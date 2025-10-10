ETV Bharat / offbeat

మంగళూరు ఫేమస్ "సెట్ దోశలు" - ఇంటిల్లిపాదీ ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తింటారు!

- రెగ్యులర్ దోశలను మించిన టేస్ట్ - ఒక్కసారి తింటే వదిలిపెట్టరంతే!

Mangaluru Famous Set Dosa Recipe
Mangaluru Famous Set Dosa Recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 10, 2025 at 10:25 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Mangaluru Famous Set Dosa Recipe : మార్నింగ్ బ్రేక్​ఫాస్ట్​లో ఎప్పుడూ ఒకే రకమైన దోశలు తిని బోరింగ్​గా ఉందా? వెరైటీ రుచిలో కొత్తరకం రెసిపీ ట్రై చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే, మీకోసమే ఒక మంచి రెసిపీ వెయిట్ చేస్తోంది. అదే, మంగళూరు ఫేమస్ "సెట్ దోశ". ఇవి సూపర్ సాఫ్ట్​గా, భలే రుచికరంగా ఉంటాయి. మెత్తని స్పాంజీలా ఉండే వీటిని పిల్లలైతే ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తింటారు. పైగా, ఈ దోశలను చాలా తక్కువ పదార్థాలతో ఎవరైనా ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ సెట్ దోశల తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూసేద్దాం.

Mangaluru Famous Set Dosa Recipe
మెంతులు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బియ్యం - రెండు కప్పులు
  • మినపగుండ్లు - అర కప్పు
  • మెంతులు - రెండు టీస్పూన్లు
  • అటుకులు - అర కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • పసుపు - ఒక టీస్పూన్
  • నూనె - కొద్దిగా(దోశపై వేసుకోవడానికి)

రవ్వతో ఉప్మా కాదు - ఇలా "ఇడ్లీలు" చేయండి! - తాలింపుతో భలే రుచిగా ఉంటాయి!

Mangaluru Famous Set Dosa Recipe
మినప్పప్పు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ సెట్ దోశ రెసిపీ కోసం ముందుగా పిండిని రెడీ చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం ఒక వెడల్పాటి బౌల్​లో బియ్యం, మినపగుండ్లు, మెంతులు తీసుకుని అన్నింటినీ ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి.
  • తర్వాత అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి మూడు గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • అలాగే, మరో చిన్న గిన్నెలో లావుగా ఉండే అటుకులు తీసుకుని ఒకసారి కడిగి ఆపై తగినన్ని మంచినీళ్లు పోసి 10 నిమిషాలపాటు నానబెట్టుకోవాలి.
Mangaluru Famous Set Dosa Recipe
అటుకులు (ETV Abhiruchi)
  • అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని మూడు గంటల పాటు నానబెట్టుకున్న బియ్యం-మినప్పప్పు మిశ్రమం, పది నిమిషాలు నానబెట్టుకున్న అటుకులు వేసుకుని అవసరం మేరకు కొద్దికొద్దిగా వాటర్​ని యాడ్ చేసుకుంటూ పిండిని ఎక్కడా బరకగా లేకుండా చాలా మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత పిండిని ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్​లోకి తీసుకుని అందులో రెండు టీస్పూన్ల ఉప్పు వేసి కలిపి మూతపెట్టి ఏడెనిమిది గంటల పాటు రూమ్ టెంపరేచర్​లో పులియనివ్వాలి.
  • అంటే, మీరు మార్నింగ్ బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోకి ఈ దోశలు ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనుకుంటే ముందు రోజు నైట్ పడుకునే ముందు పిండిని గ్రైండ్ చేసుకుని రాత్రంతా పులియబెట్టుకుంటే సరిపోతుంది.

ఆంధ్ర స్టైల్ "గ్రీన్ అల్లం చట్నీ" - ఇలా చేస్తే టిఫెన్ సెంటర్​ రుచి!

Mangaluru Famous Set Dosa Recipe
పసుపు (Getty Images)
  • నెక్ట్స్ డే మార్నింగ్ సెట్ దోశ వేసుకోవడానికి ముందుగా బాగా పులిసిన పిండిని ఒకసారి కలిపి ఉప్పు చెక్ చేసుకుని సరిపోలేదనిపిస్తే మరికొద్దిగా వేసుకుని కలుపుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత అందులో పసుపు వేసుకుని అదంతా పిండిలో చక్కగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటే 'దోశ పిండి' రెడీ అవుతుంది.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద దోశ పాన్ పెట్టుకుని వేడి చేసుకోవాలి. పెనం వేడయ్యాక రెండు గరిటెలు కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని వేసుకుని గరిటెతో స్ప్రెడ్ చేయకుండా అది ఎంత వరకు స్ప్రెడ్ అవుతుందో అంతవరకు కానిచ్చి మీడియం ఫ్లేమ్​లో కాల్చుకోవాలి.
  • దోశలో పచ్చిదనం పోయి హోల్స్ రావడం స్టార్ట్ అయ్యాక దానిపై కొద్దిగా నూనె వేసుకుని వన్ సైడ్ చక్కగా కాల్చుకున్నాక మరో వైపునకు టర్న్ చేసి అటు వైపు కూడా లైట్​గా కాల్చుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్​లోకి తీసుకుంటే చాలు.
  • ఇలానే పిండి మొత్తాన్ని సెట్ దోశల్లా వేసుకుని మీకు నచ్చిన చట్నీతో సర్వ్ చేసుకోండి. అంతే, మంగళూరు ఫేమస్ "సెట్ దోశలు" రెడీ అవుతాయి!
Mangaluru Famous Set Dosa Recipe
బియ్యం (Getty Images)

చిట్కాలు :

  • ఇక్కడ బియ్యం తీసుకున్న కప్పునే మినప్పప్పు, ఇతర ఇంగ్రీడియంట్స్ తీసుకోవడానికి వాడుకోవాలి.
  • ఈ రెసిపీ కోసం నార్మల్​ రైస్ కంటే రేషన్ బియ్యాన్ని తీసుకుంటే దోశలు పర్ఫెక్ట్​గా, మంచి రుచికరంగా వస్తాయి.
  • పిండిలో పసుపు యాడ్ చేసే సీక్రెట్ టిప్ ద్వారా సెట్ దోశలు మంగళూరు స్టైల్​లో యెల్లో కలర్​లో సూపర్ టేస్టీగా వస్తాయి.

చీరాల ఫేమస్ "కట్ మిర్చీ బజ్జీ చాట్" - తక్కువ నూనెతో కరకరలాడుతూ అద్దిరిపోతుంది!

For All Latest Updates

TAGGED:

SET DOSA RECIPEHOTEL STYLE SUPER SOFT SET DOSAHOW TO PREPARE SET DOSAమంగళూరు ఫేమస్ సెట్ దోశ తయారీMANGALURU FAMOUS SET DOSA RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

నోరూరించే రాగి, పల్లీ లడ్డూ! - సూపర్ టేస్టీ, హెల్దీ ఫుడ్

13 ఫ్లేవర్ల తేనెలు రెడీ- రంగులు, రుచులు, ఔషధ గుణాల్లో దేనికదే స్పెషల్!

విండోస్‌ 10 వాడుతున్నారా? - మరికొన్ని రోజులే గడువు - ఇలా చేయకపోతే సపోర్ట్​ బంద్​!

డెస్టినేషన్​ వెడ్డింగ్​ కేంద్రంగా తెలంగాణ! - ఇక కేరళ, కులుమనాలి​ వెళ్లాల్సిన పనే లేదు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.