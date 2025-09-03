ETV Bharat / offbeat

హోం మేడ్ "బంగాళదుంప, సోయా రెసిపీ" - ఈ కర్రీతో తింటే నాన్​వెజ్ గురించి పట్టించుకోరు! - MEAL MAKER ALOO CURRY

సోయా బాల్స్, ఆలూ కర్రీ - ఇలా చేస్తే అన్నం, చపాతీల్లోకి ఎంతో బాగుంటుంది

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 3, 2025 at 10:19 AM IST

Soya Chunks Curry : చాలా మందికి వారంలో ఒక్కరోజైనా నాన్​వెజ్ తినాలని అనిపిస్తుంది. కానీ, అంతకు మించి వారంలో నాలుగు రోజులు నాన్​వెజ్ తినాలి అనుకునే వారు ఇలాంటి రెసిపీ ఫాలో చేస్తే చాలు! ఇక నాన్​ వెజ్ గురించి మర్చిపోతారు. అంత టేస్టీగా ఉంటుంది. రెస్టారెంట్ స్టైల్​లో ఇంట్లోనే ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. ఓ సారి ఇక్కడ ఇచ్చిన విధంగా ట్రై చేసి టేస్ట్ చూడండి.

soya_chunks_curry
soya_chunks_curry (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • సోయాబాల్స్ (మీల్ మేకర్) - కప్పు
  • పసుపు - పావు స్పూన్
  • గరం మసాలా - అర స్పూన్
  • కశ్మీరీ చిల్లీ - 1 స్పూన్
  • ఉప్పు - పావు స్పూన్
  • పెరుగు - పావు కప్పు
  • మిరియాల పొడి - (ఆప్షనల్)
  • నూనె - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • బిర్యానీ ఆకు - 1
  • దాల్చిన చెక్క - 1 ఇంచు
  • యాలకులు - 2
  • లవంగాలు - 2
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • ఉల్లిపాయలు - కప్పు
  • టమోటా - 2
  • అల్లం - 1 ఇంచు
  • వెల్లుల్లి - 5
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • కారం - 2 స్పూన్లు
  • ధనియాల పొడి
  • బంగాళాదుంప - 2
  • కసూరి మేతి - కొద్దిగా
  • నెయ్యి - 1 స్పూన్
soya_chunks_curry
soya_chunks_curry (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా ఒక గిన్నెలో నీళ్లు మరిగించి అందులో కప్పు సోయా బాల్స్ (మీల్ మేకర్) వేసుకుని నిమిషం పాటు ఉడికించాలి. ఆ తర్వాత నీళ్లు లేకుండా వడగట్టి మరో గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • చల్లారిన తర్వాత సోయా బాల్స్​లో మిగిలిన నీళ్లు పిండుకొని మిక్సింగ్ బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి. అందులో పసుపు, గరం మసాలా, కశ్మీరీ చిల్లీ పౌడర్, ఉప్పు, పెరుగు వేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. మీకు అవసరం అనిపిస్తే, స్పైసీగా కావాలనుకుంటే ఇదే సమయంలో మిరియాల పొడి కూడా వేసుకోవచ్చు. (ఆప్షనల్)
soya_chunks_curry
soya_chunks_curry (Getty images)
  • వీటిని పక్కన పెట్టుకుని కర్రీ ప్రాసెస్ ప్రారంభించాలి. ఓ కడాయి పొయ్యి మీద పెట్టుకుని నూనె వేసి, బిర్యానీ ఆకు, దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు, యాలకులు, జీలకర్ వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత మీడియం సైజు ఉల్లిపాయను సన్నగా తరిగి వేసుకుని మంట లో ప్లేమ్​లో పెట్టుకుని మూతపెట్టి మగ్గించుకోవాలి.
soya_chunks_curry
soya_chunks_curry (Getty images)
  • ఈ లోగా మిక్సీలోకి టమోటా ముక్కలు, అల్లం, వెల్లుల్లి, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర వేసుకుని మెత్తని పేస్ట్ చేసుకోవాలి.
  • ఉల్లిపాయలు రంగు మారి ఫ్రై కాగానే 2 స్పూన్ల కారం వేసుకుని కలిపి మిక్సీ పట్టుకున్న మిశ్రమాన్ని కలుపుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత రుచికి తగ్గట్లుగా ఉప్పు వేసుకుని కలపి మూతపెట్టుకుని 7 నుంచి 8 నిమిషాలు ఉడికించాలి.
soya_chunks_curry
soya_chunks_curry (Getty images)
  • ఆ తర్వాత మూత తీసి ధనియాల పొడి, పసుపు, ఉడికించిన బంగాళాదుంప ముక్కలు వేసి కలపాలి.
  • గ్రేవీకి సరిపడా నీళ్లు పోసుకుని ఉడికించుకోవాలి.
  • 3నిమిషాల పాటు ఉడికించుకున్న తర్వాత మ్యారినేట్ చేసుకున్న సోయా బాల్స్ వేసుకుని కలపాలి. మళ్లీ గ్రేవీకి సరిపడా నీళ్లు పోసుకుని ఉడికించుకుని గరం మసాలా, కసూరి మేతి చల్లుకుని 5 నిమిషాలు ఉడికించుకుని ఒక స్పూన్ బటర్ లేదా నెయ్యి వేసుకుంటే రుచికరమైన సోయా, బంగాళాదుంపల కర్రీ రెడీ.

