వేడివేడి అన్నంలోకి కమ్మని "మెంతికూర పచ్చడి" - పిల్లలకూ చాలా బాగా నచ్చుతుంది!
- సరికొత్త రుచితో నోరూరిస్తుంది - అన్నం, టిఫెన్స్లోకి అద్దిరిపోతుంది!
Published : September 25, 2025 at 10:15 AM IST
Menthikura Pachadi Recipe : మనలో చాలా మంది గోంగూర, తోటకూర, పాలకూర మాదిరిగా మెంతికూరను తినడానికి ఇష్టపడరు. చేదుగా ఉంటుందనే భావనతో ఎక్కువ మంది పక్కన పెట్టేస్తుంటారు. ఒకవేళ తిన్నా ఎక్కువ మంది టమాటా మెంతికూర కర్రీ, పప్పులో వేసుకోవడం చేస్తుంటారు. అలాగే, కొందరు పచ్చడిని ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటారు. కానీ, అంత రుచికరంగా కుదరదు. అలాంటి వారు ఓసారి ఈ పద్ధతిలో "మెంతికూర పచ్చడి" ట్రై చేసి చూడండి. వారెవ్వా అనిపించే టేస్ట్తో భోజనప్రియులను నోరూరిస్తోంది ఈ పచ్చడి. ఇలా చేసి పెడితే మెంతికూర ఇష్టపడని వాళ్లే కాకుండా పిల్లలూ చాలా ఇష్టంగా తింటారు. మిగతా కూరల్ని పక్కన పెట్టేసి దీనితో కడుపునిండా తినేస్తారు. చల్లని వాతావరణంలో వేడివేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది. ఇది అన్నంలోకి మాత్రమే కాకుండా టిఫెన్స్లోకి తిన్నా మంచి రుచికరంగా ఉంటుంది. మరి, ఈ సూపర్ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ పచ్చడిని ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మెంతికూర ఆకులు - నాలుగు కప్పులు
- నూనె - 2 నుంచి 3 టేబుల్స్పూన్లు
- శనగపప్పు - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- మినపప్పు - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- చింతపండు - పెద్ద నిమ్మకాయంత
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - పదిహేను
- ధనియాలు - రెండు టీస్పూన్లు
- జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 12 నుంచి 14
- పచ్చిమిర్చి - 10 నుంచి 12
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా తాజా మెంతికూరను తీసుకుని ఆకులను ఒక గిన్నెలోకి తుంచుకోవాలి. ఆపై ఒకటికి రెండుసార్లు శుభ్రంగా కడగాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయిలో నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత శనగపప్పు, మినపప్పు, ధనియాలు వేసి వేయించుకోవాలి.
- అవన్నీ దోరగా ఫ్రై అయ్యాక జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి, మధ్యలోకి చీల్చిన పచ్చిమిర్చిలను వేసి ఫ్రై చేయాలి.
- ఒకవేళ మీరు కావాలనుకుంటే ఈ పచ్చడిని మొత్తం ఎండుమిర్చితో లేదంటే పచ్చిమిర్చితో ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు.
- అవి వేగాక కరివేపాకును వేసి మిశ్రమం మొత్తాన్ని మంచిగా వేయించుకుని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. అది చల్లారేంత వరకు కాసేపు పక్కనుంచాలి.
- ఆలోపు అదే నూనెలో శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్న మెంతికూరను వేసి మగ్గించుకోవాలి. అలా మగ్గించుకునే క్రమంలోనే మంచి టేస్ట్ కోసం కొద్దిగా శుభ్రంగా కడిగిన చింతపండు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- మెంతికూరలోని వాటర్ మొత్తం ఇగిరిపోయి మంచిగా మగ్గిందనుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని కడాయి దింపి దాన్ని పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో ముందుగా వేయించుకున్న శనగపప్పు ఎండుమిర్చి మిశ్రమం, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత అందులో చక్కగా మగ్గించి చల్లార్చుకున్న మెంతికూరను వేసుకుని అవసరమనిపిస్తే ఒకట్రెండు టీస్పూన్ల వాటర్ యాడ్ చేసుకుని రోట్లో రుబ్బుకున్నట్లు కొంచెం బరకగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు అందులోకి పోపును రెడీ చేసుకోవాలి.
పోపు కోసం :
- నూనె - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- పచ్చిశనగపప్పు - ఒక టీస్పూన్
- మినపప్పు - ఒక టీస్పూన్
- ఆవాలు - అరటీస్పూన్
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - నాలుగైదు
- ఇంగువ - కొద్దిగా
- పోపు కోసం స్టవ్ మీద చిన్న కడాయిలో నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగాక శనగపప్పు, మినపప్పు, ఆవాలు, కచ్చాపచ్చాగా దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కరివేపాకు, ఇంగువు వేసుకుని చక్కగా వేయించాలి.
- తాలింపు మంచిగా వేగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దాన్ని ముందుగా రెడీ చేసుకున్న పచ్చడిలో వేసుకుని అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, ఎంతో రుచికరంగా ఉండే కమ్మని "మెంతికూర పచ్చడి" రెడీ అవుతుంది!
