Masala Vada with Oats: ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే వాటిలో ఓట్స్ ఒకటి. అందుకే ప్రస్తుత రోజుల్లో వీటిని తీసుకునే వారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. ఈ క్రమంలోనే వీటిని కొంతమంది పాలలో వేసుకొని తింటే, మరికొందరు ఉప్మా, ఇడ్లీ, దోశ, పాయసం వంటివి చేసుకుని తింటుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ రెగ్యులర్గా చేసేవి కాకుండా, ఓసారి ఇలా మసాలా వడలు చేసుకోండి. అద్దిరిపోతాయి. డీప్ఫ్రై అవసరం లేకుండా చాలా సింపుల్గా అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు. పిల్లలకు స్కూల్ నుంచి రాగానే వీటిని స్నాక్స్గా పెడితే ఇష్టంగా తినేస్తారు. తయారు చేయడం కూడా వెరీ ఈజీ. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మగా ఉండే ఓట్స్ మసాలా వడలు ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- ఓట్స్ - 1 కప్పు
- శనగపప్పు - అర కప్పు
- ధనియాలు - 2 టీస్పూన్లు
- ఉప్పు - సరిపడా
- కారం - 1 టీస్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 2
- ఉల్లిపాయ - 1
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం:
- శనగపప్పును ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని రెండుమూడు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి సరిపడా వాటర్ పోసి సుమారు గంట పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
- పప్పు నానిన తర్వాత జల్లెడలో వేసి పక్కన పెట్టాలి. ఈలోపు వడలకు అవసరమైన ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీరను సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
- మిక్సీజార్లోకి ధనియాలు, వడకట్టిన శనగపప్పు, ఓట్స్, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేసుకుని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు అందులోకి కారం, పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కొత్తిమీర తరుగు, 2 టీస్పూన్ల నూనె వేసి సాఫ్ట్ ముద్ద వచ్చే వరకు కలుపుకోవాలి.
- ఈ పదార్థాలన్నింటిని ముద్ద వచ్చేలా కలిపిన తర్వాత కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ రౌండ్గా చేసుకుని వడలుగా వత్తుకోవాలి. ఇలా అన్నింటిని ప్రిపేర్ చేసి ఓ ప్లేట్లోకి పెట్టుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి డీప్ ఫ్రైకి కాకుండా షాలో ఫ్రైకి అవసరమైన మేర నూనె పోసి పాన్ మొత్తం స్ప్రెడ్ చేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- నూనె కాస్త వేడెక్కిన తర్వాత ప్రిపేర్ చేసుకున్న వడలను ఒక్కొక్కటిగా నిధానంగా నూనెలో పెట్టుకోవాలి.
- మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని రెండు వైపులా లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న వాటిని టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి. మిగిలిన వాటిని కూడా ఇలానే నూనెలో వేయించి తీసుకోవాలి.
- అనంతరం ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకుని టమాటా సాస్తో తింటే సూపర్ టేస్టీ అండ్ క్రంచీ ఓట్స్ మసాల వడలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- కావాలనుకుంటే మినప్పప్పును కూడా నానబెట్టుకుని ఓట్స్తో కలిపి గ్రైండ్ చేసి అయినా ఈ వడలను చేసుకోవచ్చు.
- అలాగే కేవలం పైన చెప్పిన పదార్థాలు కాకుండా నువ్వులు, క్యారెట్ తురుము వంటివి కూడా వేసుకుని వడలు ప్రిపేర్ చేయొచ్చు.
పెసరపప్పుతో ఘుమఘుమలాడే "పులగం" - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు - ప్రసాదంగా పర్ఫెక్ట్!
రక్షా బంధన్ స్పెషల్ "మోతీచూర్ లడ్డూలు" - పక్కా కొలతలతో స్వీట్ షాప్ టేస్ట్ - పావుగంటలో రెడీ!