసీమ స్పెషల్ "కోడిగుడ్డు బీరకాయ ఎండు రొయ్యల కూర" - ఇలా చేస్తే నీచు వాసన లేకుండా భలే కమ్మగా ఉంటుంది!

For All Latest Updates

TAGGED:

METHI CHARU MAKING IN TELUGUFENUGREEK SEEDS SOUPMENTHULA PULUSU RECIPEమెంతుల పులుసు తయారీ విధానంMENTHULA PULUSU

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

జీఎస్టీ 2.0 ఎఫెక్ట్​- తగ్గుతున్న వాహనాల ధరలు- మరి నిత్యావసరాల సంగతేంటి?

భారత్‌తో చర్చలకు సిద్ధం- మోదీతో మాట్లాడేందుకు ఎదురుచూస్తున్నా: ట్రంప్

వీసా లేకున్నా ఈ దేశాలు చుట్టేయొచ్చు! - ఎలానో తెలుసా?

విటమిన్ డి లోపంతో ఎన్నో ఆరోగ్య సమస్యలు? - ఇలా చేస్తే మంచిదంటున్న నిపుణులు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.