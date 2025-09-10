మరమరాలతో "చెక్క గారెలు" - కరకరలాడతూ అద్దిరిపోతాయి!
- జర్నీ సమయంలో స్నాక్స్గా బెస్ట్! - ఎంతో టేస్టీగా ఉంటాయి!
Published : September 10, 2025 at 11:44 AM IST
Marmarala Kaarapuppalu: "చెక్క గారెలు" మెజార్టీ పీపుల్ పండగ సమయాల్లో, ఈవెనింగ్ టైమ్ స్నాక్స్గా ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. స్పైసీగా, కరకరలాడే వీటిని పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకూ ఇష్టంగా తింటుంటారు. ఇక వీటినే ప్రాంతాల వారిగా పప్పు చెక్కలు, కారం చెక్కలు, కారపప్పాలు, కట్టె గారెలు అని రకరకాల పేర్లతో పిలుస్తుంటారు. అయితే సాధారణంగా చాలా మంది జొన్నపిండి, రాగి పిండి, బియ్యప్పిండి వాటివి వాడి వీటిని చేసుకుని తింటుంటారు. కానీ మీరు ఎప్పుడైనా మరమరాలతో చేసిన అప్పలను తిన్నారా? లేకుంటే మాత్రం ఓసారి ట్రై చేయండి. అద్భుతంగా ఉంటాయి. తయారు చేసుకోవడం కూడా ఈజీనే. మరి లేట్ చేయకుండా మరమరాలతో కారపప్పలు ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- మరమరాలు - 1 కప్పు
- బియ్యప్పిండి - 1 కప్పు
- నువ్వులు - 1 టీస్పూన్
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - అర టీస్పూన్
- కారం - 1 టీస్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం:
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి మరమరాలు తీసుకుని అవి మునిగేంతవరకు నీళ్లు పోసి కలిపి ఓ రెండు నిమిషాలు అలానే వదిలేయాలి.
- ఆ తర్వాత బొరుగులను కొద్దికొద్దిగా తీసుకుని నీళ్లు లేకుండా చేతితో గట్టిగా పిండుతూ ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఇలా నానిన బొరుగులన్నింటినీ ఇలానే చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు బొరుగుల్లోకి బియ్యప్పిండి, నువ్వులు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, కారం, జీలకర్ర, ఉప్పు, కొత్తిమీర తరుగు, సన్నగా కట్ చేసిన కరివేపాకు, రెండు టీస్పూన్ల వేడివేడి నూనె వేసి అన్నీ కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత కొద్దికొద్దిగా వాటర్ పోసుకుంటూ పిండిని చపాతీ ముద్ద మాదిరి సాఫ్ట్గా కలిపి ఓ 5 నిమిషాలు పక్కన ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఈలోపు పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ రౌండ్ బాల్స్ మాదిరి చేసుకోవాలి.
- బటర్ పేపర్ లేదా ప్లాస్టిక్ కవర్ లేదా ఆయిల్ కవర్ మీద లైట్గా నూనె అప్లై చేయాలి. దాని మీద ముందే చేసుకున్న ఓ ఉండను ఉంచి చేతి వేళ్లతో లైట్గా ప్రెస్ చేసుకోవాలి.
- నూనె కాగిన తర్వాత ప్రిపేర్ చేసుకున్న గారెలను వేసుకోవాలి. ఇలా కడాయికి సరిపడా వేసుకున్న తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి రెండు వైపులా గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి.
- ఇలా చేసుకున్న వాటిని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన ఉండలను కూడా ఇలానే ప్రెస్ చేసుకుని ఆయిల్లో వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఇలా వేయించుకున్న చెక్క గారెలను చల్లారిన తర్వాత గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే ఎంతో కమ్మగా, కరకరలాడే మరమరాల కారపప్పలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- మరమరాలు, బియ్యప్పిండిని సమాన కొలతలుగా తీసుకోవాలి. ఏ కప్పుతో బొరుగులు తీసుకుంటే అదే కప్పుతో పిండి తీసుకోవాలి.
- చేతితో చెక్కగారెలను ప్రెస్ చేయడం రాకపోతే పూరీ ప్రెస్ ఉపయోగించవచ్చు. పూరీ ప్రెస్ మీద బటర్ పేపర్ ఉంచి లైట్గా ఆయిల్ రాసి ఉండను ఉంచి ప్రెస్ చేస్తే గుండ్రంగా, పర్ఫెక్ట్ సైజ్లో వస్తాయి.
