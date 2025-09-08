ETV Bharat / offbeat

ఫాస్ట్ ఫుడ్ లవర్స్ ఫేవరెట్ "నూడుల్స్ మంచూరియా" - ఇంట్లోనూ ఈజీగా ఇలా చేసేయండి!

టేస్టీ, స్పైసీ మంచూరియా - నూడుల్స్ కలిపి ఇలా ట్రై చేయండి!

noodles_manchurian
noodles_manchurian (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 8, 2025 at 4:30 PM IST

2 Min Read

Noodles Manchurian : ఫాస్ట్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ లో ఎక్కువ మందికి ఎక్కువగా నచ్చే చైనీస్ ఐటమ్ మంచూరియా. వెజ్, ఎగ్, చికెన్ మంచూరియా ఇలా ప్లేట్​లోకి వడ్డించగానే అలా తినడం పూర్తి చేసేస్తుంటాం. మంచూరియా స్ట్రీట్ ఫుడ్ లవర్స్ ఫేవరెట్ ఫుడ్. అలాంటి మంచూరియా ఇంట్లో కూడా ఇలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. ఓ సారి ఇలా పదార్థాలన్నింటినీ రెడీగా పెట్టుకుని మీరూ ట్రై చేయండి.

noodles_manchurian
noodles_manchurian (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • క్యాబేజీ తురుము 1.5 కప్పులు
  • క్యారెట్ తురుము - 1/2 కప్పు
  • పచ్చిమిర్చి -2
  • మిరియాలు - 1/4 టీస్పూన్
  • వెల్లుల్లి ముక్కలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • అల్లం తురుము - 1 టీస్పూన్
  • ఉల్లిపాయలు - పావు కప్పు
  • ఫ్రెంచ్ బీన్స్ - పావు కప్పు
  • మొక్కజొన్న పిండి - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • మైదా- 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • నూడుల్స్ - 1 కప్పు
  • మైదా - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
noodles_manchurian
noodles_manchurian (Getty images)

మిక్సింగ్​లోకి

  • నూనె- 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • వెల్లుల్లి తరుగు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • అల్లం తురుము - 1 టీస్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి తరుగు - 1 టీ స్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి సాస్ - 1.5 టీస్పూన్
  • ఎర్ర మిరపకాయ సాస్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • సోయా సాస్ - 1/2 టీస్పూన్
  • నీరు - ముప్పావు కప్పు
  • మొక్కజొన్న పిండి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • టొమాటో కెచప్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • స్ప్రింగ్ ఆనియన్ తరుగు - కొద్దిగా
  • ఉల్లిపాయ తరుగు - కొద్దిగా
noodles_manchurian
noodles_manchurian (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా కప్పున్నర క్యాబేజీ తురుము, క్యారెట్, ఫ్రెంచ్ బీన్స్, పచ్చి మిర్చి, స్ప్రింగ్ ఆనియన్, కొత్తిమీర, మిరియాల పొడి, అల్లం, వెల్లుల్లి తరుగు, ఉప్పు వేసుకుని బాగా కలపాలి. మరీ గట్టిగా కాకుండా అన్నీ మిక్స్ చేసుకుని మైదా, కార్న్ వేసుకుని కలపాలి.
  • ఇలా కలిపిన మిశ్రమాన్ని మీల్ మేకర్ సైజులో ముద్దల్లాగా చేసుకుని వేడి వేడి నూనె వేసుకుని వేయించుకోవాలి.
  • ఎర్రగా వేయించిన మంచూరియా ముద్దలను పక్కకు తీసుకోవాలి.
noodles_manchurian
noodles_manchurian (Getty images)
  • ఇపుడు ఉడికించిన నూడుల్స్ లోకి కార్న్ వేసుకుని కలపాలి.
  • నూడుల్స్ కూడా నూనెలో క్రిస్పీగా వేయించుకుని జల్లెడలోకి తీసుకోవాలి.
  • కడాయిలో 2 టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేసుకుని వేడెక్కగానే అల్లం, వెల్లుల్లి తరుగుతోపాటు పచ్చి మిర్చి తరుగు వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇపుడు గ్రీన్ చిల్లీ, రెడ్ చిల్లీ సాస్ వేసి కొద్దిగా నీళ్లు పోసి కలుపుకోవాలి. మిరియాల పొడి కూడా వేసి సాస్ చిక్కబడే వరకు కలపాలి.
  • ఇపుడు కొద్దిగా కార్న్ ఫ్లోర్​లో నీళ్లు పోసి సాస్​లో పోసుకోవాలి.
noodles_manchurian
noodles_manchurian (Getty images)
  • ఆ తర్వాత వేయించి పక్కకు పెట్టుకున్న మంచూరియా బాల్స్ వేసుకుని కలపాలి.
  • 3 నిమిషాలు వేయించి పక్కకు తీసుకుని అందులోనే ఉడికించి ఫ్రై చేసుకున్న నూడుల్స్, స్ర్పింగ్ ఆనియన్ తరుగు, 2 టేబుల్ స్పూన్ల టమోటా కెచప్ వేసుకుని కలపాలి.
  • ఇలా కలుపుకున్న మంచూరియా బాల్స్ వేడివేడిగా, టేస్టీగా ఆరగించేయొచ్చు.

