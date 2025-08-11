ETV Bharat / offbeat

రెస్టారెంట్ స్టైల్ "మీల్ మేకర్ ఖీమా" - ఈజీగా, ఇలా ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చు! - MEAL MAKER KEEMA

అద్దిరిపోయే మటన్ ఖీమా - చపాతీ, రోటీల్లోకి ఎంతో బాగుంటుంది.

meal_maker_keema_curry
meal_maker_keema_curry (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 11, 2025 at 12:45 PM IST

Meal Maker Keema Curry : మటన్, చికెన్ లాంటివి ఇష్టపడని వెజిటేరియన్లు మీల్ మేకర్ కర్రీ ఇష్టంగా తింటారు. సాధారణంగా టమోటా, ఎగ్ తో పాటు మీల్ మేకర్ కూడా వేసుకుని కర్రీ చేస్తుంటారు. అయితే, మటన్ ఖీమా మాదిరిగా మీల్ మేకర్ ఖీమా కూడా ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. ఇది వేడి వేడిగా చపాతీ, రోటీ, పుల్కాల్లోకి అద్దిరిపోతుంది. రెస్టారెంట్ స్టైల్ రుచికరమైన ఖీమా ఈజీగా, ఇంట్లోనే ఇలా చేసుకోవచ్చు!

meal_maker_keema_curry
meal_maker_keema_curry (getty image)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • మిల్ మేకర్ - 1 కప్పు
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • అల్లం ముక్క - చిన్నది
  • వెల్లుల్లి - 7
  • టమోటా - 3
  • నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • నెయ్యి లేదా బటర్ -1 టేబుల్ స్పూన్
  • బిర్యానీ ఆకు - 1
  • దాల్చినచెక్క - చిన్నది
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - పావు టీ స్పూన్
  • కారం - రెండు టీ స్పూన్లు
  • ధనియాల పొడి - 1 టీ స్పూన్
  • పెరుగు - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • గరం మసాలా - అర టీ స్పూన్
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • కసూరి మేతి - కొద్దిగా
meal_maker_keema_curry
meal_maker_keema_curry (getty image)

తయారీ విధానం :

  • సోయా ఖీమా కోసం 1 కప్పు పెద్ద సైజ్ మీల్ మేకర్ తీసుకోవాలి. గోరు వెచ్చని నీళ్లలో 10 నిమిషాలు నానబెట్టుకోవాలి. పెద్దవి కాకుండా చిన్న మీల్ మేకర్ తీసుకుంటే 5 నిమిషాలకు మించి నానబెట్టుకోవద్దు. ఇపుడు మిక్సీజార్​లోకి 3 పచ్చిమిర్చి, 1 ఇంచు అల్లం ముక్క, 7 వెల్లుల్లి వేసుకోవాలి. ఇపుడు 3 కట్ చేసిన టమోటా ముక్కలు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి తీసుకోవాలి. లేదంటే టమోటాలు సన్నగా తరిగి తీసుకోవచ్చు.
meal_maker_keema_curry
meal_maker_keema_curry (getty image)
  • ఇపుడు నానబెట్టిన మీల్ మేకర్ పిండుకుని మిక్సీ జార్​లోకీ తీసుకోవాలి. పల్స్ ఇస్తూ బరగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఖీమా మాదిరిగా బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఎక్కువగా గ్రైండ్ చేస్తే మీల్ మేకర్ పిండిలా మారిపోతుంది. ఇపుడు పొయ్యి మీద పెట్టుకుని కడాయి 3 టేబుల్ స్పూన్ల నూనె, 1 టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి లేదా బటర్ వేసుకోవాలి. వేడెక్కగానే బిర్యానీ ఆకు, దాల్చినచెక్క, జీలకర్ర వేసుకుని 1 నిమిషం పాటు వేయించాలి. ఆపై సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ వేసి ఎరుపు రంగు వచ్చే వరకు మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ వేయించాలి.
meal_maker_keema_curry
meal_maker_keema_curry (getty image)
  • ఉల్లిపాయలు రంగు మారిన తర్వాత గ్రైండ్ చేసిన టమోటా పేస్ట్ వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి. ఇపుడు రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పావు టీ స్పూన్ పసుపు, రెండు టీ స్పూన్ కారం, 1 టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసి మంట లో ఫ్లేమ్​లో పెట్టి కలపాలి. ఆ తర్వాత 3 టేబుల్ స్పూన్ల పెరుగు వేసుకోవాలి. చిక్కటి తాజా పెరుగు టేస్ట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. పులుపు ఇష్టపడితే పుల్లటి పెరుగు కూడా వాడుకోవచ్చు.
meal_maker_keema_curry
meal_maker_keema_curry (getty image)
  • ఇపుడు గ్రైండ్ చేసిన సోయా కీమా వేసుకుని కలపాలి. మూతపెట్టి 3 నిమిషాలు ఉడికించుకుని ఆ తర్వాత గ్రేవీకి సరిపడా నీళ్లు పోసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మరో సారి కలిపి మూతపెట్టుకుని 8నిమిషాల పాటు కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి.
  • చివరగా అర టీ స్పూన్ గరం మసాలా, కొత్తిమీర తరుగు, కసూరి మేతి వేసుకుని మరో 2 నిమిషాలు ఉడికించుకుని తీసుకుంటే రెస్టారెంట్ స్టైల్ సోయా ఖీమా రెడీ.

