Soya Chunks Curry : చాలా మందికి వారంలో ఒక్కరోజైనా నాన్వెజ్ తినాలని అనిపిస్తుంది. కానీ, అంతకు మించి వారంలో నాలుగు రోజులు నాన్వెజ్ తినాలి అనుకునే వారు ఇలాంటి రెసిపీ ఫాలో చేస్తే చాలు! ఇక నాన్ వెజ్ గురించి మర్చిపోతారు. అంత టేస్టీగా ఉంటుంది. రెస్టారెంట్ స్టైల్లో ఇంట్లోనే ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. ఓ సారి ఇక్కడ ఇచ్చిన విధంగా ట్రై చేసి టేస్ట్ చూడండి.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- సోయాబాల్స్ (మీల్ మేకర్) - కప్పు
- పసుపు - పావు స్పూన్
- గరం మసాలా - అర స్పూన్
- కశ్మీరీ చిల్లీ - 1 స్పూన్
- ఉప్పు - పావు స్పూన్
- పెరుగు - పావు కప్పు
- మిరియాల పొడి - (ఆప్షనల్)
- నూనె - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- బిర్యానీ ఆకు - 1
- దాల్చిన చెక్క - 1 ఇంచు
- యాలకులు - 2
- లవంగాలు - 2
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- ఉల్లిపాయలు - కప్పు
- టమోటా - 2
- అల్లం - 1 ఇంచు
- వెల్లుల్లి - 5
- పచ్చిమిర్చి - 2
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- కారం - 2 స్పూన్లు
- ధనియాల పొడి
- బంగాళాదుంప - 2
- కసూరి మేతి - కొద్దిగా
- నెయ్యి - 1 స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా ఒక గిన్నెలో నీళ్లు మరిగించి అందులో కప్పు సోయా బాల్స్ (మీల్ మేకర్) వేసుకుని నిమిషం పాటు ఉడికించాలి. ఆ తర్వాత నీళ్లు లేకుండా వడగట్టి మరో గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- చల్లారిన తర్వాత సోయా బాల్స్లో మిగిలిన నీళ్లు పిండుకొని మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి. అందులో పసుపు, గరం మసాలా, కశ్మీరీ చిల్లీ పౌడర్, ఉప్పు, పెరుగు వేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. మీకు అవసరం అనిపిస్తే, స్పైసీగా కావాలనుకుంటే ఇదే సమయంలో మిరియాల పొడి కూడా వేసుకోవచ్చు. (ఆప్షనల్)
- వీటిని పక్కన పెట్టుకుని కర్రీ ప్రాసెస్ ప్రారంభించాలి. ఓ కడాయి పొయ్యి మీద పెట్టుకుని నూనె వేసి, బిర్యానీ ఆకు, దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు, యాలకులు, జీలకర్ వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత మీడియం సైజు ఉల్లిపాయను సన్నగా తరిగి వేసుకుని మంట లో ప్లేమ్లో పెట్టుకుని మూతపెట్టి మగ్గించుకోవాలి.
- ఈ లోగా మిక్సీలోకి టమోటా ముక్కలు, అల్లం, వెల్లుల్లి, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర వేసుకుని మెత్తని పేస్ట్ చేసుకోవాలి.
- ఉల్లిపాయలు రంగు మారి ఫ్రై కాగానే 2 స్పూన్ల కారం వేసుకుని కలిపి మిక్సీ పట్టుకున్న మిశ్రమాన్ని కలుపుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత రుచికి తగ్గట్లుగా ఉప్పు వేసుకుని కలపి మూతపెట్టుకుని 7 నుంచి 8 నిమిషాలు ఉడికించాలి.
- ఆ తర్వాత మూత తీసి ధనియాల పొడి, పసుపు, ఉడికించిన బంగాళాదుంప ముక్కలు వేసి కలపాలి.
- గ్రేవీకి సరిపడా నీళ్లు పోసుకుని ఉడికించుకోవాలి.
- 3నిమిషాల పాటు ఉడికించుకున్న తర్వాత మ్యారినేట్ చేసుకున్న సోయా బాల్స్ వేసుకుని కలపాలి. మళ్లీ గ్రేవీకి సరిపడా నీళ్లు పోసుకుని ఉడికించుకుని గరం మసాలా, కసూరి మేతి చల్లుకుని 5 నిమిషాలు ఉడికించుకుని ఒక స్పూన్ బటర్ లేదా నెయ్యి వేసుకుంటే రుచికరమైన సోయా, బంగాళాదుంపల కర్రీ రెడీ.
