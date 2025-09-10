నోరూరించే "మెంతుల పులుసు" - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే చేదు లేకుండా కమ్మగా ఉంటుంది!
మెంతుల పులుసు ఇలా చేసి చూడండి - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ తినాలనిపిస్తుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 10, 2025 at 3:49 PM IST
Menthula Pulusu Recipe : మెంతులను మనం వివిధ రకాల వంటల్లో ఉపయోగిస్తారు. వీటిని తింటే చేదుగా అనిపిస్తుంది. అందుకే దీనిని తాలింపు కోసమో, లేదంటే పచ్చళ్ల వంటి వాటిలో వినియోగిస్తారు. కానీ మెంతులతో పులుసు చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో ఈ పులుసును ప్రిపేర్ చేశారంటే టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది. అంతేకాక అస్సలు చేదు లేకుండా ఉంటుంది. ఇది చాలా టేస్టీగా ఉండటంతో పాటు వేడి వేడి అన్నంలో వేసుకొని తింటే రెండు ముద్దలు ఎక్కువగా లాంగిచేస్తారు. పిల్లలతో పాటు పెద్దలు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు! మరి, ఈ రుచికరమైన మెంతుల పులుసు ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మెంతులు - అర కప్పు
- ఉల్లిపాయలు - రెండు
- చింతపండు - కొద్దిగా
- పచ్చిమిర్చి - ఐదు
- టమోటాలు - మూడు
- కొత్తిమీర - కొంచెం
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - రెండు టేబుల్ స్పూన్లు
- జీలకర్ర - ఒక టీ స్పూన్
- పసుపు - ఒక టీ స్పూన్
- బెల్లం - కొద్దిగా
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కారం - ఒక టేబుల్ స్పూన్
- నూనె - మూడు టేబుల్ స్పూన్లు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా ఓ గిన్నెలో అర కప్పు మెంతులను తీసుకొని శుభ్రంగా కడిగి రాత్రంతా నానబెట్టుకోవాలి. లేదంటే కర్రీ చేసుకోవడానికి నాలుగు గంటల ముందే నానబెట్టాలి.
- అనంతరం నానబెట్టిన మెంతుల్లో నుంచి నీటిని తీసివేయాలి. ఆ తర్వాత మెంతులను ఓ ప్లేట్లో తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- మరోవైపు చింతపండు కొద్దిగా బౌల్లోకి తీసుకొని నీళ్లు పోసి నానబెట్టుకోవాలి. అనంతరం చింతపండు పిండి రసం తీసుకోవాలి.
- ఈ క్రమంలోనే స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత నానబెట్టిన మెంతులను వేసి ఫ్రై చేయాలి. మెంతులు దోరగా అయ్యేంతవరకు వేగనివ్వాలి.
- మెంతులు వేగిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లి, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
- ఉల్లిపాయలు వేగిన తర్వాత టమోటా ముక్కలు వేసి వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత కడాయిపై మూతపెట్టి రెండు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- టమోటాలు ఉడికిన తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, ఒక టీ స్పూన్ పసుపు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ కారం, జీలకర్ర యాడ్ చేయాలి. ఇవి బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఒక గ్లాసు నీళ్లు పోసి మూత పెట్టాలి. ఇలా మరో ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- ఈ క్రమంలోనే చింతపండు రసాన్ని యాడ్ చేయాలి. అదేవిధంగా కొద్దిగా బెల్లం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మరో ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- పులుసు కాస్త దగ్గరపడి నూనె పైకి తేలిన తర్వాత కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపాలి. అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- ఇక అంతే వేడివేడి టేస్టీటేస్టీ మెంతుల పులుసు రెడీ.
- అన్నంలోకి వేడివేడిగా దీనిని వేసుకుని తింటే చాలా బాగుంటుంది.
- ఇలా చేసి పెడితే పిల్లలు, పెద్దలు ఇష్టంగా తింటారు.
- ఇంకెందుకు ఆలస్యం నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
