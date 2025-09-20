ETV Bharat / offbeat

Mealmaker Vankaya Masala Curry
Mealmaker Vankaya Masala Curry (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 20, 2025 at 11:53 AM IST

3 Min Read
Vankaya Mealmaker Masala Curry : వంకాయలను వివిధ రకాల వంటల్లో ఉపయోగిస్తారు. వీటితో ఫ్రై లేదా పూర్ణం చేస్తుంటారు. అలా కాకుండా ఈసారి కొత్తగా మీల్​మేకర్​ వంకాయ కలిపి కర్రీ టై చేయండి? అచ్చం క్యాటరింగ్ స్టైల్లో ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చు? ఈ రెసిపీ బిర్యానీ, రైస్, చపాతీ, రోటీల్లోకి సూపర్ కాంబినేషన్.

Mealmaker Vankaya Masala Curry
వంకాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మీల్​మేకర్ (సోయా బాల్స్) - 1 కప్పు
  • వంకాయలు - పావు కేజీ
  • పల్లీలు - ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్
  • దాల్చిన చెక్క - 1
  • లవంగాలు - 5
  • యాలకులు - 3
  • ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
  • ఎండు కొబ్బరి - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • కసూరి మేతి - 1 టీ స్పూన్
  • నువ్వులు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఆయిల్ - 5 టేబుల్ స్పూన్
  • అల్లం - కొంచెం
  • వెల్లుల్లి - 1
  • జీడిపప్పు - 7
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • టమోటాలు - 2
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • పుదీనా - కొంచెం
  • ఉప్పు - సరిపడా
  • కారం - ఒకటిన్నర టీ స్పూన్
  • గరంమసాలా పొడి - పావు టీ స్పూన్
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
Mealmaker Vankaya Masala Curry
మీల్​మేకర్ (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో కొద్దిగా నీళ్లు పోసి ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు వేయాలి. వాటర్ మరిగిన తర్వాత ఒక కప్పు మీల్​మేకర్ వేసి బాగా కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • చల్లారిన తర్వాత మీల్​మేకర్​లో వేడి నీళ్లను తీసేయాలి. ఆ తర్వాత మళ్లీ వాటర్​ పోసి వీటిని గట్టిగా పిండి ఓ కప్పులో వేసుకోవాలి.
  • మరోవైపు పావు కేజీ వంకాయలను తీసుకొని పూర్ణం పట్టే విధంగా నాలుగు వైపులా కట్ చేసుకొని ఉప్పు నీటిలో వేసి నానబెట్టుకోవాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ల పల్లీలు వేయాలి. ఇవి లైట్​గా వేగిన తర్వాత మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఒక దాల్చినచెక్క, ఐదు లవంగాలు యాడ్ చేయాలి. అదేవిధంగా మూడు యాలకులు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఎండు కొబ్బరి ముక్కలు వేసి దోరగా ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఇందులోకే ఒక టీ స్పూన్ కసూరి మేతి, ఒక టేబుల్ స్పూన్ నువ్వులు వేసి వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వీటిని గిన్నెలోకి తీసుకొని చల్లారనివ్వాలి.
Mealmaker Vankaya Masala Curry
జీడిపప్పు (Getty Images)
  • ఇదే కడాయిలో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె వేడైన తర్వాత కొద్దిగా అల్లం ముక్కలు, 10 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఏడు జీడిపప్పులు వేసి ఒక నిమిషం పాటు వేగనివ్వాలి. అదేవిధంగా కొద్దిగా పుదీనా వేసి ఫ్రై చేయాలి.
  • దీంట్లోనే కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి రెండు నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత ఇందులో టమోటా ముక్కలు వేయాలి. టమోటాలు మెత్తబడేంత వరకు ఫ్రై చేసి ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
Mealmaker Vankaya Masala Curry
జీలకర్ర, ఆవాలు, పసుపు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు మిక్సీజార్​ తీసుకొని వేయించిన మసాలా దినుసులను వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇందులోనే ఉల్లిపాయటమోటా మిశ్రమం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మిక్సీ పట్టాలి. ఈ మసాలా పేస్టును పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో మీల్​మేకర్​లను వేసి మూడు నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత గిన్నెలో వీటిని తీసుకోవాలి.
Mealmaker Vankaya Masala Curry
ఎండుకొబ్బరి (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత ఇదే పాన్​లో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత వంకాయ ముక్కలను వేసి మూతపెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించాలి. వంకాయలు బాగా మగ్గిన తర్వాత వీటిని పక్కన ఉంచాలి.
  • ఇదే పాన్​లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ పోపుదినుసులు వేయాలి. ఆ తర్వాత పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేగనివ్వాలి. ఇవన్నీ వేగిన తర్వాత రెడీ చేసి పెట్టుకున్న మసాలా పేస్టు వేసి బాగా కలపాలి. మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఆయిల్ సేపరేట్ అయ్యేంత వరకు ఇలా చేయాలి. అనంతరం అర టీస్పూన్ ఉప్పు, ఒకటిన్నర టీ స్పూన్ కారం వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి.
  • దీంట్లోనే వేయించిన మీల్​మేకర్​ వేసి గ్రేవీకి తగ్గట్టుగా నీళ్లు పోసి కలపాలి. అనంతరం పావు టీ స్పూన్ గరంమసాలా పొడి యాడ్ చేయాలి. చివరన వేయించి పెట్టుకున్న వంకాయలను వేసి కలిపి ఆయిల్ సేపరెట్ అయ్యేంత వరకు ఉడికించాలి.
  • చివరన సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.

