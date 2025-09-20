క్యాటరింగ్ స్టైల్ "మీల్మేకర్ వంకాయ కర్రీ" - బిర్యానీ, చపాతీ, రోటిల్లోకి సూపర్ కాంబినేషన్!
వంకాయలతో ఇలా కర్రీ చేయండి - ఇలా చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 20, 2025 at 11:53 AM IST
Vankaya Mealmaker Masala Curry : వంకాయలను వివిధ రకాల వంటల్లో ఉపయోగిస్తారు. వీటితో ఫ్రై లేదా పూర్ణం చేస్తుంటారు. అలా కాకుండా ఈసారి కొత్తగా మీల్మేకర్ వంకాయ కలిపి కర్రీ టై చేయండి? అచ్చం క్యాటరింగ్ స్టైల్లో ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చు? ఈ రెసిపీ బిర్యానీ, రైస్, చపాతీ, రోటీల్లోకి సూపర్ కాంబినేషన్.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మీల్మేకర్ (సోయా బాల్స్) - 1 కప్పు
- వంకాయలు - పావు కేజీ
- పల్లీలు - ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్
- దాల్చిన చెక్క - 1
- లవంగాలు - 5
- యాలకులు - 3
- ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
- ఎండు కొబ్బరి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- కసూరి మేతి - 1 టీ స్పూన్
- నువ్వులు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఆయిల్ - 5 టేబుల్ స్పూన్
- అల్లం - కొంచెం
- వెల్లుల్లి - 1
- జీడిపప్పు - 7
- ఉల్లిపాయలు - 2
- టమోటాలు - 2
- పచ్చిమిర్చి - 3
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- పుదీనా - కొంచెం
- ఉప్పు - సరిపడా
- కారం - ఒకటిన్నర టీ స్పూన్
- గరంమసాలా పొడి - పావు టీ స్పూన్
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో కొద్దిగా నీళ్లు పోసి ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు వేయాలి. వాటర్ మరిగిన తర్వాత ఒక కప్పు మీల్మేకర్ వేసి బాగా కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- చల్లారిన తర్వాత మీల్మేకర్లో వేడి నీళ్లను తీసేయాలి. ఆ తర్వాత మళ్లీ వాటర్ పోసి వీటిని గట్టిగా పిండి ఓ కప్పులో వేసుకోవాలి.
- మరోవైపు పావు కేజీ వంకాయలను తీసుకొని పూర్ణం పట్టే విధంగా నాలుగు వైపులా కట్ చేసుకొని ఉప్పు నీటిలో వేసి నానబెట్టుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ల పల్లీలు వేయాలి. ఇవి లైట్గా వేగిన తర్వాత మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఒక దాల్చినచెక్క, ఐదు లవంగాలు యాడ్ చేయాలి. అదేవిధంగా మూడు యాలకులు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఎండు కొబ్బరి ముక్కలు వేసి దోరగా ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఇందులోకే ఒక టీ స్పూన్ కసూరి మేతి, ఒక టేబుల్ స్పూన్ నువ్వులు వేసి వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వీటిని గిన్నెలోకి తీసుకొని చల్లారనివ్వాలి.
- ఇదే కడాయిలో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె వేడైన తర్వాత కొద్దిగా అల్లం ముక్కలు, 10 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఏడు జీడిపప్పులు వేసి ఒక నిమిషం పాటు వేగనివ్వాలి. అదేవిధంగా కొద్దిగా పుదీనా వేసి ఫ్రై చేయాలి.
- దీంట్లోనే కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి రెండు నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత ఇందులో టమోటా ముక్కలు వేయాలి. టమోటాలు మెత్తబడేంత వరకు ఫ్రై చేసి ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సీజార్ తీసుకొని వేయించిన మసాలా దినుసులను వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇందులోనే ఉల్లిపాయటమోటా మిశ్రమం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మిక్సీ పట్టాలి. ఈ మసాలా పేస్టును పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో మీల్మేకర్లను వేసి మూడు నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత గిన్నెలో వీటిని తీసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత ఇదే పాన్లో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత వంకాయ ముక్కలను వేసి మూతపెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించాలి. వంకాయలు బాగా మగ్గిన తర్వాత వీటిని పక్కన ఉంచాలి.
- ఇదే పాన్లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ పోపుదినుసులు వేయాలి. ఆ తర్వాత పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేగనివ్వాలి. ఇవన్నీ వేగిన తర్వాత రెడీ చేసి పెట్టుకున్న మసాలా పేస్టు వేసి బాగా కలపాలి. మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఆయిల్ సేపరేట్ అయ్యేంత వరకు ఇలా చేయాలి. అనంతరం అర టీస్పూన్ ఉప్పు, ఒకటిన్నర టీ స్పూన్ కారం వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి.
- దీంట్లోనే వేయించిన మీల్మేకర్ వేసి గ్రేవీకి తగ్గట్టుగా నీళ్లు పోసి కలపాలి. అనంతరం పావు టీ స్పూన్ గరంమసాలా పొడి యాడ్ చేయాలి. చివరన వేయించి పెట్టుకున్న వంకాయలను వేసి కలిపి ఆయిల్ సేపరెట్ అయ్యేంత వరకు ఉడికించాలి.
- చివరన సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
