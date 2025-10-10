మంగళూరు ఫేమస్ "సెట్ దోశలు" - ఇంటిల్లిపాదీ ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తింటారు!
- రెగ్యులర్ దోశలను మించిన టేస్ట్ - ఒక్కసారి తింటే వదిలిపెట్టరంతే!
Published : October 10, 2025 at 10:25 AM IST
Mangaluru Famous Set Dosa Recipe : మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లో ఎప్పుడూ ఒకే రకమైన దోశలు తిని బోరింగ్గా ఉందా? వెరైటీ రుచిలో కొత్తరకం రెసిపీ ట్రై చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే, మీకోసమే ఒక మంచి రెసిపీ వెయిట్ చేస్తోంది. అదే, మంగళూరు ఫేమస్ "సెట్ దోశ". ఇవి సూపర్ సాఫ్ట్గా, భలే రుచికరంగా ఉంటాయి. మెత్తని స్పాంజీలా ఉండే వీటిని పిల్లలైతే ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తింటారు. పైగా, ఈ దోశలను చాలా తక్కువ పదార్థాలతో ఎవరైనా ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ సెట్ దోశల తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూసేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బియ్యం - రెండు కప్పులు
- మినపగుండ్లు - అర కప్పు
- మెంతులు - రెండు టీస్పూన్లు
- అటుకులు - అర కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- పసుపు - ఒక టీస్పూన్
- నూనె - కొద్దిగా(దోశపై వేసుకోవడానికి)
తయారీ విధానం :
- ఈ సెట్ దోశ రెసిపీ కోసం ముందుగా పిండిని రెడీ చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం ఒక వెడల్పాటి బౌల్లో బియ్యం, మినపగుండ్లు, మెంతులు తీసుకుని అన్నింటినీ ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి.
- తర్వాత అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి మూడు గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
- అలాగే, మరో చిన్న గిన్నెలో లావుగా ఉండే అటుకులు తీసుకుని ఒకసారి కడిగి ఆపై తగినన్ని మంచినీళ్లు పోసి 10 నిమిషాలపాటు నానబెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని మూడు గంటల పాటు నానబెట్టుకున్న బియ్యం-మినప్పప్పు మిశ్రమం, పది నిమిషాలు నానబెట్టుకున్న అటుకులు వేసుకుని అవసరం మేరకు కొద్దికొద్దిగా వాటర్ని యాడ్ చేసుకుంటూ పిండిని ఎక్కడా బరకగా లేకుండా చాలా మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత పిండిని ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుని అందులో రెండు టీస్పూన్ల ఉప్పు వేసి కలిపి మూతపెట్టి ఏడెనిమిది గంటల పాటు రూమ్ టెంపరేచర్లో పులియనివ్వాలి.
- అంటే, మీరు మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి ఈ దోశలు ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనుకుంటే ముందు రోజు నైట్ పడుకునే ముందు పిండిని గ్రైండ్ చేసుకుని రాత్రంతా పులియబెట్టుకుంటే సరిపోతుంది.
- నెక్ట్స్ డే మార్నింగ్ సెట్ దోశ వేసుకోవడానికి ముందుగా బాగా పులిసిన పిండిని ఒకసారి కలిపి ఉప్పు చెక్ చేసుకుని సరిపోలేదనిపిస్తే మరికొద్దిగా వేసుకుని కలుపుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత అందులో పసుపు వేసుకుని అదంతా పిండిలో చక్కగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటే 'దోశ పిండి' రెడీ అవుతుంది.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద దోశ పాన్ పెట్టుకుని వేడి చేసుకోవాలి. పెనం వేడయ్యాక రెండు గరిటెలు కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని వేసుకుని గరిటెతో స్ప్రెడ్ చేయకుండా అది ఎంత వరకు స్ప్రెడ్ అవుతుందో అంతవరకు కానిచ్చి మీడియం ఫ్లేమ్లో కాల్చుకోవాలి.
- దోశలో పచ్చిదనం పోయి హోల్స్ రావడం స్టార్ట్ అయ్యాక దానిపై కొద్దిగా నూనె వేసుకుని వన్ సైడ్ చక్కగా కాల్చుకున్నాక మరో వైపునకు టర్న్ చేసి అటు వైపు కూడా లైట్గా కాల్చుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకుంటే చాలు.
- ఇలానే పిండి మొత్తాన్ని సెట్ దోశల్లా వేసుకుని మీకు నచ్చిన చట్నీతో సర్వ్ చేసుకోండి. అంతే, మంగళూరు ఫేమస్ "సెట్ దోశలు" రెడీ అవుతాయి!
చిట్కాలు :
- ఇక్కడ బియ్యం తీసుకున్న కప్పునే మినప్పప్పు, ఇతర ఇంగ్రీడియంట్స్ తీసుకోవడానికి వాడుకోవాలి.
- ఈ రెసిపీ కోసం నార్మల్ రైస్ కంటే రేషన్ బియ్యాన్ని తీసుకుంటే దోశలు పర్ఫెక్ట్గా, మంచి రుచికరంగా వస్తాయి.
- పిండిలో పసుపు యాడ్ చేసే సీక్రెట్ టిప్ ద్వారా సెట్ దోశలు మంగళూరు స్టైల్లో యెల్లో కలర్లో సూపర్ టేస్టీగా వస్తాయి.
